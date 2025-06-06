Продюсер шоу 'Наша новая музыка' Юрий Бардаш: "Творчество — оно как личная жизнь"

Во втором выпуске шоу "Наша новая музыка" на Первом канале зрители отдали большинство голосов 28-летнему музыканту из Воронежа Артему Зацепину и его группе "Том Космос".
Артем Зацепин: "Если бы я не родился в маленьком городе, мои песни совершенно точно звучали бы иначе"
— Я родился и вырос в небольшом городке Калач Воронежской области. Там и провел свое детство, пошел в музыкальную школу, написал свою первую песню.
Если я чувствую творческий застой, достаточно приехать в родной город, он всегда в моем сердечке. Люди провинциальных городов открыты и радушны. И я сам такой.
У нас в Калаче нельзя пройти по улице, чтобы тебя не остановили: "Привет! Как дела? Как здоровье? Куда идешь?" Десять лет назад я переехал из Калача в Воронеж, но до сих пор не знаю имени своего соседа по лестничной площадке.
Такова жизнь в больших городах, все зациклены на себе. Если бы я не родился в маленьком городе, мои песни совершенно точно звучали бы иначе.
Антон Зацепин и группа "Том Космос". Фото: Первый канал
"Я четыре года проработал на стройке"
— Как человеку из маленького городка попасть на Первый канал?
— Я четыре года проработал на стройке, по вечерам пел на улице, собирая на запись своего первого альбома. Группу "Том Космос" создал в 2020-м. Долго искал свой уникальный стиль.
А прошлым летом увидел в телеграм-канале Юрия Бардаша объявление о конкурсе, и мне захотелось подать туда заявку. Хотя я не любитель конкурсов, мне кажется, творчество — это не соревнование.
Но вот тогда решился, отправил свою песню "Поле". Со мной связался менеджер Юрия, пригласил поучаствовать в кастинге, а потом и на съемки позвали. Вот так прозаично.
— На что потратишь свой первый большой гонорар?
— Во-первых, куплю своей девушке "Дайсон", а остальное потрачу на новое оборудование: нужен микрофон, мониторы, новое кресло в студию. Хорошо бы клип записать…
— Твоя главная мечта?
— Хочу написать такую песню, которая стала бы частью народного фольклора. Которая осталась бы живой и близкой через десятилетия. Как у Высоцкого, Цоя, Талькова.
Чтобы через много лет мою песню можно было включить и послушать с таким удовольствием, будто бы она только вчера вышла. И еще хочу объехать с концертами весь мир.
Антон Зацепин. Фото: Первый канал
Юрий Бардаш: "Если я слышу, что это откровенно плохо, я об этом честно скажу"
По словам продюсера Юрия Бардаша, сыгравшего в жизни Артема Зацепина знаковую роль, за последний год он отслушал около 20 000 песен. Из них отобрал 10 сильных и еще 10 необычных. Остальные не прошли.
"Конечно, люди могут расстраиваться, но отбор есть отбор. Петь могут все, но предназначение дано не каждому. Я стараюсь вдохновлять и мотивировать к творчеству. Но если я слышу, что это откровенно плохо, я об этом честно скажу, только без желания сделать человеку неприятно, — поясняет Юрий Бардаш.
— Музыканты это чувствуют, поэтому идут ко мне за советом с открытым сердцем и без страха быть униженными. Творчество — оно как личная жизнь: не каждому откроешься, не с каждым поговоришь о самом сокровенном".
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