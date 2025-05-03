Анна Глаубэ: «Лично знаю девушку, которой изменяли все ее возлюбленные»

Обаятельная Анна Глаубэ отучилась во ВГИКе на курсе Всеволода Шиловского и уже успела доказать публике, что умеет быть разной: в сериале «Алиби» 18+ не постеснялась постельной сцены с Евгением Стычкиным, в военной драме «По законам военного времени» 16+ показала работу шифровальщицы, в возрожденных «Букиных» 16+ крутила шашни с Ромой Букиным, а в трукрайм-сериале «Сама виновата?» 18+ перевоплотилась в Маргариту Грачеву (на которую дико похожа!), которой муж-садист отрубил руки. Теперь Анна возвращается к теме откровенности и измен в сериале «Искусство соблазна» 18+ (Иви). Она исполнила роль Софии - скромной девушки из агентства обольщения, которое изобличает мужей-изменщиков. В беседе с «Телепрограммой» актриса объяснила, сложно ли было работать в таком откровенном сериале и как реагировать на личные сообщения супругу в соцсетях.
- Анна, от чего вы отталкивались при создании образа Софии в «Искусстве соблазна»? Были ли кино- или литературные героини, образ которых помогал? В одном из интервью вы упоминали «Ангелов Чарли» как референс...
- Про «Ангелов» скорее была шутка. Референса особого не было, я отталкивалась от сценария. Мне хотелось, чтобы София отличалась от других главных героинь - Анфисы и Милены. Если Милена (Ольга Смирнова) с Анфисой (Елизавета Моряк) яркие, с характером и стержнем, то София - самая нежная, мягкая, интеллигентная. С такими данными мне было интереснее играть персонажа - по сути, я поместила свою героиню в обстоятельства, в которых, несмотря на скромность и стеснение, ей приходится соблазнять мужчин, переступая через свое нутро. Такой внутренний конфликт.
«К каждому мужчине есть свой ключик»
С Гелой Месхи в сериале «Искусство соблазна» (2025). Фото: кадр из фильма
- Для съемок приходилось в некоторых сценах выкручивать на максимум сексуальность. Насколько сложно сделать это органично перед камерой?
- Я бы сказала, это была «задача со звездочкой» - именно из-за характера героини. Я понимала, что моя София не актриса, поэтому она не умеет кардинально перевоплощаться. Так что ее сексуальность не может быть открытой, дерзкой или провокационной, она должна быть интеллектуальной, нежной и манкой. Я думаю, у меня получилось это сделать.
- Не кажется ли вам, что в «Искусстве соблазна» тема измен, скажем так, утрирована до гротеска? Вашей героине изменили все четверо мужчин, с которыми она пыталась построить отношения… Не перебор?
- Да, кому-то может показаться, что истории утрированы. Но я лично знаю девушку, которой реально изменяли все ее мужчины. Такое бывает. После очередной измены она пошла к психологу, чтобы разобраться, почему у нее все в отношениях развивается по одному и тому же сценарию.
В мюзикле «Первое свидание» 16+. Кстати, в нем занят и муж актрисы Павел Левкин. Спектакль идет в Москве в МДМ. Фото: МДМ
- Девиз трио главных героинь: «Мы затаскиваем в постель любого за пару дней». В чем природа женской магии, на ваш взгляд? От которой любые мужчины разных мастей падают штабелями.
- К каждому мужчине есть свой ключик. Кто-то обращает внимание на внешность, кто-то на недоступность, кому-то нравятся капризные девочки-девочки, кому-то скромные леди, а кого-то может привлекать, что девушка тоже любит пиво с чесночными гренками. И внешность играет роль, разумеется: кому-то нравятся аппетитные фигуристые девушки, а кому-то худенькие и миниатюрные. Универсального рецепта нет.
- Какой тип женской харизмы ближе вам лично - порочная (Светлана Светличная), самобытная (Лариса Голубкина), невинная (Елена Соловей), эталонная (Наталья Варлей), магнетическая (Маргарита Терехова) - и почему?
- Какие интересные примеры! Если выбирать из этих прекрасных красавиц, я бы выбрала Маргариту Терехову. С детства не могу оторвать от нее глаз на экране. Как вы и сказали, она магнетическая. Для меня она и порочная, и самобытная, и невинная, и эталонная - все в одном.
С Маргаритой Грачевой (справа) на съемках «Самавиновата?» (2023). Трудно поверить, что они не сестры. Фото: личная страница Анны Глоубэ в социальной сети
- Красивая и обаятельная девушка - это дар или крест?
- Если у нее еще есть смекалка - это дар, а вот если нет - крест.
- Как муж относится к повышенному вниманию к вам?
- Спокойно, это часть нашей профессии. Мужу тоже часто пишут личные сообщения в социальных сетях, дарят подарки поклонницы (Павел Левкин - актер театра и кино, артист мюзиклов. - Авт.), я не ревную.
«Даню обожают все девчонки в садике»
Сын Даня растет у Павла и Анны любимым и озорным. Фото: Ника Чагина
- Каким на настоящий момент вы видите 4-летнего сына Даню? Что за характер у мальчика и в чем его «искусство соблазна» в саду?
- Даня действительно пользуется популярностью в садике. У него есть лучший друг Денни и еще миллион подружек-поклонниц. Думаю, их так много, потому что он очень нежный и внимательный. Даня любит дарить девочкам цветы (срывает одуванчики или сирень). Он не драчун, любит обниматься и говорить девочкам комплименты - что они красивые. Не знаю, где он узнал, что так надо, но это работает - все девчонки в садике обожают его.
- Что его увлекает?
- Он очень круто плавает. Родился под знаком зодиака Рыбы - и полностью оправдывает это. Вытащить его из моря или бассейна практически невозможно. Поэтому мы будем делать упор на плавание. Еще он очень любит танцевать, но так как с дисциплиной у нас пока сложно, на танцы рано отдавать.
- А что успокаивает и умиротворяет вас? Что помогает снять стресс после тяжелой рабочей смены или сложного длительного проекта?
Фото: Саша Мурашкин
- Я люблю путешествовать. Если есть возможность, люблю улететь куда-то одна. Недавно впервые летала в Италию на несколько дней, мне безумно понравился Рим. Находила пешком по нему около 30 км за два дня - бесподобно красивый город! Когда смотришь на построенное до нашей эры или здания IV - VI веков и задумываешься, сколько всего видели эти стены, это невероятно восхищает.
- «Искусство соблазна» 18+
- Иви.