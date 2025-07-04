Продюсер шоу 'Наша новая музыка' Юрий Бардаш о жене: "Она для меня успокоительная таблетка"

Победителями шестого выпуска шоу талантов "Наша новая музыка" на Первом канале стал дуэт "Кай и Гетера" и его солисты Павел Калацей и Елизавета Бардаш (жена продюсера Юрия Бардаша).

"В дуэте их голоса звучат лучше"

— Как возник ваш дуэт?

Юрий Бардаш: — Паша из Минска, Лиза из Киева. Они познакомились в 2019-м в Киеве и сначала делали сольные песни для Елизаветы.

Спустя пару лет я их убедил, что в дуэте их голоса звучат лучше, отлично дополняют друг друга. Ребята согласились.

Все остальное — тексты и музыку — они пишут самостоятельно.

— Откуда такое название?

Елизавета: — Гетера в переводе с греческого — "подруга". Мы дуэт друзей. Хотя нам то и дело приписывают роман, но это не так.

Павел: — Каждую новую песню мы показываем Юрию. Мы сошлись с ним в том, что музыка в первую очередь должна быть не для нас самих, а для народа.

Юрий Бардаш: — Ребята сочиняют очень душевные песни, они не совсем форматные, но такие теплые, и этим многим нравятся.