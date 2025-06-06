Продюсер шоу 'Наша новая музыка' Юрий Бардаш: "Творчество — оно как личная жизнь"

Во втором выпуске шоу "Наша новая музыка" на Первом канале зрители отдали большинство голосов 28-летнему музыканту из Воронежа Артему Зацепину и его группе "Том Космос".

Артем Зацепин: "Если бы я не родился в маленьком городе, мои песни совершенно точно звучали бы иначе"

— Я родился и вырос в небольшом городке Калач Воронежской области. Там и провел свое детство, пошел в музыкальную школу, написал свою первую песню.

Если я чувствую творческий застой, достаточно приехать в родной город, он всегда в моем сердечке. Люди провинциальных городов открыты и радушны. И я сам такой.

У нас в Калаче нельзя пройти по улице, чтобы тебя не остановили: "Привет! Как дела? Как здоровье? Куда идешь?" Десять лет назад я переехал из Калача в Воронеж, но до сих пор не знаю имени своего соседа по лестничной площадке.

Такова жизнь в больших городах, все зациклены на себе. Если бы я не родился в маленьком городе, мои песни совершенно точно звучали бы иначе.