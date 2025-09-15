Тайны Николь Кузнецовой: неожиданная связь с Япончиком, жаркие баталии на проектах и новая дружба на шоу "Мастер игры"

15 сентября исполняется 37 лет звезде шоу "Битва экстрасенсов" и участнице проекта "Мастер игры" Николь Кузнецовой. У Николь богатая биография, в которой были и роман со знаменитым криминальным авторитетом, и интриги, и скандалы, и есть счастливая семейная жизнь. Как говорится, и жизнь, и слезы, и любовь.
Роман с Япончиком
Николь появилась на свет 15 сентября 1988 года в Москве. Информация о ее биологических родителях крайне скудна. Известно, что они оставили девочку после рождения, узнав о ее серьезном заболевании. Впоследствии ее удочерила Светлана Тернова, бывший полковник милиции.
Детство Кузнецовой пришлось на сложные девяностые годы. Как признавалась сама Николь, в юном возрасте ее воспитывали "по понятиям".
В СМИ пишут, что ее отец поддерживал отношения с известным криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик.
По словам Кузнецовой, Япончик регулярно посещал их дом. Первоначально их связывала дружба, которая со временем переросла в романтические отношения. Николь рассказывала, что какое-то время жила с Иваньковым, от которого родился сын Егор, страдающий сахарным диабетом.
Счастливый брак Николь Кузнецовой и Александра Садокова
Но после смерти Япончика в жизни Николь Кузнецовой появился другой мужчина — телеведущий Алекcандр Садоков. В этом браке родились двое общих детей — сын Степан и дочь Агата.
Николь рассказывала в интервью, что они с супругом давно мечтали о дочери. Пара прибегла к помощи суррогатной матери, однако первая попытка оказалась неудачной. Эмбрион не прижился, поэтому экстрасенсу пришлось прервать беременность.
Как признавалась молодая женщина, они с супругом тяжело переживали эту ситуацию, но решили открыто рассказать о своем опыте. В ноябре 2022 года у Кузнецовой и Садокова благодаря суррогатному материнству, наконец, родилась долгожданная дочь.
Николь Кузнецова на шоу "Битва экстрасенсов"
В интервью нашему изданию Николь рассказывала, что ее муж — скептик, но все же отправляет к ней на консультации уважаемых людей. И Кузнецова помогает им. К тому же у Николь большой авторитет в сфере экстрасенсорики.
Свои способности молодая женщина демонстрировала еще в шоу "Битва экстрасенсов", где заняла третье место.
Позже она призналась, что ей предлагали солидное вознаграждение за разглашение секретов шоу и разоблачение программы. Но Николь отказалась, заявив, что на телевидении существуют свои правила, а отрицать наличие способностей у некоторых участников неразумно. И это было правильное решение, поскольку иначе канал ТНТ не продолжил бы сотрудничество с ней.
Николь Кузнецова. Фото: кадр из шоу "Битва экстрасенсов"
Так, в 2017 году она участвовала в проекте ТНТ "Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших". В дальнейшем Николь также появилась в таких проектах как "Последние 24 часа" и "Очень странные дела".
Спустя два года Николь Кузнецова приняла участие в шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" на острове. Она изначально пояснила, что рассматривает проект не как соревнование, а как возможность проверить свои силы. Кузнецова не участвовала в интригах или заговорах против других участников.
Но вот год назад Николь все же стала участницей скандала. В прошлом году в шоу "Битва экстрасенсов" состоялась так называемая дуэль между Кузнецовой и экстрасенсом Лизой Петровой.
С подавляющим преимуществом победила Петрова, набрав около 147 тысяч голосов зрителей, в то время как за ее оппонентку проголосовало лишь 40 тысяч человек.
Как сказали бы дети, Лиза Петрова первая начала. Она позволила себе резкие высказывания в адрес соперницы, назвав ее "чернушницей", и обвинила Николь Кузнецову в работе на темные силы.
Сама Николь недоумевала, почему очерняются методы ее экстрасенсорного труда и почему соперница возвышается и обеляет себя за ее счет. Она достаточно резко высказалась о своей конкурентке.
Николь Кузнецова на шоу "Мастер игры"
Кстати, Николь очень хорошо показала себя на психологическом реалити-шоу "Мастер игры". Она не плела никаких интриг и не играла против правил. И защищала Марго Овсянникову, против которой ополчились многие участники проекта.
Николь Кузнецова. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"
Николь призналась, что Марго показалась ей маленьким запуганным ребенком, который хочет что-то завоевать с помощью своей эпатажности.
"Я ходила и говорила ребятам: "Она не психбольная. Вы что, нет!" Она нормальная девушка, и надо к ней относиться с пониманием", — рассказала Николь в шоу "Утро. ТНТ".
Также она призналась, что на съемках подружилась с будущим победителем программы Денисом Власенко. По словам экстрасенса, в актере она нашла человека, близкого ей по душе. Николь и Денис поддерживают дружеские отношения до сих пор.
