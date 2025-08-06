Что ждет Полину Диброву в романе с Романом: обманывал первую жену, изменял второй с двумя подругами

Общественность уже неделю обсуждает семейную драму Дибровых. Жена Дмитрия Диброва Полина изменяла ему с близким другом семейства — бизнесменом и отцом шестерых детей Романом Товстиком. Причем тайные встречи происходили в особняке, в метрах 500 от дома Дибровых.

Но самое страшное в этой истории — Полина является подругой жены Романа Елены и крестной матерью одного из ее детей. Узнав правду, Елена Товстик оказалась чуть ли не на грани суицида. В своих соцсетях она опубликовала фото с траурной свечой, как будто шлет приветы с того света. Но, к счастью, Елена жива.

А в Сети уверены, что отольются кошке мышкины слезы. И Полину ждет та же участь брошенной женщины. В итоге она останется в одиночестве.

Если изучить биографию Романа Товстика, то можно понять, что в нем живет ген неверности. Он изменял всем своим женщинам — и когда только начинал свой бизнес, и когда начал зарабатывать миллиарды. И, скорее всего, Полина не станет исключением.

Первая жена Юлия Гольдорт

История компании Романа New Life началась в 2002 году в Новосибирске с покупки чая и биологически активных добавок. Трое друзей — Дмитрий Хохлов, а также супруги Юлия Гольдорт и Роман Товстик — основали контору, взяв в долг у знакомых, чтобы закупить товар в Москве.

Уже через два года компания расширила ассортимент, начав выпуск уходовой косметики, косметики для мужчин, а также экологически чистых средств для стирки и уборки. В Новосибирске был открыт собственный завод.

Однако семейная жизнь основателей не выдержала испытания успехом: через два года, после того как New Life (NL) начала приносить миллионные доходы, Юлия Гольдорт и Роман Товстик подали на развод.

По слухам, одной из причин расставания стали измены Романа, в том числе со студенткой Новосибирского политеха Еленой Филимоновой. Той самой, что недавно опубликовала фото со свечой.

В отличие от Елены Юлия пошла на прагматичный шаг. Она предложила третьему партнеру, Дмитрию Хохлову, выкупить ее акции компании в обход Романа. Товстик, конечно, не разорился после этого, но осадочек остался.

Вскоре после развода с Романом Товстиком Юлия вышла замуж за Евгения Белозерова, который также занимает руководящую должность в компании NL International. В этом браке родилась дочь Ольга. Роман Товстик же вскоре женился на Елене.