Анна Глаубэ: «Лично знаю девушку, которой изменяли все ее возлюбленные»

Обаятельная Анна Глаубэ отучилась во ВГИКе на курсе Всеволода Шиловского и уже успела доказать публике, что умеет быть разной: в сериале «Алиби» 18+ не постеснялась постельной сцены с Евгением Стычкиным, в военной драме «По законам военного времени» 16+ показала работу шифровальщицы, в возрожденных «Букиных» 16+ крутила шашни с Ромой Букиным, а в трукрайм-сериале «Сама виновата?» 18+ перевоплотилась в Маргариту Грачеву (на которую дико похожа!), которой муж-садист отрубил руки. Теперь Анна возвращается к теме откровенности и измен в сериале «Искусство соблазна» 18+ (Иви). Она исполнила роль Софии - скромной девушки из агентства обольщения, которое изобличает мужей-изменщиков. В беседе с «Телепрограммой» актриса объяснила, сложно ли было работать в таком откровенном сериале и как реагировать на личные сообщения супругу в соцсетях.

- Анна, от чего вы отталкивались при создании образа Софии в «Искусстве соблазна»? Были ли кино- или литературные героини, образ которых помогал? В одном из интервью вы упоминали «Ангелов Чарли» как референс...

- Про «Ангелов» скорее была шутка. Референса особого не было, я отталкивалась от сценария. Мне хотелось, чтобы София отличалась от других главных героинь - Анфисы и Милены. Если Милена (Ольга Смирнова) с Анфисой (Елизавета Моряк) яркие, с характером и стержнем, то София - самая нежная, мягкая, интеллигентная. С такими данными мне было интереснее играть персонажа - по сути, я поместила свою героиню в обстоятельства, в которых, несмотря на скромность и стеснение, ей приходится соблазнять мужчин, переступая через свое нутро. Такой внутренний конфликт.

«К каждому мужчине есть свой ключик»