Звездные наряды недели: Собчак в образе реального пацана, Бузова в звездах и Самойлова в античном стиле

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Какие образы выбирали звезды на уходящей неделе.

Жизнь звезд на уходящей неделе была богата событиями. Например, в пятницу Оксана Самойлова представила на платформе VK Video реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной".

В первой серии проекта Оксана призналась, что не расстается с телефоном 24 на 7. Ну и с соцсетями тоже. А мы заглянули на страницы звезд в соцсетях и посмотрели, в каких нарядах они появлялись перед виртуальными поклонниками.

Валерия с сумочкой в хулиганском стиле

Так, Валерия показала подписчикам черную блузу с длинной юбкой и красивые туфли. А вообще, весь наряд певицы, где органично сочетались черный и золотой цвета, гармонировал с ее сумочкой немного в хулиганском стиле.

Валерия. Фото: соцсети

Бузова и Самойлова приготовились к Новому году

Оксана Самойлова предстала в переливающемся, блестящем платье-бюстье с драпировками, напоминающем нам о Новом годе. А еще наряд Оксаны словно переносит нас в античность.

Оксана Самойлова. Фото: соцсети

А вот Ольга Бузова своим образом словно подчеркнула, кто здесь звезда номер один. У нее тоже получился новогодний образ. Воротник наряда Ольги сделан из звезд. В таком образе поющая ведущая появилась на концерте под названием "Танцы! Елка! Муз-ТВ!".

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ксения Собчак и ее привет сериалу "Слово пацана"

Ксения Собчак выбрала образ крутого парня на районе. Видимо, недавно пересмотрела сериал "Слово пацана". На телеведущей — спортивные штаны, олимпийка, белые кроссовки и шапка. В общем, Ксения продемонстрировала нам дерзкий streetstyle.

Фото было сделано в Китае, в Шанхае. Этому крупному городу Ксения посвятила целый пост в соцсетях.

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Кстати, находясь в Поднебесной, ведущая не упустила шанса подколоть Ларису Долину. В своем видео Ксения с сарказмом обратилась к суду с просьбой компенсировать ей расходы на совместную с мужем Константином Богомоловым поездку в Китай.

А какой из этих нарядов выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!

