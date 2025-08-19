В какой семье выросла Полина Диброва: отец-ныряльщик, мама-художница и бабушка

Полина Диброва. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Жена Дмитрия Диброва побывала в отчем доме — у бабушки и отца. А где мама Полины и чем она занимается?

Жена Дмитрия Диброва, Полина, взяв с собой трех сыновей, отправилась на малую Родину — в Ростов-на-Дону. В своем личном блоге Полина опубликовала видео, на котором они вместе с мальчиками весело проводят время, катаясь на яхте по реке Дон.

В ролике Полина предложила Александру, Федору и Илье передать привет отцу. И, похоже, ребят ничуть не смутила эта просьба. Дети по очереди передали привет Дмитрию Диброву.

Уже на следующих видео мы видим, как Полина приехала домой к отцу и бабушке — с тортиком и цветами. Причем в кадр четко попадает и адрес дома.

Как Полина Диброва побывала в родном доме

На видео жена Дмитрия Диброва сообщает, что именно сюда ее привезли после роддома.

В следующем кадре Полина звонит в калитку, откуда появляется мужчина без футболки с возгласом: "Здрасьте". Это папа Полины Дибровой.

— А что у тебя на лбу? — спрашивает светская дива у отца.

— Нырнул! Глубоко зашел. И думаю, нужно быстрее окунуться, а там песка намело, и я прочесал, — объясняет мужчина.

В это время из калитки выскакивает сын Полины Илья.

— А это чьи чемоданы? — спрашивает ее отец.

— А это наши чемоданы! — с печалью в голосе говорит Полина.

На третьем видео Полина навещает бабушку, которая, по всей видимости, передвигается с большим трудом. Возле пожилой женщины на кухне стоят ходунки.

"Полина, ты всегда с такими цветами! Какая прелесть! Только как я встану? Дай цветы папе, он поставит их во дворе", — радостно восклицает бабушка.

Дом у родных Полины Дибровой самый обыкновенный, но видно, что просторный. Это можно понять по большим размерам кухни с рядовым интерьером: два холодильника с магнитиками, микроволновка, газовая плита.

Дмитрий Дибров с пока еще женой и детьми. Фото: "Комсомольская правда"

Чем занимается мама Полины

А где же мама Полины Дибровой? Скорее всего, в Москве. Кстати, она нередко оставалась в особняке Дибровых, чтобы помочь дочери с воспитанием детей.

Родители Полины развелись, когда она была маленькой. В возрасте 10 лет ее мать Ирина Морозова вышла замуж во второй раз, а в 15 лет у Полины появилась сводная сестра.

Интересный факт: Ирина Морозова всего на восемь лет моложе Дмитрия Диброва. Телеведущему сейчас 65 лет, а Ирине — 57.

"Мама для меня — поддержка. Она никогда не вмешивалась в мою жизнь. Мы очень близки, и я благодарна ей за то, как она меня воспитала — с уважением к себе, к семье, к мужчинам", — поделилась Полина в одном из своих интервью.

Ирина далека от шоу-бизнеса, но вхожа в мир творчества. Она преподает живопись и рисование, делится своими работами в социальных сетях и с удовольствием принимает заказы на написание персональных картин.

Ее стиль характеризуется утонченностью, женственностью и вниманием к деталям. Подписчики восхищаются как ее талантом, так и внешностью.

