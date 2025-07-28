Звезда 'Мастера игры' Даниил Вахрушев: "Многие на проекте собирали чемоданы, а с утра их разбирали"

В эту субботу в эфире ТНТ была показана новая серия психологического реалити-шоу "Мастер игры".
На этот раз проект покинул Тимур Батрутинов. Также из программы выбыла Надежда Сысоева. В итоге из трех темных в команде остался только актер Денис Власенко.
Но в коллективе светлых еще держится актер Даниил Вахрушев. Teleprogramma.org поговорила с ним о катании на верблюдах, отношении с Евгением Ершовым и личной жизни.
"И нас, и бедных верблюдов сносило"
- Даниил, в одном из прошлых выпусков вы отправились на испытание на верблюдах. Как вам вообще такая поездка?
- Это было довольно интересно, потому что я открыл для себя путешествия караваном на верблюдах по Африке, по пустыням. Но тогда действительно дул сильный ветер. И нас, и этих бедных верблюдов сносило.
Соответственно, мы не смогли провести испытание и перенесли его в другое место. А в целом было довольно круто.
- Вы первый раз сели на верблюда?
- Все катались на них первый раз. Мы очень порадовались за Игоря Чехова, который прямо мечтал покататься на верблюдах. Но не только он, а все получили большое удовольствие от поездки.
- Что для вас было самым сложным в "Мастере игры"?
- Круглый стол. Там все было больше замешано на психологии. Ну и, конечно, тяжело каждую ночь ждать, что тебя "убьют" темные.
Многие собирали чемоданы, а с утра их разбирали. Нелегко смириться с тем, что ты закончил существование на этом проекте, ждать, когда тебя позовут домой.
"Мы замечательно относимся к Жене Ершову"
- С кем из коллег по "Мастеру игры" вы общались?
- В целом со всеми. С Женей Ершовым, Александром Толмацким, Кириллом Кошариным, всегда общались со Славой Чепурченко.
Даниил Вахрушев. Фото: кадр из реалити-шоу "Мастер игры"
- А как на проекте относились к Евгению Ершову? После того, как он проголосовал против темного Бориса Дергачева, человека из своего лагеря, многие зрители ополчились против него…
- Мы действительно переживали те эмоции, которые показаны. Но после проекта мы замечательно относимся к Жене Ершову. Мы вместе еще участвовали в проекте "Вызов", бились там в испытании на вылет. Он победил.
Потом мы принимали участие и в других реалити. У меня к нему абсолютно позитивное отношение, как и у доброй половины участников.
- А как к Ершову относился сам Борис Дергачев?
- Борис - профессиональный актер и режиссер. Он говорил, что пришел на проект, чтобы получить опыт, хочет создать свое собственное шоу.
Борис - настоящий мастер игры. Идеально зашел, идеально ушел. Ни на кого не в обиде.
- А как на шоу относились к Марго Овсянниковой?
- Марго сначала всех немножечко выбивала из колеи. Но потом к ней стали относиться более-менее хорошо.
Вопрос - как к людям относится сама Марго. Но, вообще у нас есть общий чат, где мы все общаемся.
"Каждый светлый игрок мечтал, чтобы его сделали темным"
- В ходе проекта у вас возникало желание перейти на темную сторону?
- Каждый светлый игрок мечтал, чтобы его сделали темным. Ведь переживать каждую дурацкую ночь, что тебя могут выпилить, довольно отвратительно. Поэтому все, и я в том числе, мечтали стать темными.
Даниил Вахрушев. Фото: кадр из проекта "Мастер игры"
- Можно ли сказать, что после "Мастера игры" вас стали больше узнавать?
- Узнаваемость итак была, просто сейчас стали подходить с "Мастером игры". Сначала было много негативного отклика, а сейчас все больше позитивного.
- Что нового вы узнали о себе во время съемок этого проекта?
- О себе-то ничего нового. Просто много узнал о людях. Я теперь буду задумываться, идти ли в реалити-шоу, поскольку это было самое жесткое реалити в моей жизни.
- И это притом, что в этом проекте участники почти не проходили физических испытаний на выносливость…
- В том то и прикол, что физических практически не было, не нужно было выживать где-то на острове... Но там я понял, что ничего не понимаю в психологии.
- Сейчас вы смотрите выпуски "Мастера игры" по телевизору или в Интернете?
- Моя женщина смотрит этот проект. А я к ней подключаюсь и смотрю нет-нет. А первые выпуски не смотрел.
- А как она вообще отнеслась к вашему участию в этом шоу?
- Она прекрасно отнеслась. Всегда поддерживает.
- Каких проектов с вашим участием нам ждать в ближайшее время?
- Ничего выдающегося. Выходил фильм "Олень", сейчас идет "Мастер игры".
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