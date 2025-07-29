Роман Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева: как развивались отношения и почему расстались

Общественность следит за развитием конфликта между телеведущей Лерой Кудрявцевой и ее 37-летним мужем-хоккеистом Игорем Макаровым. А вспыхнул он, когда Лера вынесла сор из избы. В соцсетях объявила, что у супруга большие проблемы с алкоголем, справиться с которыми сама Кудрявцева не в силах.
Мол, они проходили и кодировки, и рехабы, и другое лечение, но воз и ныне там. После очередной порции откровений жены Макаров не сдержался и нецензурно выругался. Мол, уже успокойся и молчи, задолбала. Только вместо последнего было употреблено более хлесткое выражение.
Когда роман между Лерой Кудрявцевой и Игорем Макаровым только начинался, ее бывший возлюбленный Сергей Лазарев написал в комментариях: "Рад за Кудрявцеву, которой удалось найти настоящего мужика".
Сама Лера до сих пор с теплотой вспоминает отношения с Лазаревым. Как рассказывала ведущая в интервью изданию
Как познакомились Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев
Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев встретились на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале, где Лера была ведущей, а Сергей выступал в составе группы Smash! с Владом Топаловым.
Сначала это было взаимное влечение и желание проводить больше времени вместе. Чувства стали очевидны, когда Кудрявцева увидела Сергея с другой девушкой, что вызвало у нее ревность.
Но на самом деле музыкант влюбился в Леру Кудрявцеву и стал дарить ей роскошные букеты цветов. Ведущая и певец старались проводить все свое свободное время вместе, они много общались, шутили. В процессе общения выяснилось, что у пары немало общего в отношении к музыке, кино и ко многим другим сторонам жизни.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Комсомольская правда"
Всего лишь две ссоры
Как вспоминала Кудрявцева, за время отношений они поссорились только два раза. В первый раз — из-за сценария к фестивалю "Песня года", который оба ведут уже много лет. После этого инцидента Лазарев и Кудрявцева не общались несколько недель.
Второй раз — когда Кудрявцева попыталась дать совет Сергею по поводу его музыки.
Телеведущая рассказала, что они оба были очень увлечены карьерой. Работа и творчество стояли для них на первом месте, а все остальное — на втором. Они не жили вместе, хотя и проводили много времени вдвоем.
При этом Лера хотела семью и детей, но поняла, что всегда будет на втором месте. Она осознала, что Сергей — перфекционист и больше думает о карьерных достижениях.
"Сережа был женат на своей работе, а я хотела детей. Мы говорили о детях, думали, но не сложилось", — рассказала Кудрявцева.
Впрочем, ведущая все же забеременела от своего возлюбленного, но в 2011 году потеряла ребенка на раннем сроке. Для обоих это стало большой трагедией. Возможно, этот случай также внес свою лепту в будущее расставание.
Причина разрыва
Впрочем, незадолго до разрыва Сергей и Лера месяц отдыхали в Майами. Они проводили много времени вместе, вели себя как пара с пятилетним стажем. Но потом разъехались — каждый по своим домам.
И, по признанию Кудрявцевой, в тот момент она почувствовала себя очень одинокой. И осознала, что это тупик, отношения не будут развиваться дальше. А она хотела проводить с любимым человеком вечера, готовить ужин, обсуждать фильмы, засыпать на его плече…
Собравшись с мыслями, Лера Кудрявцева инициировала разговор с Сергеем Лазаревым о расставании. Он не пытался ее удержать, выслушал и принял неизбежное.
"Сережа ни в чем не виноват! Ни в чем абсолютно! В это, наверное, трудно поверить, но это действительно так: у меня нет ни одной причины его упрекнуть. Просто я устала — вот и вся причина", — поделилась тогда ведущая.
Всего же этот роман продлился пять лет — с 2008 по 2012 год.
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева сохранили теплые дружеские отношения. И наверняка певец поддерживает подругу в эти нелегкие дни.
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