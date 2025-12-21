Звездные наряды недели: Диброва в платье с AliExpress, Бузова в царском наряде, Margo в "сползающем" платье

Предновогодние недели обычно богаты на светские события. Вот и эти уходящие семь дней не стали исключением. И звезды, как всегда, блистали на красных дорожках в оригинальных нарядах.

Так, на прошлой неделе состоялась премьера фильма "Елки 12". Это новая часть знаменитой франшизы с участием Ольги Картунковой, Андрея Рожкова, Бориса Дергачева Рузиля Минекаева и многих других актеров.

Margo в "сползающем" платье с декольте

Кстати, Рузиль появился на презентации картины со своей женой — актрисой Азизой Минекаевой. Она облачилась в черное платье в бельевом стиле на тонких бретелях. Наряд идеально подчеркнул стройность фигуры артистки.