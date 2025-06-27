Участник 'Мастера игры' Илья Ларионов о здоровье Филиппа Киркорова: "Даже если я знаю что-то, вперед первоисточника никогда не выдаю"

Певец Филипп Киркоров продолжает находиться в центре внимания СМИ. Недавно он появился на 35-летии певицы Анны Asti. И, как пишет телеграм-канал
Артист пошатывался и будто был дезориентирован в пространстве. Оно и не мудрено.
Инцидент в апреле
В апреле во время выступления Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге загорелась его куртка из-за использования пиротехники в шоу. Фейерверк создавал эффект крыльев. Возгорание произошло в момент, когда артиста подняли над сценой.
Несмотря на инцидент, Филипп доработал концерт, отделавшись лишь упоминанием об ожогах. Однако позже выяснилось, что ситуация оказалась серьезнее.
Певец получил ожоги второй степени с частичным некрозом кожи. В результате Киркоров был вынужден отменить все свои концерты и прошел курс антибактериальной терапии в больнице.
Впервые после происшествия Филипп появился на публике на церемонии вручения Премии Муз-ТВ. На мероприятии он выглядел ослабленным и избегал общения с прессой.
Позднее артист вел свадьбу в Ташкенте. И на снимках люди заметили, что рука артиста выглядела почерневшей.
Летом ситуацию прокомментировала представитель Киркорова Екатерина Успенская. Так, она сообщила, что в мае у Филиппа Бедросовича возникли осложнения из-за ожога, в том числе воспаление локтя.
Учитывая наличие у артиста сахарного диабета, процесс заживления затягивается. По словам Успенской, врачи осторожны в прогнозах относительно сроков лечения.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Возможно, что-то может знать иллюзионист, ведущий проекта "Битва экстрасенсов" Илья Ларионов. Он принимал участие в психологическом реалити-шоу "Мастер игры", где Филипп Бедросович был Джокером.
Но в разговоре с нашим изданием Илья намекнул, что виртуальным зевакам лучше заняться собственной жизнью.
Комментарий Ильи Ларионова
"Это просто паломничество ворон. И вместо того чтобы заботиться о своей жизни, вы заботитесь о жизни людей. Если Филипп Бедросович это не освещает, значит не считает нужным", — сказал Илья Teleprogramma.org .
— Вы сейчас говорите о представителях СМИ?
— О людях, которые читают новости. И это моя мама тоже. У нас с ней по этому поводу много споров.
Звезды тоже люди. Они покупают еду в магазинах, имеют проблемы со здоровьем.
Мы все находимся в телах. И невозможно жить без проблем.
И вот мы с мамой спорим по поводу того, что это действительно паломничество ворон. Посидели — покаркали. Через месяц все изменилось. И получается, что зря каркали.
Даже если я знаю что-то, вперед первоисточника никогда не выдаю.
Справка
Илья Владимирович Ларионов — российский профессиональный иллюзионист, ведущий телепрограммы "Битва экстрасенсов". Родился 28 октября 1983 года в Рубцовске Алтайского края.
В его портфолио более 300 фокусов и 10 разных программ. Также Ларионов выступает на корпоративах и свадьбах, проводит тренинги для детей и взрослых.
Илья Ларионов женат. Вместе с супругой Ольгой воспитывает дочь Теону.
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