Зрители недовольны финалом шоу 'Мастер игры': "Малолетки были в сговоре"

2 августа была поставлена точка в психологическом шоу "Мастер игры". Победителем проекта стал актер Денис Власенко, игравший за темных. Впрочем, на темную сторону он перешел за пару выпусков до финала и не по собственному желанию, а из-за ультиматума. Если бы Денис не согласился бы на это предложение, то покинул бы программу.
Как прошел финал шоу "Мастер игры"
В финальной серии осталось пять игроков: 33-летний актер Даниил Вахрушев, экстрасенс Саманта Адам (15 лет), 37-летний юморист Игорь Чехов, актеры Леон Кемстач (17 лет) и Денис Власенко (27 лет). 41-летнего иллюзиониста Илью Ларионова ночью "убил" темный.
После заключительного круглого стола из команды единогласно изгнали Даниила. Тот, не выдержав нападок коллектива, на эмоциях обозвал всех дебилами и заявил, что не хочет находиться с ними в одном помещении.
Затем Мастер игры Юрий Колокольников организовал что-то вроде шоу "Поле чудес" посреди пустыни. В задачи участников входило выбрать шкатулки с деньгами. Игорь Чехов выбрал шкатулку, где было написано: "Вы потеряли все". Но уже в следующем раунде Денис Власенко сделал правильный выбор и вернул оставшимся игрокам призовой фонд в размере 10 миллионов.
На следующем этапе мужчины проекта проголосовали против Саманты. Девушка думала, что идет в ва-банк, когда заявила, что вошла в астрал и увидела… И почему-то увидела среди темных Леона Кемстача, хотя он таковым не являлся. Но в итоге покинула игру.
Илья Ларионов ночью читает письмо темного. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"
За несколько минут до финала Юрий Колокольников сказал, что в случае победы темного он заберет все деньги. А светлые смогут поделить выигрыш между собой. Чехов и Кемстач заявили, что в игре нет темных, отдав ведущему белые фишки. Их примеру последовал и темный Денис Власенко.
Но в итоге обман раскрылся и Денис забрал все деньги. А Игорю и Леону оставалось только раскрыть рты от удивления.
После финала уже прошла пара дней, а зрители в Интернете до сих пор обсуждают шоу. Многие из них недовольны составом финалистов.
Они убеждены, что в конце шоу остались самые неприметные игроки. А всех ярких, например, Бориса Дергачева, Евгения Ершова, Наталью Рудову, Тимура Батрутдинова и других просто заблаговременно вывели из игры.
Давайте послушаем (прочитаем) глас народа.
Что говорят в Сети
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"Не приглашайте, пожалуйста, никогда никуда в шоу Мариам, Сысоеву, Саманту, Аврору, Леона и Бардо. От них нет красивой достойной игры. Одни из них устраивали балаган, как Мариам. Другие плели коварство, как Сысоева и Бардо. Третьи сидели как амебы — Аврора, Леон.
Лучше бы до финала дошли Наташа Рудова, Романович, Илья Ларионов. И Даня Вахрушев очень искренний молодчина, хороший парень".
rutube_account_19708153
"Я бы Вахрушеву лицо набила за его высказывания, у него, честно, не рот, а помойка прям. Бесит ужасно".
Anastasiya
"Ой, какая Саманта глуповатая, просто отмолчалась всю игру, а комментарии ее всегда — полная кринжатина".
channel 33860123
''Из финалистов только Чехов норм был, но он ранее уже побеждал в другой игре (в шоу "Звезды в джунглях". — Прим. ред.). А эта игра тупенькая, сфабрикованная под глупеньких подростков детсада. Это несерьезно как-то".
channel 33860125
"Вся игра была в руках этих тупоголовых подростков, которые как стадо вели себя. Победил один из них — чему тут радоваться. Убирали сильных одиночек.
До финала дошли малолетки, так как в сговоре были. Под конец были убраны адекватные разумные Илья, Даня.
