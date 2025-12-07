Звездные наряды недели: Собчак в образе реального пацана, Бузова в звездах и Самойлова в античном стиле

Жизнь звезд на уходящей неделе была богата событиями. Например, в пятницу Оксана Самойлова представила на платформе VK Video реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной".

В первой серии проекта Оксана призналась, что не расстается с телефоном 24 на 7. Ну и с соцсетями тоже. А мы заглянули на страницы звезд в соцсетях и посмотрели, в каких нарядах они появлялись перед виртуальными поклонниками.

Валерия с сумочкой в хулиганском стиле

Так, Валерия показала подписчикам черную блузу с длинной юбкой и красивые туфли. А вообще, весь наряд певицы, где органично сочетались черный и золотой цвета, гармонировал с ее сумочкой немного в хулиганском стиле.