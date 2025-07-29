Роман Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева: как развивались отношения и почему расстались

Общественность следит за развитием конфликта между телеведущей Лерой Кудрявцевой и ее 37-летним мужем-хоккеистом Игорем Макаровым. А вспыхнул он, когда Лера вынесла сор из избы. В соцсетях объявила, что у супруга большие проблемы с алкоголем, справиться с которыми сама Кудрявцева не в силах.

Мол, они проходили и кодировки, и рехабы, и другое лечение, но воз и ныне там. После очередной порции откровений жены Макаров не сдержался и нецензурно выругался. Мол, уже успокойся и молчи, задолбала. Только вместо последнего было употреблено более хлесткое выражение.

Когда роман между Лерой Кудрявцевой и Игорем Макаровым только начинался, ее бывший возлюбленный Сергей Лазарев написал в комментариях: "Рад за Кудрявцеву, которой удалось найти настоящего мужика".

Сама Лера до сих пор с теплотой вспоминает отношения с Лазаревым. Как рассказывала ведущая в интервью изданию "Семь дней" , Сергей дарил хорошие подарки, мчался со свежевыжатым соком, апельсинами и теплыми носками, когда возлюбленная сваливалась с температурой, был внимателен к мелочам, радовал шутками. Почему же влюбленные расстались? Давайте вспомним их love-story.

Как познакомились Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев встретились на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале, где Лера была ведущей, а Сергей выступал в составе группы Smash! с Владом Топаловым.

Сначала это было взаимное влечение и желание проводить больше времени вместе. Чувства стали очевидны, когда Кудрявцева увидела Сергея с другой девушкой, что вызвало у нее ревность.

Но на самом деле музыкант влюбился в Леру Кудрявцеву и стал дарить ей роскошные букеты цветов. Ведущая и певец старались проводить все свое свободное время вместе, они много общались, шутили. В процессе общения выяснилось, что у пары немало общего в отношении к музыке, кино и ко многим другим сторонам жизни.