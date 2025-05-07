Предсказание экстрасенса: Агата Муцениеце расстанется с Петром Дрангой

Актриса Агата Муцениеце собирается замуж за аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу. Петр предложил возлюбленной руку и сердце во время их совместного отдыха на курорте с девятилетней дочерью Агаты Мией.

Влюбленные в это время проводили время в ресторане, откуда открывался живописный вид на окружающую местность. И Петр Дранга выбрал наиболее подходящий момент, чтобы задать самый важный вопрос в своей жизни.

Агата поделилась видео, на котором она обнимает и целует любимого мужчину. «Я сказала «Да», - подписала она видеоролик. После этого на странице Агаты появились многочисленные поздравления и пожелания любви.

Меж тем экстрасенс и шаманка Аделина Панина уверена: у этого романа – короткий срок.