Кудрявцева спасала мужа кодировкой: "Очередной рехаб давал мне возможность продышаться"

Лера Кудрявцева считает: она сделала все, что спасти мужа от алкогольной зависимости. Она даже прибегала к методу кодировки. Телеведущая обращалась ко всевозможным специалистам. Клала мужа в клинику, отправляла его в рехаб. Но ничего не помогало.
Кудрявцева срывалась и теряла самообладание. Лечение мужа не давало результатов. Ведущая программы "Секрет на миллион" чувствовала себя подавленной. При этом ей приходилось ходить на работу, улыбаться коллегам, общаться с друзьями и делать вид, будто ничего не происходит.
"Я делала все, что могла. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Спасала — лечила. Рехабы, кодировки, врачи, клиники. При этом Машуля ничего не должна видеть и знать. На работе — улыбаться.
В какой-то момент я думала, что сойду с ума. И только очередной рехаб давал мне возможность продышаться. Но невозможно ничего сделать. Просто невозможно", — отметила Лера.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото: Global Look Press
Позже 37-летний муж Кудрявцевой также прервал молчание. Он призвал телеведущую успокоиться и замолчать. Похоже, что Игорю Макарову не нравится то, что вся страна узнала о его пьянстве и загулах.
Кстати, телеведущая старается скрыть этот факт от маленькой дочки. Мария даже не догадывается, почему ее родители не ладят между собой.
Ранее мы также писали, что Кудрявцева проходит особую терапию на фоне алкоголизма мужа. Кроме того, телеведущая ответила на оскорбления мужа: "Поутру уже пьяна". Подробности тут.
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