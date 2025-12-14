Звездные наряды недели: Кудрявцева — в черной мантии, Лорак — в облегающем комбинезоне, Самойлова — в искусственной шубке

Вторым ярким событием уходящей недели стала премьера пародийной комедии ТНТ "Невероятные приключения Шурика". В проекте было задействовано более 70 звезд.

За основу комедии ТНТ была взята картина "Кавказская пленница", в которую добавили эпизоды из других советских комедий: от "Операции "Ы" до "Служебного романа".

Но начинается мюзикл "Невероятные приключения Шурика" с того, что главный герой в исполнении Тимура Батрутдинова сидит на скамейке и вспоминает самые яркие эпизоды в своей жизни, связанные с Ниной. Сцена отсылает нас к культовому голливудскому фильму "Форрест Гамп". Вообще, в этом проекте органично соединились фрагменты из советских кинолент с американскими шлягерами.

Как создатели новогоднего мюзикла креативно подошли к сюжету, так и звезды — к своим образам.

Клава Кова в кепке-таблетке

Так, Клава Кока надела платье с воланами и мужскую кепку-таблетку с вуалью, которая, правда, добавила ее облику женственности. Наряд немного в агрессивно-сексуальном стиле.