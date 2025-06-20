Участники шоу 'Наша новая музыка', группа UGLI о вдохновении: "Я как цветок, который нигде не может прижиться"

Солисты группы UGLI Дарья Трушек и Андрей Чубис. Фото: Первый канал

Победители нового выпуска проекта Первого канала рассказали, как на них повлияли цыганские и бабушкины песни, в каких жанрах выступают и о чем мечтают. А участник коллектива Андрей Чубис еще и разговаривает с цветами.

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"Живите в доме, и не рухнет дом", — писал поэт Арсений Тарковский. Этой же теме посвящена новая песня группы UGLI из Санкт-Петербурга.

Музыканты стали победителями четвертого выпуска шоу талантов "Наша новая музыка" на Первом канале.

Знакомство с новыми победителями

Солисты коллектива — Дарья Трушек и Андрей Чубис — познакомились в 2022 году.

"Достаточно было спеть всего одну песню вместе, чтобы понять, что мы должны создать свою группу", — говорят артисты друг о друге.

Даша родилась в небольшом городке Тулун Иркутской области. По образованию она лесоинженер.

Однако пела с раннего детства, повторяя за родными людьми.

«Во время застолий мои бабушки исполняли народные песни, очень красиво, раскладывая их на три голоса.

Я всегда слушала бабушек, раскрыв рот. А потом, в лесоинженерном университете у нас была очень сильная самодеятельность «Студенческая весна», — рассказывает Дарья.

Мы каждый год выступали на разных конкурсах, и педагог у нас был крутой — Веревкин".

Андрей родился в Минске. Он рос в семье с цыганскими корнями, где музыка была частью повседневной жизни. Цыганские песни, звучавшие вокруг, стали основой его творческого пути.

Участники группы UGLI Дарья Трушек и Андрей Чубис. Фото: Первый канал

"Мы не привязываемся к жанрам"

— В каком жанре вы выступаете?

— Мы не привязываемся к жанрам. Дарк-поп, электро, инди, фолк — все это просто инструменты, чтобы точнее передать суть.

— Как вас нашел Юрий Бардаш?

— Мы много выступаем в Санкт-Петербурге, участвуем в разных конкурсах и фестивалях. Стали победителями конкурсов "Залетай в тренды", "Индюшатина", Colisium Showcase.

Год назад Бардаш репостнул наше видео к себе в канал и пригласил на кастинг.

"Через песню мы передаем ощущение тепла и потерянности"

— О чем ваша песня "Дом"?

— О том, как важно хранить дом, его тепло внутри себя даже тогда, когда домой уже невозможно вернуться. Вдохновение пришло из фразы близкого человека: "Я как цветок, который нигде не может прижиться".

Через песню мы передаем ощущение тепла и потерянности, знакомые каждому. В каждой строчке слышится ностальгия.

Участники шоу "Наша новая музыка", группа UGLI. Фото: Первый канал

— Ваши хобби, кроме музыки?

— Простые радости: читать, рисовать, гулять. Андрей выращивает цветы, разговаривает с ними, и кажется, они ему отвечают.

— Ваша мечта?

— Оставаться искренними, вдохновлять и объединять людей, менять их судьбы. И чтобы нашу музыку слушали и через сто лет.

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