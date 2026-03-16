Артем Чекалин: "Мы не знаем, сколько дней проживет Валерия"

Но теперь речь не столько о правосудии, сколько о жизни и смерти. У блогерши диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, и каждый день может быть последним. Защита настаивает: домашний арест нужно отменить, чтобы женщина могла нормально лечиться и видеться с детьми.

Адвокаты Чекалиной выступили с эмоциональной речью. Они напомнили: Лерчек — мать четверых детей, и текущая мера пресечения фактически лишает малышей возможности прощаться с мамой.

"Чекалина является матерью четверых малолетних детей. Содержание ее в стационаре не предполагает возможности нахождения с ней детей, а текущая мера пресечения лишает детей права на общение с матерью. Защита считает негуманным лишать детей возможности видеться с матерью, особенно учитывая, что никто не знает, сколько ей осталось жить", — заявил адвокат.

Он также раскрыл страшные подробности состояния блогерши:

"Состояние не просто тяжелое, а близко к безнадежному. По шкале это самая высокая боль, которую человек может ощущать. Мы обрекаем Чекалину на дальнейшее испытание, это испытание болью".

"Если бы ей разрешили выйти в парк..."

В ходе заседания выступил и бывший муж Валерии Артем Чекалин. Он уверен: отмена домашнего ареста поможет экс-супруге и морально, и физически.

"Мы не знаем, сколько дней проживет Валерия. Я думаю, что если бы вы разрешили ей находиться без меры пресечения, ей бы это точно помогло в борьбе за ее жизнь и какой-то возможности провести дни с детьми не в стенах дома, а не знаю там, выйти в парк погулять или где-то покушать, как бы, ну, сейчас для нее это действительно важно. Спасибо", — отметил Артем.

Он также рассказал, что дети сейчас живут с ним, но как только Леру выписывают из больницы (обычно на полдня), он сразу отправляет их к ней.

Прокурор усомнился в диагнозе

Несмотря на очевидную трагедию, прокурор предложил перенести заседание. По его словам, в медицинских документах есть неясности, и необходимо уточнить диагноз блогерши.

Артем Чекалин и адвокаты назвали это решение негуманным. Они уверены: предоставленных документов достаточно, а подлинность суд мог проверить в любое время.