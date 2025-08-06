Что ждет Полину Диброву в романе с Романом: обманывал первую жену, изменял второй с двумя подругами

Общественность уже неделю обсуждает семейную драму Дибровых. Жена Дмитрия Диброва Полина изменяла ему с близким другом семейства — бизнесменом и отцом шестерых детей Романом Товстиком. Причем тайные встречи происходили в особняке, в метрах 500 от дома Дибровых.
Но самое страшное в этой истории — Полина является подругой жены Романа Елены и крестной матерью одного из ее детей. Узнав правду, Елена Товстик оказалась чуть ли не на грани суицида. В своих соцсетях она опубликовала фото с траурной свечой, как будто шлет приветы с того света. Но, к счастью, Елена жива.
А в Сети уверены, что отольются кошке мышкины слезы. И Полину ждет та же участь брошенной женщины. В итоге она останется в одиночестве.
Если изучить биографию Романа Товстика, то можно понять, что в нем живет ген неверности. Он изменял всем своим женщинам — и когда только начинал свой бизнес, и когда начал зарабатывать миллиарды. И, скорее всего, Полина не станет исключением.
Первая жена Юлия Гольдорт
История компании Романа New Life началась в 2002 году в Новосибирске с покупки чая и биологически активных добавок. Трое друзей — Дмитрий Хохлов, а также супруги Юлия Гольдорт и Роман Товстик — основали контору, взяв в долг у знакомых, чтобы закупить товар в Москве.
Уже через два года компания расширила ассортимент, начав выпуск уходовой косметики, косметики для мужчин, а также экологически чистых средств для стирки и уборки. В Новосибирске был открыт собственный завод.
Однако семейная жизнь основателей не выдержала испытания успехом: через два года, после того как New Life (NL) начала приносить миллионные доходы, Юлия Гольдорт и Роман Товстик подали на развод.
По слухам, одной из причин расставания стали измены Романа, в том числе со студенткой Новосибирского политеха Еленой Филимоновой. Той самой, что недавно опубликовала фото со свечой.
В отличие от Елены Юлия пошла на прагматичный шаг. Она предложила третьему партнеру, Дмитрию Хохлову, выкупить ее акции компании в обход Романа. Товстик, конечно, не разорился после этого, но осадочек остался.
Вскоре после развода с Романом Товстиком Юлия вышла замуж за Евгения Белозерова, который также занимает руководящую должность в компании NL International. В этом браке родилась дочь Ольга. Роман Товстик же вскоре женился на Елене.
Роман Товстик с женой Еленой в молодости. Фото: соцсети Елены Товстик
Как Елена Товстик ела дошираки в поезде
По словам самой Елены, они встретились в 2003 году, когда Роман якобы являлся никому не известным сетевиком. Получается, тогда Товстик был женат на Юлии, но Елену Товстик это ничуть не смущало. Она потеряла голову от страсти, ради своей любви бросила учебу в престижном университете на бюджетном отделении.
Елена полностью подчинила свою жизнь распорядку мужа. По ее словам, ездила с ним по городам и ела доширак в поездах. Хотя про лапшу быстрого приготовления она, конечно, преувеличивает. Уже в то время бизнес Романа Товстика начал приносить существенный доход. Могла бы поесть и в вагоне-ресторане…
В браке родилось шестеро детей. Однако Роман Товстик не собирался хранить верность жене.
Друзья пары из Новосибирска рассказали "Комсомольской правде", что когда Елена уже родила старших детей, Товстик изменил ей с ее лучшей подругой — моделью Тамарой.
Инсайдеры поведали "Комсомолке", что Тамара была близка с семьей, часто бывала у них дома и общалась с Еленой. Поэтому, когда обманутой женщине пытались сообщить об измене Романа с Тамарой, она не поверила или предпочла проигнорировать эту информацию. Правда оказалась слишком болезненной…
Подозрения у друзей возникли из-за мелочи: Роман купил дорогие украшения одной и той же фирмы как своей жене, так и любовнице…
Даже после переезда семьи в Москву неверный муж не оставил свою Тамару в Новосибирске. Она переехала за ним в столицу, но не смогла разбить семью.
Роман Товстик с женой и детьми. Фото: соцсети
Какая судьба постигнет Полину Диброву
Казалось бы, Елена должна учиться на своих ошибках. Но одно дело — ликвидировать всех одиноких подруг, как говорила Людмила Прокофьевна, а другое — не доверять женщине, матери трех детей с образцово-показательным супругом, знаменитым ведущим. Знал бы где упасть, соломку бы подстелил. Сложно себе представить, что чувствовала Елена, столкнувшись с таким предательством — муж и лучшая подруга, крестная ребенка.
Многие считают, что Полину постигнет та же участь. Вряд ли Роман, склонный к изменам, станет примерным семьянином. В этих тайных встречах в соседнем доме было много страсти, азарта, чувства опасности. А если Роман Товстик начнет жить с Полиной, флер романтики сразу испарится. В отношения придет обыденность. Скорее всего, Товстик начнет ей изменять, а потом и вовсе оставит…
Неслучайно Полину сравнивают с Анной Карениной, к которой остыл любовник. И она не смогла пережить угасания чувств. Только Анна не разбивала семью подруги с шестью детьми…
Возможно, когда-нибудь Полина пожалеет о своем поступке, если этого уже не случилось. Дмитрий Дибров подарил ей красивую жизнь, оградил от бытовых забот, занимался повышением ее интеллектуального уровня. И вот она, благодарность.
Впрочем, какие на самом деле отношения царили в этой паре, мы не знаем. В комментариях одна женщина писала, что однажды ее дочь была в одной компании с Дибровыми в ресторане. И якобы Дмитрий обращался с супругой как с девочкой на побегушках.
Но писать люди могут что угодно. Мы такие факты проверить не можем. Как известно, чужая семья — потемки.
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