"Мы сплотились": Артем Чекалин впервые высказался о болезни Лерчек - с кем живут дети

Перед очередным заседанием суда он ответил на вопросы журналистов и рассказал, как сейчас живет семья.

Артем подтвердил, что с Валерией они не общаются. Причины разрыва он не объясняет, но дает понять: контакта между ними нет.

"Я не могу с ней общаться. Но сейчас все друзья, семья сплотились, чтобы помочь ей. Все что возможно — делаем. Дети живут со мной", — заявил Чекалин журналистам.

По его словам, несмотря на личные сложности, близкие люди объединились, чтобы поддержать Лерчек в борьбе с болезнью.

Что случилось с Лерчек

Напомним, в начале марта 2026 года стало известно, что у 33-летней Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Диагноз подтвердил ее гражданский муж, танцор Луис Сквиччиарини.

По словам Сквиччиарини, Лерчек давно мучилась от болей, но из-за домашнего ареста (против блогерши возбуждено уголовное дело о незаконном выводе денег) не могла пройти обследование — суд и следователи отказывали в просьбах разрешить поход к врачам.

Ситуация резко ухудшилась после родов. 26 февраля Чекалина родила от Сквиччиарини ребенка, и боли возобновились с новой силой. 12 марта блогершу госпитализировали в онкоцентр имени Блохина для экстренного начала химиотерапии.

Долги и арест

Осенью 2024 года против Валерии и Артема Чекалиных возбудили уголовное дело о незаконном выводе денег из России. В ноябре 2025-го стало известно, что долг блогерши перед налоговой превысил 170 миллионов рублей. Счета заблокированы, имущество арестовано. Сама Лерчек находилась под домашним арестом, что, по версии близких, и помешало вовремя диагностировать болезнь.

Кто такой Артем Чекалин

Артем Чекалин — бывший муж Лерчек, отец ее троих детей. Пара развелась летом 2024 года, но продолжала вместе фигурировать в уголовном деле о выводе средств. После развода Артем женился на другой женщине, но, судя по его словам, продолжает заботиться о детях и помогать экс-супруге в меру возможностей.

Сейчас дети Чекалиных живут с отцом. А Лерчек борется за жизнь в больнице, окруженная поддержкой родных и друзей.