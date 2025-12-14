Звездные наряды недели: Кудрявцева — в черной мантии, Лорак — в облегающем комбинезоне, Самойлова — в искусственной шубке

Одним из самых ярких событий недели, безусловно, стал музыкальный фестиваль "Песня года". Звезды выбирали наряды на это мероприятие практически за несколько месяцев до его начала. И им было чем удивить гостей.
Ани Лорак — в облегающем комбинезоне
Так, для выхода в свет певица Нюша выбрала очень откровенное мини-платье брусничного оттенка, с драпировками, по фигуре.
Нюша. Фото: пресс-служба "Песни года"
Ани Лорак появилась на пресс-волле фестиваля в литом облегающем комбинезоне из переливающейся мерцающей черной ткани. Наряд у певицы ассиметричный, обнажающий одно плечо.
Ани Лорак. Фото: пресс-служба "Песни года"
Лера Кудрявцева — в черной мантии
Ведущая музыкального фестиваля Лера Кудрявцева надела брюки и черную мантию с красными вставками. Вид у Леры был очень царственным. Ее партнер по сцене, певец Сергей Лазарев, традиционно был в классическом черном костюме с бабочкой.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: пресс-служба "Песни года"
Вторым ярким событием уходящей недели стала премьера пародийной комедии ТНТ "Невероятные приключения Шурика". В проекте было задействовано более 70 звезд.
За основу комедии ТНТ была взята картина "Кавказская пленница", в которую добавили эпизоды из других советских комедий: от "Операции "Ы" до "Служебного романа".
Но начинается мюзикл "Невероятные приключения Шурика" с того, что главный герой в исполнении Тимура Батрутдинова сидит на скамейке и вспоминает самые яркие эпизоды в своей жизни, связанные с Ниной. Сцена отсылает нас к культовому голливудскому фильму "Форрест Гамп". Вообще, в этом проекте органично соединились фрагменты из советских кинолент с американскими шлягерами.
Как создатели новогоднего мюзикла креативно подошли к сюжету, так и звезды — к своим образам.
Клава Кова в кепке-таблетке
Так, Клава Кока надела платье с воланами и мужскую кепку-таблетку с вуалью, которая, правда, добавила ее облику женственности. Наряд немного в агрессивно-сексуальном стиле.
Клава Кока. Фото: телеканал ТНТ
Юмористка Екатерина Шкуро — в укороченном жакете серого оттенка, а под жакетом — облегающий комбинезон.
Екатерина Шкуро. Фото: телеканал ТНТ
Оксана Самойлова в искусственной шубке
Оксана Самойлова появилась на мероприятии в искусственной шубке и длинном платье по фигуре с вырезом впереди, которое надето под брюки.
Оксана Самойлова. Фото: телеканал ТНТ
А какой наряд выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!
