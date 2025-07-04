Продюсер шоу 'Наша новая музыка' Юрий Бардаш о жене: "Она для меня успокоительная таблетка"

Юрий Бардаш (слева), дуэт "Кай и Гетера" и Юлианна Караулова. Фото: Первый канал

Супруга Юрия принимает участие в проекте в составе дуэта "Кай и Гетера". Ревнует ли продюсер к ее партнеру по сцене?

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Победителями шестого выпуска шоу талантов "Наша новая музыка" на Первом канале стал дуэт "Кай и Гетера" и его солисты Павел Калацей и Елизавета Бардаш (жена продюсера Юрия Бардаша).

"В дуэте их голоса звучат лучше"

— Как возник ваш дуэт?

Юрий Бардаш: — Паша из Минска, Лиза из Киева. Они познакомились в 2019-м в Киеве и сначала делали сольные песни для Елизаветы.

Спустя пару лет я их убедил, что в дуэте их голоса звучат лучше, отлично дополняют друг друга. Ребята согласились.

Все остальное — тексты и музыку — они пишут самостоятельно.

— Откуда такое название?

Елизавета: — Гетера в переводе с греческого — "подруга". Мы дуэт друзей. Хотя нам то и дело приписывают роман, но это не так.

Павел: — Каждую новую песню мы показываем Юрию. Мы сошлись с ним в том, что музыка в первую очередь должна быть не для нас самих, а для народа.

Юрий Бардаш: — Ребята сочиняют очень душевные песни, они не совсем форматные, но такие теплые, и этим многим нравятся.

Дуэт "Кай и Гетера". Фото: Первый канал

"Легкая душность присутствует"

— Лиза, отрицательные стороны в работе с мужем-продюсером есть?

Елизавета: — Легкая душность присутствует. (Смеется.)

Юрий Бардаш: — Да она просто на 14 лет меня младше!

— А вам, Юрий, тяжело с женой работать?

Юрий Бардаш: — Мне повезло с Елизаветой. Она для меня успокоительная таблетка. Мне так нравится возвращаться домой из страшного внешнего мира.

Я думал, так только в сказках бывает. У нас идиллия и взаимопонимание.

Справка

В шоу Первого канала "Наша новая музыка" участвуют неизвестные исполнители.

В каждом выпуске выступают пять артистов в разных жанрах. Концертные номера оценивают пять музыкальных экспертов и 55 зрителей, которые голосуют, основываясь на своих предпочтениях.

Победитель эпизода, набравший большинство голосов, выходит в финал.

А уже победителю всего проекта посчастливится выступить на Первом канале с сольным концертом.

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