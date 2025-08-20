За сколько денег Полина Диброва себя перекроила: нарастила грудь, увеличила губы

Вся страна продолжает наблюдать за семейной драмой Дмитрия Диброва и его жены Полины. По сведениям СМИ, 36-летняя женщина ушла от 65-летнего телеведущего к соседу-миллиардеру, отцу шестерых детей Роману Товстику.

А чтобы переждать бурю возмущений, Полина вместе с тремя сыновьями уехала к себе на малую родину — в Ростов-на-Дону. Там живут ее отец и бабушка.

Какие-то хейтеры написали, что, уехав из Москвы, Полина Диброва стала выглядеть хуже. Чуть ли не заметно постарела… Да Бог с Вами! Всем женщинам бы так эффектно выглядеть как Полина. А находясь на отдыхе, она может позволить себе появиться без косметики.

Во внешность красотки вложены огромные средства. И наверняка будут вкладываться и в дальнейшем. Только вот кто из двоих мужчин продолжит баловать ее?

Да и вообще, могла ли Полина когда-нибудь предположить, что будет жить как принцесса?

Первая пластическая операция Полины Дибровой

В юности Полину Наградову часто дразнили из-за ее роста и худобы. Чтобы повысить самооценку, она начала участвовать в конкурсах красоты, что кардинально изменило ее судьбу. Ведь именно на одном из таких конкурсов ее и заметил Дмитрий Дибров.

Со временем во многом благодаря заботе супруга Полина из начинающей модели превратилась в привлекательную женщину, умеющую подавать себя и ухаживать за собой.

Все шло идеально до рождения третьего сына. В какой-то момент Диброва начала иначе воспринимать свое тело, особенно ее не устраивала форма груди, потерянная после беременности и кормления.

Поэтому в 2022 году жена телеведущего решилась на пластическую операцию. Полина не стала скрывать свою трансформацию. Она открыто поделилась своими переживаниями, сомнениями и радостью после хирургического вмешательства.

Недавно пластический хирург Зухра Балакеримова в разговоре с "Комсомольской правдой" предположила, что реконструкция бюста, которая могла увеличить грудь Полины до четвертого размера после третьих родов, могла стоить от 500 тысяч до двух миллионов рублей.

Сама Полина объясняла, что решилась на эту операцию из-за потери объема груди после похудения на 12 килограммов.

Кроме того, в разговоре с той же "Комсомолкой" эксперты отмечали, что на более ранних фотографиях талия Полины выглядит иначе, чем сейчас. Предполагается, что идеальную талию ей помог создать пластический хирург, возможно, путем липоскульптурирования фигуры и липосакции живота. Такая процедура могла обойтись жене Диброва примерно в миллион рублей.