Участники шоу 'Наша новая музыка', группа UGLI о вдохновении: "Я как цветок, который нигде не может прижиться"

"Живите в доме, и не рухнет дом", — писал поэт Арсений Тарковский. Этой же теме посвящена новая песня группы UGLI из Санкт-Петербурга.

Музыканты стали победителями четвертого выпуска шоу талантов "Наша новая музыка" на Первом канале.

Знакомство с новыми победителями

Солисты коллектива — Дарья Трушек и Андрей Чубис — познакомились в 2022 году.

"Достаточно было спеть всего одну песню вместе, чтобы понять, что мы должны создать свою группу", — говорят артисты друг о друге.

Даша родилась в небольшом городке Тулун Иркутской области. По образованию она лесоинженер.

Однако пела с раннего детства, повторяя за родными людьми.

«Во время застолий мои бабушки исполняли народные песни, очень красиво, раскладывая их на три голоса. Я всегда слушала бабушек, раскрыв рот. А потом, в лесоинженерном университете у нас была очень сильная самодеятельность «Студенческая весна», — рассказывает Дарья.

Мы каждый год выступали на разных конкурсах, и педагог у нас был крутой — Веревкин".

Андрей родился в Минске. Он рос в семье с цыганскими корнями, где музыка была частью повседневной жизни. Цыганские песни, звучавшие вокруг, стали основой его творческого пути.