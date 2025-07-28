Звезда 'Мастера игры' Даниил Вахрушев: "Многие на проекте собирали чемоданы, а с утра их разбирали"

В эту субботу в эфире ТНТ была показана новая серия психологического реалити-шоу "Мастер игры".

На этот раз проект покинул Тимур Батрутинов. Также из программы выбыла Надежда Сысоева. В итоге из трех темных в команде остался только актер Денис Власенко.

Но в коллективе светлых еще держится актер Даниил Вахрушев. Teleprogramma.org поговорила с ним о катании на верблюдах, отношении с Евгением Ершовым и личной жизни.

"И нас, и бедных верблюдов сносило"

- Даниил, в одном из прошлых выпусков вы отправились на испытание на верблюдах. Как вам вообще такая поездка?

- Это было довольно интересно, потому что я открыл для себя путешествия караваном на верблюдах по Африке, по пустыням. Но тогда действительно дул сильный ветер. И нас, и этих бедных верблюдов сносило.

Соответственно, мы не смогли провести испытание и перенесли его в другое место. А в целом было довольно круто.

- Вы первый раз сели на верблюда?

- Все катались на них первый раз. Мы очень порадовались за Игоря Чехова, который прямо мечтал покататься на верблюдах. Но не только он, а все получили большое удовольствие от поездки.

- Что для вас было самым сложным в "Мастере игры"?

- Круглый стол. Там все было больше замешано на психологии. Ну и, конечно, тяжело каждую ночь ждать, что тебя "убьют" темные.

Многие собирали чемоданы, а с утра их разбирали. Нелегко смириться с тем, что ты закончил существование на этом проекте, ждать, когда тебя позовут домой.

"Мы замечательно относимся к Жене Ершову"

- С кем из коллег по "Мастеру игры" вы общались?

- В целом со всеми. С Женей Ершовым, Александром Толмацким, Кириллом Кошариным, всегда общались со Славой Чепурченко.