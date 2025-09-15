Тайны Николь Кузнецовой: неожиданная связь с Япончиком, жаркие баталии на проектах и новая дружба на шоу "Мастер игры"

15 сентября исполняется 37 лет звезде шоу "Битва экстрасенсов" и участнице проекта "Мастер игры" Николь Кузнецовой. У Николь богатая биография, в которой были и роман со знаменитым криминальным авторитетом, и интриги, и скандалы, и есть счастливая семейная жизнь. Как говорится, и жизнь, и слезы, и любовь.

Роман с Япончиком

Николь появилась на свет 15 сентября 1988 года в Москве. Информация о ее биологических родителях крайне скудна. Известно, что они оставили девочку после рождения, узнав о ее серьезном заболевании. Впоследствии ее удочерила Светлана Тернова, бывший полковник милиции.

Детство Кузнецовой пришлось на сложные девяностые годы. Как признавалась сама Николь, в юном возрасте ее воспитывали "по понятиям".

В СМИ пишут, что ее отец поддерживал отношения с известным криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик.

По словам Кузнецовой, Япончик регулярно посещал их дом. Первоначально их связывала дружба, которая со временем переросла в романтические отношения. Николь рассказывала, что какое-то время жила с Иваньковым, от которого родился сын Егор, страдающий сахарным диабетом.

Счастливый брак Николь Кузнецовой и Александра Садокова

Но после смерти Япончика в жизни Николь Кузнецовой появился другой мужчина — телеведущий Алекcандр Садоков. В этом браке родились двое общих детей — сын Степан и дочь Агата.

Николь рассказывала в интервью, что они с супругом давно мечтали о дочери. Пара прибегла к помощи суррогатной матери, однако первая попытка оказалась неудачной. Эмбрион не прижился, поэтому экстрасенсу пришлось прервать беременность.

Как признавалась молодая женщина, они с супругом тяжело переживали эту ситуацию, но решили открыто рассказать о своем опыте. В ноябре 2022 года у Кузнецовой и Садокова благодаря суррогатному материнству, наконец, родилась долгожданная дочь.

Николь Кузнецова на шоу "Битва экстрасенсов"

В интервью нашему изданию Николь рассказывала, что ее муж — скептик, но все же отправляет к ней на консультации уважаемых людей. И Кузнецова помогает им. К тому же у Николь большой авторитет в сфере экстрасенсорики.

Свои способности молодая женщина демонстрировала еще в шоу "Битва экстрасенсов", где заняла третье место.

Позже она призналась, что ей предлагали солидное вознаграждение за разглашение секретов шоу и разоблачение программы. Но Николь отказалась, заявив, что на телевидении существуют свои правила, а отрицать наличие способностей у некоторых участников неразумно. И это было правильное решение, поскольку иначе канал ТНТ не продолжил бы сотрудничество с ней.