Игра на троечку. Если в следующей игре опять наберут малолеток, то исход очевиден. Всю игру бесили Мариам и безмозглая антиэкстрасенша Саманта со своим экспресс-тестом".
Саманта вызвала недовольство зрителей. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"
channel 61020734
"Игру темного может выиграть талантливый актер или истинный лицемер".
channel 57871426
"Никакая Ноль не экстрасенс, оборжаться — чья-то дочка. По идее никакая вообще не интересная. Как-то неприятно смотреть, когда никакая якобы экстрасенс, как ее зовут, даже не помнят, голос дает. Когда лучшие ушли... Фу".
channel 33225744
"Игра, конечно, интересная... Но, судя по "адекватности" некоторых комментаторов, белых и темных нужно поменять местами или просто называть их по-другому...
Ну ведь очевидно, что задача темного в шоу намного сложнее и психологически, и актерски.. Ведь, по сути, темные делают эту игру, а белые просто сидят, вычисляют толпой…
Но странно, что многие не понимают что это игра, и темные не сами себя назначили на эти роли.. Ну а если играть в поддавки, чтобы не обидеть кого-то, то это очевидный провал и дорога на вылет..
Денис — молодец. Если игра не сценарий, то действительно достоин "Оскара". Сыграть так, что проигравшие финалисты не просто не заподозрили, но и были искренне удивлены, и сами восхищены его игрой, это достойно победы и главного приза!"
channel 65555960
"Власенко, подели деньги с Борей. Он реально этого заслужил, без него темные слились бы".
channel 66080938
"Денис был сначала незаметным светлым, под конец незаметным темным. Вот и вся история успеха. Стал бы темным раньше, не дожил до финала".
channel 38457700
"Мне вообще непонятна эта игра. Должны выиграть или темные, или светлые по правилу игры. Так зачем сам Мастер придумал, что темные удаляют темных, сам придумал, чтобы Денис удалил друга. Ясно было, что он удалит не Леона, а Илью. Леон весь проект просидел просто так, ничего интересного".
channel30425996
"Денис — молодец! Это действительно одна из сложных и успешных его ролей. Мастерски всех сделал. И достойно, без грязи".
channel 38457700
"Болела за Илью. Он самый положительный герой этой пьесы. Никого не подвел, не согласился быть темным. Даня не нравился никогда, но в этой серии его стало жалко. Напали на него все, и все ошиблись.
Чехов бегает из одного шоу в другое. То он в Африке, то в "Мастере", то у Анфисы в шоу. То теперь уже в "Погоне" вместе с Леоном".
Даниил Вахрушев ушел из игры на эмоциях. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"
Алина
"Денис реально очень круто сыграл и, считаю, что, кроме Дани, за свое поведение стыдиться некому. Человек не умеет играть и совершенно не умеет вести себя адекватно и достойно. Действительно жаль, что победили не светлые, но Денис победил достойно, это было круто".
Даша
"Главный минус этого шоу — сама концепция буквально подразумевает убирать ярких игроков, потому что те, кто сильно выделяются, всегда рискуют навлечь на себя подозрения.
Благодаря этому в финале почти не остается ярких колоритных персонажей и болеть уже особо не за кого.
Присутствие в финальной серии Кемстача, Вахрушева и Саманты, которые абсолютно никак все это время не влияли на игру, для меня лично — отдельный кринж. А иначе, к сожалению, быть и не могло, потому что эти игроки бесполезны в убийстве темными, так как они не несут никакой опасности для них. А светлым нет смысла их трогать, так как невооруженным глазом видно, что они на одной стороне.
Очень грустно, с удовольствием бы посмотрела финал с Рудовой, Дергачевым. Да даже с Ершовым на самом деле, он хоть и ужасно раздражает, но точно выводит на эмоции, в отличие от большинства оставшихся в финале игроков".
Baja 010709
"Все как в жизни, темное всегда побеждает".
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