Лина Джебисашвили назвала Розу Сябитову «хабалкой» на шоу «Сокровища императора»

После того, как из телевизионного проекта «Сокровища императора» вылетела известная телеведущая Мария Малиновская вместе со своей тетей Мариной Садковой, организаторы решили заменить их Розой Сябитовой и ее сыном Денисом. Перед прибытием новых участников остальные конкурсанты подготовили неожиданный и неприятнейший сюрприз для вновь прибывших.

Еще до старта нового этапа знаменитый музыкант Натан высказал предложение передать символически нежелательную роль («черную кошку») именно новоприбывшим, мотивируя это наличием у них большого количества сил и энергии. Большая часть участников поддержала эту идею, хотя некоторые выражали сомнения в справедливости подобного решения ввиду того, что они еще даже не знали, кто станет новыми участниками шоу.

При знакомстве Роза Сябитова с энтузиазмом сообщила, что обожает получать роль «черной кошки», однако ее реакция резко изменилась, когда выяснилось, что эта самая кошка предназначена именно ей. Такое решение вызвало негодование известной ведущей.