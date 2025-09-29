Звезда 'Битвы экстрасенсов' Николь Кузнецова: "Когда Полина Диброва выходила замуж, она должна была понимать, что это ненадолго"

В семейной драме Дибровых не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. На решение Полины уйти к Роману Товстику могла повлиять и увлеченность Дмитрия Диброва другими женщинами.

Такого мнения придерживается звезда шоу "Битва экстрасенсов" и "Мастер игры" Николь Кузнецова. И она поделилась им с корреспондентом Teleprogramma.org на премьере проекта "Звезды в джунглях. Карибский сезон" канала ТНТ.

Николь Кузнецова о Дмитрии Диброве: "Такие мужчины вынуждают женщин страдать"

"Дмитрий Дибров будет всегда менять женщин. Он из тех мужчин, которые не могут оставлять в своей жизни только одну женщину. Такой человек пойдет гулять даже от Анджелины Джоли. Поэтому когда Полина выходила замуж, она должна была понимать, что это ненадолго", — заявила Николь Кузнецова нашему изданию.

— Так это же Полина бросила мужа…

— Тут уже неважно, кто кого бросил. Но порой мужчина делает невыносимой жизнь своих женщин, и они от него убегают. А потом будет пятая, шестая женщина. Она должна была понимать, что не спасет его гулящую душу.

К сожалению, такие мужчины заставляют страдать своих жен и возлюбленных. Только они страдают тихо на кухне, но при этом любят показушность. Поэтому все видят красивую любовь. Но такие мужчины не стоят тех слез, которые женщины льют в подушку.

Николь Кузнецова: "Никто из мужчин меня ни разу не бросал"

— Поговорим о вашей семье…

— У меня муж и пять любовников. (Смеется.)

— И наверняка супруг болел за вас на шоу "Мастер игры". Вы сохранили отношения с другими участниками?

— Я со всеми дружу.

— Я помню, что на проекте особенно теплые отношения у вас сложились с Денисом Власенко. Сейчас ваша дружба продолжается?

— Конечно.