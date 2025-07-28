Кудрявцева спасала мужа кодировкой: "Очередной рехаб давал мне возможность продышаться"

Лера Кудрявцева считает: она сделала все, что спасти мужа от алкогольной зависимости. Она даже прибегала к методу кодировки. Телеведущая обращалась ко всевозможным специалистам. Клала мужа в клинику, отправляла его в рехаб. Но ничего не помогало.

Кудрявцева срывалась и теряла самообладание. Лечение мужа не давало результатов. Ведущая программы "Секрет на миллион" чувствовала себя подавленной. При этом ей приходилось ходить на работу, улыбаться коллегам, общаться с друзьями и делать вид, будто ничего не происходит.