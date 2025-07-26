Макаров ответил Кудрявцевой после жалоб на его алкоголизм: "Успокойся и молчи"

Молодой муж Леры Кудрявцевой публично оскорбил 54-летнюю жену. Хоккеист впервые дал комментарий после того, как ведущая программы “Секрет на миллион” обвинила его в алкоголизме. Об этом Кудрявцева рассказала на всю страну.

Телеведущая пыталась лечить мужа от пагубной зависимости. Она даже намекала, что готова развестись. Так как устала от постоянных срывов мужа.

Но 37-летний Макаров прошел курс реабилитации. После чего Лера считала, что ее возлюбленный бросит пить. Но, похоже, этого не произошло. Макаров не оставил без внимания слова жены о его пьянстве.

Вот что он написал в своем блоге: “Уже просто успокойся и молчи!”. Также хоккеист использовал ненормативную лексику, обращаясь к своей жене.

Пользователи Сети уверены, что Игорь переселился из их загородного дома в свою столичную квартиру. Впервые об алкогольной зависимости мужа Кудрявцева рассказала полтора года назад: "Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка".

Но потом Лера все-таки простила возлюбленного. Какими будут ее дальнейшие действия, пока не понятно. Ночной выпад мужа телеведущая оставила без внимания.