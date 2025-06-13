Участница шоу 'Наша новая музыка' Лирида: "Однажды я находилась в болезненной точке отношений"

Лирида. Фото: Первый канал

Певица рассказала, как появился ее псевдоним, какое направление предпочитает в музыке и о появлении песни "Послание". Не обошлось без драматичной истории любви.

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В третьем выпуске шоу музыкальных талантов "Наша новая музыка" на Первом канале победила исполнительница Лирида.

Teleprogramma.org задала начинающей артистке несколько вопросов.

"Когда закончили играть, ничего не помнили"

— Почему Лирида?

— В честь звездопада.

— А на самом деле?

— Зовут меня Лидия Двоенко, мне 26 лет, родилась в Ставрополе. Училась в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Работаю менеджером, который ищет музыку для нашего кинематографа.

— Как и когда появилась Лирида?

— В 2021 году я предложила знакомым студентам Гнесинки создать бэнд. Мне виделось трио: фортепиано, виолончель и вокал, завернутые в электронное звучание.

Я сразу предупредила, что по причине несправедливой бедности платить не смогу.

Брала на слабо: "Ну что, лауреаты премии Чайковского, не сделаете из трех моих аккордов восемь?"

А дальше была магия, которую сложно объяснить. С первой ноты мы почувствовали друг друга.

А когда закончили играть, ничего не помнили. Будто улетели куда-то одновременно втроем.

Лирида со своей группой. Фото: Первый канал

"Я задалась вопросом: "А в любви ли я вообще пребываю?"

— Какая ваша музыка?

— То ли инди-поп, то ли инди-рок. Вообще, я любитель музыки со смыслами.

Мне важно, чтобы моя музыка привела слушателя к чему-то созидательному. А еще успокоила, убаюкала, пожалела, подтолкнула задать себе честный вопрос.

— О чем ваша песня "Послание"?

— Однажды я находилась в очень болезненной точке отношений. И обратилась к Новому Завету, посланию апостола Павла к коринфянам о любви.

И задалась вопросом: "А в любви ли я вообще пребываю? Так и родилось мое "Послание".

Лирида. Фото: Первый канал

— Хобби, увлечения?

— Я преподаю вокал, увлеклась игрой на барабанах и еще начала учиться готовить. Вот с последним пока по-прежнему чудовищно.

Справка

В шоу Первого канала "Наша новая музыка" принимают участие только неизвестные артисты.

В каждом выпуске выступают пять музыкантов в разных жанрах. Выступления оценивают пять музыкальных экспертов и 55 зрителей, которые голосуют, основываясь на личном мнении.

Победитель эпизода, набравший большинство голосов, выходит в финал.

А уже победитель всего шоу получит возможность выступить на Первом канале с сольным концертом.

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