Участник шоу 'Наша новая музыка' Айрат Ширяев: "Мы заскочили в последний вагон"

Айрат Ширяев. Фото: Первый канал

Айрат Ширяев рассказал, насколько трудно попасть на Первый канал, чем он занимается помимо вокала и какую песню исполнял на съемках "Нашей новой музыки". В ансамбле также играет гражданская жена музыканта.

Содержание

Фронтмен группы "Харизматика", 38-летний Айрат Ширяев, стал финалистом первого выпуска нового проекта "Наша новая музыка". Ведут шоу продюсер Юрий Бардаш и певица Юлианна Караулова.

В новом музыкальном шоу талантов Первого канала выступают только неизвестные артисты в самых разнообразных жанрах.

Каждый выпуск шоу представляет собой выступления пяти разных участников. Эти номера оценивают пять музыкальных экспертов и 55 зрителей, которые голосуют, основываясь на личных предпочтениях. Победитель эпизода определяется простым большинством голосов аудитории и проходит в финал.

В финале зрители выберут победителя, который получит возможность выступить с сольным концертом на Первом канале. На победу претендует и группа "Харизматика".

"Музыка 'Харизматики' — это коктейль из фанка, хип-хопа, джаза, городского романса и рока, — рассказал про себя Айрат. — Кто-то определил нашу стилистику как цыганский фанк-шансон".

Ведущие проекта Юрий Бардаш и Юлианна Караулова. Фото: Первый канал

"Мы практически заскочили в последний вагон"

— Трудно ли было попасть на Первый?

— Наш коллектив выступал в торговом центре 8 марта. Продюсер Юрий Бардаш случайно проходил мимо, заметил нас, остановился, стал снимать наше выступление на телефон, а потом предложил попробовать себя в "Нашей новой музыке".

Хотя почти все участники были уже набраны, мы практически заскочили в последний вагон. Наверное, это самое главное событие в моей жизни — после рождения сына.

— Чем вы вообще занимаетесь?

— Сам я из Уфы, по образованию журналист. Увлекаюсь изготовлением аксессуаров из кожи. Но дело всей моей жизни — это моя музыка. Свой первый коллектив я собрал в 2006-м, когда учился в Университете дружбы народов.

Сейчас в нашей группе десять человек, со мной на сцене выступает и моя гражданская жена Наталья Волна, она играет на трубе.

Солисты группы "Харизматика". Фото: Первый канал

"Мечтаю сыграть для президента"

— Что вы исполняли на съемке?

— Песню "Звезды". Она основана на реальной истории времен Чеченской войны. Это песня о памяти и сохранении самого дорогого, что есть у человека.

— Что дальше?

— В планах — запись дебютного альбома и прорыв на большую сцену. А еще я мечтаю когда-нибудь сыграть для президента.

Читайте также