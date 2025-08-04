Зрители недовольны финалом шоу 'Мастер игры': "Малолетки были в сговоре"

За несколько минут до финала Юрий Колокольников сказал, что в случае победы темного он заберет все деньги. А светлые смогут поделить выигрыш между собой. Чехов и Кемстач заявили, что в игре нет темных, отдав ведущему белые фишки. Их примеру последовал и темный Денис Власенко.

Но в итоге обман раскрылся и Денис забрал все деньги. А Игорю и Леону оставалось только раскрыть рты от удивления.

После финала уже прошла пара дней, а зрители в Интернете до сих пор обсуждают шоу. Многие из них недовольны составом финалистов.

Они убеждены, что в конце шоу остались самые неприметные игроки. А всех ярких, например, Бориса Дергачева, Евгения Ершова, Наталью Рудову, Тимура Батрутдинова и других просто заблаговременно вывели из игры.

Давайте послушаем (прочитаем) глас народа.

Что говорят в Сети

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"Не приглашайте, пожалуйста, никогда никуда в шоу Мариам, Сысоеву, Саманту, Аврору, Леона и Бардо. От них нет красивой достойной игры. Одни из них устраивали балаган, как Мариам. Другие плели коварство, как Сысоева и Бардо. Третьи сидели как амебы — Аврора, Леон.

Лучше бы до финала дошли Наташа Рудова, Романович, Илья Ларионов. И Даня Вахрушев очень искренний молодчина, хороший парень".

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"Я бы Вахрушеву лицо набила за его высказывания, у него, честно, не рот, а помойка прям. Бесит ужасно".

Anastasiya

"Ой, какая Саманта глуповатая, просто отмолчалась всю игру, а комментарии ее всегда — полная кринжатина".

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''Из финалистов только Чехов норм был, но он ранее уже побеждал в другой игре (в шоу "Звезды в джунглях". — Прим. ред.). А эта игра тупенькая, сфабрикованная под глупеньких подростков детсада. Это несерьезно как-то".

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"Вся игра была в руках этих тупоголовых подростков, которые как стадо вели себя. Победил один из них — чему тут радоваться. Убирали сильных одиночек.

До финала дошли малолетки, так как в сговоре были. Под конец были убраны адекватные разумные Илья, Даня.

Игра на троечку. Если в следующей игре опять наберут малолеток, то исход очевиден. Всю игру бесили Мариам и безмозглая антиэкстрасенша Саманта со своим экспресс-тестом".