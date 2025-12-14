Звездные наряды недели: Кудрявцева — в черной мантии, Лорак — в облегающем комбинезоне, Самойлова — в искусственной шубке

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: пресс-служба фестиваля "Песня года"

Какие наряды выбирали наши артисты на уходящей неделе?

Одним из самых ярких событий недели, безусловно, стал музыкальный фестиваль "Песня года". Звезды выбирали наряды на это мероприятие практически за несколько месяцев до его начала. И им было чем удивить гостей.

Ани Лорак — в облегающем комбинезоне

Так, для выхода в свет певица Нюша выбрала очень откровенное мини-платье брусничного оттенка, с драпировками, по фигуре.

Нюша. Фото: пресс-служба "Песни года"

Ани Лорак появилась на пресс-волле фестиваля в литом облегающем комбинезоне из переливающейся мерцающей черной ткани. Наряд у певицы ассиметричный, обнажающий одно плечо.

Ани Лорак. Фото: пресс-служба "Песни года"

Лера Кудрявцева — в черной мантии

Ведущая музыкального фестиваля Лера Кудрявцева надела брюки и черную мантию с красными вставками. Вид у Леры был очень царственным. Ее партнер по сцене, певец Сергей Лазарев, традиционно был в классическом черном костюме с бабочкой.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: пресс-служба "Песни года"

Вторым ярким событием уходящей недели стала премьера пародийной комедии ТНТ "Невероятные приключения Шурика". В проекте было задействовано более 70 звезд.

За основу комедии ТНТ была взята картина "Кавказская пленница", в которую добавили эпизоды из других советских комедий: от "Операции "Ы" до "Служебного романа".

Но начинается мюзикл "Невероятные приключения Шурика" с того, что главный герой в исполнении Тимура Батрутдинова сидит на скамейке и вспоминает самые яркие эпизоды в своей жизни, связанные с Ниной. Сцена отсылает нас к культовому голливудскому фильму "Форрест Гамп". Вообще, в этом проекте органично соединились фрагменты из советских кинолент с американскими шлягерами.

Как создатели новогоднего мюзикла креативно подошли к сюжету, так и звезды — к своим образам.

Клава Кова в кепке-таблетке

Так, Клава Кока надела платье с воланами и мужскую кепку-таблетку с вуалью, которая, правда, добавила ее облику женственности. Наряд немного в агрессивно-сексуальном стиле.

Клава Кока. Фото: телеканал ТНТ

Юмористка Екатерина Шкуро — в укороченном жакете серого оттенка, а под жакетом — облегающий комбинезон.

Екатерина Шкуро. Фото: телеканал ТНТ

Оксана Самойлова в искусственной шубке

Оксана Самойлова появилась на мероприятии в искусственной шубке и длинном платье по фигуре с вырезом впереди, которое надето под брюки.

Оксана Самойлова. Фото: телеканал ТНТ

