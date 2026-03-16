"Я буду жить": первый комментарий Лерчек после снятия домашнего ареста

Жених блогерши Луис Сквиччиарини опубликовал видео из больничной палаты, где Лера поблагодарила всех за поддержку. А сам Луис написал пронзительный пост, который тронул даже тех, кто никогда не следил за жизнью звезды.

На кадрах видно: Лерчек выглядит уставшей, но держится молодцом. Говорит тихо, но с благодарностью.

"Уголовное дело приостановлено, мы очень этому рады, но сейчас самое важное — здоровье. Я рада, что могу на нем сфокусироваться. Всем спасибо за поддержку, я буду жить", — поделилась Валерия.

Для нее это первый комментарий после того, как суд заменил домашний арест на более мягкую меру пресечения и приостановил производство по делу.

Луис опубликовал не только видео, но и длинный трогательный пост. В нем — и боль, и надежда, и обещание быть рядом до конца.

"Живи, моя Лера! Живи! Я всем сердцем чувствую — весь мир сейчас молится за тебя. И я, преклонив колени, молюсь вместе с ним. Ты любишь эту жизнь так, как не умеет никто другой. Именно ты научила меня ценить каждый миг и находить свет, несмотря на трудности. Ты самый сильный человек из всех, кого я знаю", — написал Сквиччиарини.

Он также поблагодарил всех, кто поддерживал семью в это тяжелое время:

"Спасибо за поддержку вам, нашим родственникам и друзьям. Вся семья объединилась, чтобы помочь ей".

В начале марта 2026 года стало известно, что у 33-летней Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Диагноз подтвердил ее гражданский муж, танцор Луис Сквиччиарини.

По словам близких, блогер давно мучилась от болей, но из-за домашнего ареста не могла пройти обследование — суд отказывал в просьбах разрешить походы к врачам. Ситуация резко ухудшилась после родов: 24 февраля Чекалина родила сына, и боли вернулись с новой силой. 12 марта блогершу экстренно госпитализировали в онкоцентр имени Блохина.

16 марта Гагаринский суд Москвы приостановил уголовное дело о выводе более 250 млн рублей и заменил домашний арест на запрет определенных действий. Теперь Лерчек может беспрепятственно посещать врачей и видеться с детьми. Лечение проходит в государственной клинике — денег на частную медицину у семьи нет из-за ареста счетов и многомиллионных долгов.