Участница шоу 'Наша новая музыка' Лирида: "Однажды я находилась в болезненной точке отношений"

В третьем выпуске шоу музыкальных талантов "Наша новая музыка" на Первом канале победила исполнительница Лирида.

Teleprogramma.org задала начинающей артистке несколько вопросов.

"Когда закончили играть, ничего не помнили"

— Почему Лирида?

— В честь звездопада.

— А на самом деле?

— Зовут меня Лидия Двоенко, мне 26 лет, родилась в Ставрополе. Училась в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Работаю менеджером, который ищет музыку для нашего кинематографа.

— Как и когда появилась Лирида?

— В 2021 году я предложила знакомым студентам Гнесинки создать бэнд. Мне виделось трио: фортепиано, виолончель и вокал, завернутые в электронное звучание.

Я сразу предупредила, что по причине несправедливой бедности платить не смогу.

Брала на слабо: "Ну что, лауреаты премии Чайковского, не сделаете из трех моих аккордов восемь?"

А дальше была магия, которую сложно объяснить. С первой ноты мы почувствовали друг друга.

А когда закончили играть, ничего не помнили. Будто улетели куда-то одновременно втроем.