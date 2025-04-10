Агата Муцениеце вспомнила о травле в школе: «Зажали в туалете и заставили извиняться»

Агата Муцениеце стала гостьей самой доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» в поддержку подопечных Фонда Хабенского. На ковровой дорожке актрису обступили журналисты, которые спросили у бывшей жены Павла Прилучного о том, сталкивалась ли она с буллингом в школьные годы. И как оказалось, Агата Муцениеце действительно испытывала на себе давление со стороны старшеклассниц.

«Ну не прямо буллинг, но бывало, что девчонки из старших классов меня прижимали в углу. Я помню даже одной девочке в школе показала нелицеприятный жест пальцем. Она все время орала, что я одеваюсь странно. Но у меня было такое самовыражение. Так вот они меня зажали в туалете и заставили извиняться. А я не извинилась. Потом пришли учительница... и все как-то сошло. Были, конечно, какие-то такие истории, но на «стрелки» я не ходила. А у нас в те время были вот такие разборки — стрелки», - приводит корреспондент сайта Teleprogramma.org слова Агаты Муцениеце.