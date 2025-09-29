Звезда 'Битвы экстрасенсов' Николь Кузнецова: "Когда Полина Диброва выходила замуж, она должна была понимать, что это ненадолго"

В семейной драме Дибровых не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. На решение Полины уйти к Роману Товстику могла повлиять и увлеченность Дмитрия Диброва другими женщинами.
Такого мнения придерживается звезда шоу "Битва экстрасенсов" и "Мастер игры" Николь Кузнецова. И она поделилась им с корреспондентом Teleprogramma.org на премьере проекта "Звезды в джунглях. Карибский сезон" канала ТНТ.
Николь Кузнецова о Дмитрии Диброве: "Такие мужчины вынуждают женщин страдать"
"Дмитрий Дибров будет всегда менять женщин. Он из тех мужчин, которые не могут оставлять в своей жизни только одну женщину. Такой человек пойдет гулять даже от Анджелины Джоли. Поэтому когда Полина выходила замуж, она должна была понимать, что это ненадолго", — заявила Николь Кузнецова нашему изданию.
— Так это же Полина бросила мужа…
— Тут уже неважно, кто кого бросил. Но порой мужчина делает невыносимой жизнь своих женщин, и они от него убегают. А потом будет пятая, шестая женщина. Она должна была понимать, что не спасет его гулящую душу.
К сожалению, такие мужчины заставляют страдать своих жен и возлюбленных. Только они страдают тихо на кухне, но при этом любят показушность. Поэтому все видят красивую любовь. Но такие мужчины не стоят тех слез, которые женщины льют в подушку.
Николь Кузнецова: "Никто из мужчин меня ни разу не бросал"
— Поговорим о вашей семье…
— У меня муж и пять любовников. (Смеется.)
— И наверняка супруг болел за вас на шоу "Мастер игры". Вы сохранили отношения с другими участниками?
— Я со всеми дружу.
— Я помню, что на проекте особенно теплые отношения у вас сложились с Денисом Власенко. Сейчас ваша дружба продолжается?
— Конечно.
Николь Кузнецова на шоу "Мастер игры". Фото: телеканал ТНТ
— Как вы считаете, шоу "Мастер игры" повлияло на увеличение вашей популярности?
— После "Мастера" появились люди, которые не смотрели "Битву экстрасенсов", но которым я понравилась как человек.
— Я вас тоже узнала благодаря "Мастеру игры"…
— Я люблю проекты, не связанные с магией. На шоу канала ТНТ я хотела показать женщину, многодетную мать, быть каким-то мотиватором. Считаю, что это намного важнее, чем мой исторический путь.
У меня прибавилось аудитории за счет тех людей, которым я понравилась как многодетная харизматичная женщина.
— А как ваши дети отнеслись к вашему участию в шоу?
— Мои дети мной гордятся, но при этом не хвастаются тем, кто их мама. И всегда готовы посидеть с моей младшей дочкой. Я умею воспитывать детей. И при этом никто из мужчин меня ни разу не бросал.
— Как женщине научиться все успевать?
— Самое главное — не делать ничего в истерике и взахлеб, правильно распределять свои ресурсы и понимать, что действительно необходимо делать, а что вынужденная мера, как, например, стерилизация сосок.
Я не хожу на родительские собрания и не нагружаю себя лишним.
