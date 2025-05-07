Предсказание экстрасенса: Агата Муцениеце расстанется с Петром Дрангой

Актриса Агата Муцениеце собирается замуж за аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу. Петр предложил возлюбленной руку и сердце во время их совместного отдыха на курорте с девятилетней дочерью Агаты Мией.
Влюбленные в это время проводили время в ресторане, откуда открывался живописный вид на окружающую местность. И Петр Дранга выбрал наиболее подходящий момент, чтобы задать самый важный вопрос в своей жизни.
Агата поделилась видео, на котором она обнимает и целует любимого мужчину. «Я сказала «Да», - подписала она видеоролик. После этого на странице Агаты появились многочисленные поздравления и пожелания любви.
Меж тем экстрасенс и шаманка Аделина Панина уверена: у этого романа – короткий срок.
Аделина Панина. Фото: из архива Аделины Паниной
«Отношения Агаты Муцениеце и Петра Дранги больше напоминают пиар-роман, совместное дело, нежели настоящую любовь. Это связано с культурой, искусством, какими-то творческими движениями», - отметила Аделина.
«Эти отношения не продлятся долго»
- Агата не родит ребенка от Петра? А то в Интернете подозревают, что предложение руки и сердца связано чуть ли не с беременностью актрисы…
- Я думаю, что нет. Здесь есть некое удерживание красивой картинки, что они пара. Но эти отношения не продлятся долго.
Они могут скоро расстаться. А уже в августе-сентябре у Агаты может появиться другой мужчина.
Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: Global Look Press
Как развивался роман Агаты Муцениеце и Петра Дранги
Первые слухи о романе Агаты Муцениеце и Петра Дранги возникли в марте 2024 года, когда их заметили вместе на мероприятии в Москве. Официально же они подтвердили свои отношения 17 декабря прошлого года
Тогда влюбленные появились вместе на премьере фильма «Братья» в столичном кинотеатре «Октябрь».
Если у Агаты двое детей – Тимофей и Мия – от Павла Прилучного, то Петр Дранга не был женат и не познал радость отцовства. При этом Петр признавался, что никогда не страдал от недостатка женского внимания.
«Мы, аккордеонисты, женихи завидные: у нас же инструмент тяжелый, от этого вены на руках широкие, приток крови сильный, а значит, руки всегда горячие, - шутил Петр Дранга в одном из своих интервью. - Поэтому, если девушка ночью окажется наедине с аккордеонистом — не пожалеет…».
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