Предсказание экстрасенса: Агата Муцениеце расстанется с Петром Дрангой

Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press

Шаманка Аделина Панина в разговоре с Teleprogramma.org не исключила, что у актрисы появится новый мужчина.

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Актриса Агата Муцениеце собирается замуж за аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу. Петр предложил возлюбленной руку и сердце во время их совместного отдыха на курорте с девятилетней дочерью Агаты Мией.

Влюбленные в это время проводили время в ресторане, откуда открывался живописный вид на окружающую местность. И Петр Дранга выбрал наиболее подходящий момент, чтобы задать самый важный вопрос в своей жизни.

Агата поделилась видео, на котором она обнимает и целует любимого мужчину. «Я сказала «Да», - подписала она видеоролик. После этого на странице Агаты появились многочисленные поздравления и пожелания любви.

Меж тем экстрасенс и шаманка Аделина Панина уверена: у этого романа – короткий срок.

Аделина Панина. Фото: из архива Аделины Паниной

«Отношения Агаты Муцениеце и Петра Дранги больше напоминают пиар-роман, совместное дело, нежели настоящую любовь. Это связано с культурой, искусством, какими-то творческими движениями», - отметила Аделина.

«Эти отношения не продлятся долго»

- Агата не родит ребенка от Петра? А то в Интернете подозревают, что предложение руки и сердца связано чуть ли не с беременностью актрисы…

- Я думаю, что нет. Здесь есть некое удерживание красивой картинки, что они пара. Но эти отношения не продлятся долго.

Они могут скоро расстаться. А уже в августе-сентябре у Агаты может появиться другой мужчина.

Агата Муцениеце и Петр Дранга. Фото: Global Look Press

Как развивался роман Агаты Муцениеце и Петра Дранги

Первые слухи о романе Агаты Муцениеце и Петра Дранги возникли в марте 2024 года, когда их заметили вместе на мероприятии в Москве. Официально же они подтвердили свои отношения 17 декабря прошлого года

Тогда влюбленные появились вместе на премьере фильма «Братья» в столичном кинотеатре «Октябрь».

Если у Агаты двое детей – Тимофей и Мия – от Павла Прилучного, то Петр Дранга не был женат и не познал радость отцовства. При этом Петр признавался, что никогда не страдал от недостатка женского внимания.

«Мы, аккордеонисты, женихи завидные: у нас же инструмент тяжелый, от этого вены на руках широкие, приток крови сильный, а значит, руки всегда горячие, - шутил Петр Дранга в одном из своих интервью. - Поэтому, если девушка ночью окажется наедине с аккордеонистом — не пожалеет…».

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