Звездные наряды недели: Диброва в платье с AliExpress, Бузова в царском наряде, Margo в "сползающем" платье

Предновогодние недели обычно богаты на светские события. Вот и эти уходящие семь дней не стали исключением. И звезды, как всегда, блистали на красных дорожках в оригинальных нарядах.
Так, на прошлой неделе состоялась премьера фильма "Елки 12". Это новая часть знаменитой франшизы с участием Ольги Картунковой, Андрея Рожкова, Бориса Дергачева Рузиля Минекаева и многих других актеров.
Margo в "сползающем" платье с декольте
Кстати, Рузиль появился на презентации картины со своей женой — актрисой Азизой Минекаевой. Она облачилась в черное платье в бельевом стиле на тонких бретелях. Наряд идеально подчеркнул стройность фигуры артистки.
Рузиль Минекаев с женой Азизой. Фото: Global Look Press
Один из самых экстравагантных образов премьеры "Елок 12" — у Марго Овсянниковой, певицы Margo. Для выхода в свет певица выбрала черное платье без бретель с очень низким декольте. У гостей события возникало ощущение, что оно постепенно сползает с певицы.
Но, к счастью, ни одна часть тела Марго не оголилась. Хотя, возможно, корреспондент Teleprogramma.org могла пропустить этот деликатный момент.
Певица Margo. Фото: Даниил Опарин / "Комсомольская правда"
Полина Диброва в платье с AliExpress
Много шума на уходящей неделе наделал первый выход в свет Полины Дибровой и ее возлюбленного Романа Товстика. Именно к нему Полина ушла от своего мужа — телеведущего Дмитрия Диброва.
Светская дива собрала журналистов и участниц своего женского клуба в ресторане "Березка Шале" на Рублевке. В своем ассиметричном платье с глубоким декольте, как будто выточенном из стали, она напоминала Снежную королеву.
Однако бдительные пользователи Сети обнаружили подобное платье на маркетплейсе AliExpress, где оно стоит 9 000 рублей.
Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: телеканал СТС
Есть еще одна версия: Полина Диброва увидела этот наряд в программе "ВИА Суперстар!". В нем выступала певица Диана Анкудинова в тандеме с участником шоу Алексеем Елистратовым. Дуэт исполнил знаменитую песню "Танцы на стеклах" Максима Фадеева.
Ольга Бузова в царском наряде
Также на ушедшей неделе прошла церемония вручения премии Music box. В ее рамках певица и телеведущая Ольга Бузова получила награду "Легенда медиаиндустрии".
Для такого события Ольга выбрала поистине царский наряд: длинное платье брусничного оттенка с вырезом-капелькой и мантией.
Ольга Бузова. Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"
Валерия в платье оттенка пыльной розы
А вот певица Валерия надела ассиметричное платье оттенка пыльной розы с драпировками и бантом. Правда, в этом образе артистка напоминает подарок в упаковке.
Валерия. Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"
А какой наряд нравится вам больше всего? Пишите в комментариях.
