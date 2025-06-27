Участник 'Мастера игры' Илья Ларионов о здоровье Филиппа Киркорова: "Даже если я знаю что-то, вперед первоисточника никогда не выдаю"

Певец Филипп Киркоров продолжает находиться в центре внимания СМИ. Недавно он появился на 35-летии певицы Анны Asti. И, как пишет телеграм-канал "Только никому ", выглядел не лучшим образом.

Артист пошатывался и будто был дезориентирован в пространстве. Оно и не мудрено.

Инцидент в апреле

В апреле во время выступления Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге загорелась его куртка из-за использования пиротехники в шоу. Фейерверк создавал эффект крыльев. Возгорание произошло в момент, когда артиста подняли над сценой.

Несмотря на инцидент, Филипп доработал концерт, отделавшись лишь упоминанием об ожогах. Однако позже выяснилось, что ситуация оказалась серьезнее.

Певец получил ожоги второй степени с частичным некрозом кожи. В результате Киркоров был вынужден отменить все свои концерты и прошел курс антибактериальной терапии в больнице.

Впервые после происшествия Филипп появился на публике на церемонии вручения Премии Муз-ТВ. На мероприятии он выглядел ослабленным и избегал общения с прессой.

Позднее артист вел свадьбу в Ташкенте. И на снимках люди заметили, что рука артиста выглядела почерневшей.

Летом ситуацию прокомментировала представитель Киркорова Екатерина Успенская. Так, она сообщила, что в мае у Филиппа Бедросовича возникли осложнения из-за ожога, в том числе воспаление локтя.

Учитывая наличие у артиста сахарного диабета, процесс заживления затягивается. По словам Успенской, врачи осторожны в прогнозах относительно сроков лечения.