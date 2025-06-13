Участница шоу 'Наша новая музыка' Лирида: "Однажды я находилась в болезненной точке отношений"

В третьем выпуске шоу музыкальных талантов "Наша новая музыка" на Первом канале победила исполнительница Лирида.
Teleprogramma.org задала начинающей артистке несколько вопросов.
"Когда закончили играть, ничего не помнили"
— Почему Лирида?
— В честь звездопада.
— А на самом деле?
— Зовут меня Лидия Двоенко, мне 26 лет, родилась в Ставрополе. Училась в Российской академии музыки имени Гнесиных.
Работаю менеджером, который ищет музыку для нашего кинематографа.
— Как и когда появилась Лирида?
— В 2021 году я предложила знакомым студентам Гнесинки создать бэнд. Мне виделось трио: фортепиано, виолончель и вокал, завернутые в электронное звучание.
Я сразу предупредила, что по причине несправедливой бедности платить не смогу.
Брала на слабо: "Ну что, лауреаты премии Чайковского, не сделаете из трех моих аккордов восемь?"
А дальше была магия, которую сложно объяснить. С первой ноты мы почувствовали друг друга.
А когда закончили играть, ничего не помнили. Будто улетели куда-то одновременно втроем.
Лирида со своей группой. Фото: Первый канал
"Я задалась вопросом: "А в любви ли я вообще пребываю?"
— Какая ваша музыка?
— То ли инди-поп, то ли инди-рок. Вообще, я любитель музыки со смыслами.
Мне важно, чтобы моя музыка привела слушателя к чему-то созидательному. А еще успокоила, убаюкала, пожалела, подтолкнула задать себе честный вопрос.
— О чем ваша песня "Послание"?
— Однажды я находилась в очень болезненной точке отношений. И обратилась к Новому Завету, посланию апостола Павла к коринфянам о любви.
И задалась вопросом: "А в любви ли я вообще пребываю? Так и родилось мое "Послание".
Лирида. Фото: Первый канал
— Хобби, увлечения?
— Я преподаю вокал, увлеклась игрой на барабанах и еще начала учиться готовить. Вот с последним пока по-прежнему чудовищно.
Справка
В шоу Первого канала "Наша новая музыка" принимают участие только неизвестные артисты.
В каждом выпуске выступают пять музыкантов в разных жанрах. Выступления оценивают пять музыкальных экспертов и 55 зрителей, которые голосуют, основываясь на личном мнении.
Победитель эпизода, набравший большинство голосов, выходит в финал.
А уже победитель всего шоу получит возможность выступить на Первом канале с сольным концертом.
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