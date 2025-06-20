Участники шоу 'Наша новая музыка', группа UGLI о вдохновении: "Я как цветок, который нигде не может прижиться"

"Живите в доме, и не рухнет дом", — писал поэт Арсений Тарковский. Этой же теме посвящена новая песня группы UGLI из Санкт-Петербурга.
Музыканты стали победителями четвертого выпуска шоу талантов "Наша новая музыка" на Первом канале.
Знакомство с новыми победителями
Солисты коллектива — Дарья Трушек и Андрей Чубис — познакомились в 2022 году.
"Достаточно было спеть всего одну песню вместе, чтобы понять, что мы должны создать свою группу", — говорят артисты друг о друге.
Даша родилась в небольшом городке Тулун Иркутской области. По образованию она лесоинженер.
Однако пела с раннего детства, повторяя за родными людьми.
«Во время застолий мои бабушки исполняли народные песни, очень красиво, раскладывая их на три голоса.
Я всегда слушала бабушек, раскрыв рот. А потом, в лесоинженерном университете у нас была очень сильная самодеятельность «Студенческая весна», — рассказывает Дарья.
Мы каждый год выступали на разных конкурсах, и педагог у нас был крутой — Веревкин".
Андрей родился в Минске. Он рос в семье с цыганскими корнями, где музыка была частью повседневной жизни. Цыганские песни, звучавшие вокруг, стали основой его творческого пути.
Участники группы UGLI Дарья Трушек и Андрей Чубис. Фото: Первый канал
"Мы не привязываемся к жанрам"
— В каком жанре вы выступаете?
— Мы не привязываемся к жанрам. Дарк-поп, электро, инди, фолк — все это просто инструменты, чтобы точнее передать суть.
— Как вас нашел Юрий Бардаш?
— Мы много выступаем в Санкт-Петербурге, участвуем в разных конкурсах и фестивалях. Стали победителями конкурсов "Залетай в тренды", "Индюшатина", Colisium Showcase.
Год назад Бардаш репостнул наше видео к себе в канал и пригласил на кастинг.
"Через песню мы передаем ощущение тепла и потерянности"
— О чем ваша песня "Дом"?
— О том, как важно хранить дом, его тепло внутри себя даже тогда, когда домой уже невозможно вернуться. Вдохновение пришло из фразы близкого человека: "Я как цветок, который нигде не может прижиться".
Через песню мы передаем ощущение тепла и потерянности, знакомые каждому. В каждой строчке слышится ностальгия.
Участники шоу "Наша новая музыка", группа UGLI. Фото: Первый канал
— Ваши хобби, кроме музыки?
— Простые радости: читать, рисовать, гулять. Андрей выращивает цветы, разговаривает с ними, и кажется, они ему отвечают.
— Ваша мечта?
— Оставаться искренними, вдохновлять и объединять людей, менять их судьбы. И чтобы нашу музыку слушали и через сто лет.
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