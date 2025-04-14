Лина Джебисашвили назвала Розу Сябитову «хабалкой» на шоу «Сокровища императора»

После того, как из телевизионного проекта «Сокровища императора» вылетела известная телеведущая Мария Малиновская вместе со своей тетей Мариной Садковой, организаторы решили заменить их Розой Сябитовой и ее сыном Денисом. Перед прибытием новых участников остальные конкурсанты подготовили неожиданный и неприятнейший сюрприз для вновь прибывших.
Еще до старта нового этапа знаменитый музыкант Натан высказал предложение передать символически нежелательную роль («черную кошку») именно новоприбывшим, мотивируя это наличием у них большого количества сил и энергии. Большая часть участников поддержала эту идею, хотя некоторые выражали сомнения в справедливости подобного решения ввиду того, что они еще даже не знали, кто станет новыми участниками шоу.
При знакомстве Роза Сябитова с энтузиазмом сообщила, что обожает получать роль «черной кошки», однако ее реакция резко изменилась, когда выяснилось, что эта самая кошка предназначена именно ей. Такое решение вызвало негодование известной ведущей.
«Я еще мякнуть даже не успела, мы тебе дадим «черную кошку». Ага, сейчас прям, нашли девочку», — разгневалась сваха.
Роза Сябитова предложила Натану прийти к ней на консультацию из-за проблем с женой. Фото: ТНТ
Первый день соревнований включал несколько необычных заданий. Участникам предстояло стрелять из рогаток, аккуратно вешать большие ткани на китайские традиционные сушилки и сдавать своеобразный театральный экзамен, где нужно было продемонстрировать знание китайского языка через исполнение русской басни Ивана Крылова «Квартет» прямо под дубом.
Вечером во время традиционного чаепития группа узнала результаты дня: быстрее всех выполнили задание команда Натана и Ирины Дубцовой. Именно они реализовали ранее высказанное намерение и передали «черную кошку» Сябитовой и ее сыну Денису.
Примечательно, что телесваха вступила в конфронтацию и с Линой Джебисашвили. Та назвала Розу Сябитову «хабалкой». В ответ ведущая программы «Давай поженимся» хотела встать на колени, чтобы извиниться перед участниками за свое поведение, но ей не позволили этого сделать. Также Роза уточнила, что осталась при своем мнении.