Почему Пугачеву ругают, но статьи о ней читают: "Вставит шпильки всем нам"

В интервью "Абзацу" общественный деятель Вадим Манукян сообщил, что Алла Пугачева может приехать в Россию, чтобы выступить на фестивале "Новая волна".

Он отметил, что у певицы нет юридических препятствий для въезда в страну, так как ее не признали иноагентом и не возбуждали против нее уголовные дела.

Пугачева приедет на "Новую волну"?

При этом Манукян выразил опасение, что визит Примадонны может вызвать негативную реакцию со стороны россиян. Он надеется, что организаторы фестиваля отзовут приглашение, если оно действительно было сделано.

Поскольку, по его мнению, Пугачева может приехать только для того, чтобы "вставить шпильку всем нам".

Меж тем в Сети уже развернулось виртуальное сражение между хейтерами и поклонниками артистки. Одни выступают категорически против ее появления на фестивале, другие ждут возвращения любимой артистки. Один информационный повод — и Алла Борисовна снова в центре внимания. Статьи о ней читают и в нашем издании, и в других СМИ.

Пугачева уехала из России вместе со своей семьей еще три года назад. Она практически не выпускает новых песен. Но публика по-прежнему обсуждает каждый ее чих. Давайте попробуем разобраться почему.

Как Алла Борисовна из стеснительной девочки превратилась в раскрепощенную женщину

Пугачева всегда вызывала противоречивые чувства у зрителей. Она вела себя смело и необычно для советской эстрады. В детстве будущая звезда эстрады была стеснительной, но со временем стала более раскрепощенной, начала курить, не изменяя вредной привычке годами.

На сцене она не боялась проявлять эмоции, использовать актерские приемы, иногда даже переигрывать — все это отличало ее от большинства советских исполнителей.

Одни зрители восхищались ее свободой, другие были раздражены. Но все признавали, что Примадонна своим мощным вокалом наполняла каждую песню эмоциями, создавала неповторимую историю.

Алла Борисовна Пугачева начала свою музыкальную карьеру, когда еще училась в Музыкальном училище Ипполитова-Иванова. Она участвовала в теле- и радиопередачах, пела в ВИА "Веселые ребята" и записала несколько песен, которые стали популярными, но не принесли ей широкой известности.

Прорывом стал 1975 год, когда Алла Борисовна исполнила песню "Арлекино", покорив публику своим новаторским подходом к исполнению. Она превратила эту композицию в мини-спектакль, заставив зрителей и смеяться, и плакать одновременно.