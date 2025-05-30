Участник шоу 'Наша новая музыка' Айрат Ширяев: "Мы заскочили в последний вагон"

"Мы практически заскочили в последний вагон"

— Трудно ли было попасть на Первый?

— Наш коллектив выступал в торговом центре 8 марта. Продюсер Юрий Бардаш случайно проходил мимо, заметил нас, остановился, стал снимать наше выступление на телефон, а потом предложил попробовать себя в "Нашей новой музыке".

Хотя почти все участники были уже набраны, мы практически заскочили в последний вагон. Наверное, это самое главное событие в моей жизни — после рождения сына.

— Чем вы вообще занимаетесь?

— Сам я из Уфы, по образованию журналист. Увлекаюсь изготовлением аксессуаров из кожи. Но дело всей моей жизни — это моя музыка. Свой первый коллектив я собрал в 2006-м, когда учился в Университете дружбы народов.

Сейчас в нашей группе десять человек, со мной на сцене выступает и моя гражданская жена Наталья Волна, она играет на трубе.