Почему Пугачеву ругают, но статьи о ней читают: "Вставит шпильки всем нам"
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Как Алла Борисовна из скромной девочки превратилась в женщину, позволяющую себе грубости, и почему не вписывалась в советские каноны. Соседов считает, что ее сделал муж Александр Стефанович. Но он не простил жене хамского поведения на съемках своего фильма.
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В интервью "Абзацу" общественный деятель Вадим Манукян сообщил, что Алла Пугачева может приехать в Россию, чтобы выступить на фестивале "Новая волна".
Он отметил, что у певицы нет юридических препятствий для въезда в страну, так как ее не признали иноагентом и не возбуждали против нее уголовные дела.
Пугачева приедет на "Новую волну"?
При этом Манукян выразил опасение, что визит Примадонны может вызвать негативную реакцию со стороны россиян. Он надеется, что организаторы фестиваля отзовут приглашение, если оно действительно было сделано.
Поскольку, по его мнению, Пугачева может приехать только для того, чтобы "вставить шпильку всем нам".
Меж тем в Сети уже развернулось виртуальное сражение между хейтерами и поклонниками артистки. Одни выступают категорически против ее появления на фестивале, другие ждут возвращения любимой артистки. Один информационный повод — и Алла Борисовна снова в центре внимания. Статьи о ней читают и в нашем издании, и в других СМИ.
Пугачева уехала из России вместе со своей семьей еще три года назад. Она практически не выпускает новых песен. Но публика по-прежнему обсуждает каждый ее чих. Давайте попробуем разобраться почему.
Как Алла Борисовна из стеснительной девочки превратилась в раскрепощенную женщину
Пугачева всегда вызывала противоречивые чувства у зрителей. Она вела себя смело и необычно для советской эстрады. В детстве будущая звезда эстрады была стеснительной, но со временем стала более раскрепощенной, начала курить, не изменяя вредной привычке годами.
На сцене она не боялась проявлять эмоции, использовать актерские приемы, иногда даже переигрывать — все это отличало ее от большинства советских исполнителей.
Одни зрители восхищались ее свободой, другие были раздражены. Но все признавали, что Примадонна своим мощным вокалом наполняла каждую песню эмоциями, создавала неповторимую историю.
Алла Борисовна Пугачева начала свою музыкальную карьеру, когда еще училась в Музыкальном училище Ипполитова-Иванова. Она участвовала в теле- и радиопередачах, пела в ВИА "Веселые ребята" и записала несколько песен, которые стали популярными, но не принесли ей широкой известности.
Прорывом стал 1975 год, когда Алла Борисовна исполнила песню "Арлекино", покорив публику своим новаторским подходом к исполнению. Она превратила эту композицию в мини-спектакль, заставив зрителей и смеяться, и плакать одновременно.
Премьера "Арлекино" состоялась на конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии. Пугачева выбрала песню болгарского композитора Эмила Димитрова, переработала текст и аранжировку.
Ее выступление вызвало такой восторг у зрителей, что они потребовали исполнить песню на бис. Жюри присудило Пугачевой Гран-при. Успех на конкурсе принес ей мгновенную славу и в СССР, где "Золотой Орфей" транслировался по телевидению.
Определение "женщина, которая поет" стало ее визитной карточкой и названием фильма, в котором артистка сыграла главную роль. Съемки фильма сопровождались скандалами: Пугачева была недовольна сценарием, спорила с Вячеславом Зайцевым и Александром Зацепиным, чьи песни она заменила на свои собственные. Правда, под псевдонимом Борис Горбонос.
Фильм "Женщина, которая поет" вызвал неоднозначную реакцию, но принес Алле Пугачевой большую популярность. По опросу журнала "Советский экран", она была признана лучшей актрисой года.
Как пишет портал Spletnik.ru, Пугачева была слишком непредсказуемой для советской эстрады, ее даже иногда вырезали из телеэфиров. Но Примадонна продолжала делать то, что считала нужным: например, когда ее просили не исполнять "религиозную" композицию "Дежурный ангел" по идеологическим причинам, она могла сначала выслушать организаторов, а затем выйти на сцену и спеть эту песню без музыкального сопровождения.
Разорвала пальто на ни в чем не повинном человеке
Говорят, режиссер Александр Стефанович развелся с Аллой Пугачевой из-за ее сложного характера. Причиной разрыва стал скандал, устроенный певицей на съемках фильма Стефановича. Он утвердил Пугачеву на роль, написанную специально для нее. Однако певица вела себя вызывающе: опаздывала на съемки и грубила съемочной группе.
Кроме того, Примадонна отказалась надевать костюмы, подготовленные художниками, и заявила, что будет сниматься в своем пальто. Когда же певице попытались возразить, она повела себя довольно грубо.
Алла Пугачева и Александр Стефанович. Фото: из открытых источников
"Я попросил объяснить Алле, что есть утвержденный сценарий, костюмы и так далее. Когда второй режиссер передала мои слова, Пугачева сказала: "Тебе не нравится мое пальто? А мне не нравится твое".
Схватила ее и разорвала на ней пальто, на ни в чем неповинном человеке», — вспоминал Александр Стефанович в эфире телеканала 'Мир-24'.
Вся съемочная группа отказалась работать с Пугачевой. Тогда Стефанович заменил ее на Софию Ротару. А вскоре и развелся с певицей.
А сколько было обвинений в адрес Аллы Борисовны в том, что она "перекрыла артистам кислород". Достаточно вспомнить пример Лики Стар, которую перестали приглашать на выступления. Возможно, после вмешательства Примадонны... Об этом она рассказывала в интервью Борису Корчевникову.
Нелестно о Пугачевой высказывалась и певица Катя Семенова. По словам Семеновой, Алла Борисовна — талантливая артистка, но ее человеческие качества оставляют желать лучшего.
Как говорит Катя Семенова, многим зрителям все равно, какой Пугачева человек. Они продолжают топить за нее в соцсетях.
В чем феномен Пугачевой — объяснение Сергея Соседова
Музыкальный критик Сергей Соседов в одном из своих интервью отметил, что именно Александр Стефанович и способствовал широкой популярности артистки в народе.
По его мнению, Пугачева не была выдающейся певицей, сравнимой с Софией Ротару, Эдитой Пьехой или Валентиной Толкуновой. Однако вокруг Аллы Борисовны была создана мифология, которую, по словам критика, начал формировать Александр Стефанович, второй муж певицы.
Именно он, по словам Соседова, впервые применил методы пиара. Это Стефанович внушил зрителям, что Пугачева особенная и не похожа на других артистов.
"Он и придумал это надувательство публики. Зрителю внушалось, что Пугачева не такая, как все", — рассуждал Сергей Соседов.
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press
Критик также отметил, что Алла Пугачева умела работать на контрастах, чтобы удерживать внимание публики. Он объяснил, что певица намеренно шокировала зрителей, чередуя драматичные выступления, вызывающие слезы, с неожиданными, порой вульгарными образами.
Цель заключалась в том, чтобы публика говорила о ней разное, удивлялась ее переменам. Например, после скандального появления в одном образе, она могла предстать в совершенно ином амплуа, продемонстрировав утонченность и чистоту, чем вызывала восхищение.
"Ее песни — это, конечно, хорошее исполнение, но не ах. Пугачева даже Соню Ротару не догоняла по хитам — у той было больше, — пояснял Сергей Соседов.
— От Пугачевой люди ждали песен по восемь месяцев, как манны небесной. Это что за работа артистки, вы мне скажите? Она дозировала свои выходы, появлялась редко, чтобы ее ждали".