Алла Пугачева на Кипре дает концерты для богатых людей

Алла Пугачева не завершила концертную деятельность. Как выясняется, 76-летняя Примадонна всегда готова поправить бюджет своей семьи. Алла Пугачева не отказывается от выступлений на Кипре, где сейчас живет.

Как сообщает kp.ru. Алла Пугачева поет для богатых людей. Вокал Примадонны сейчас не идеален, но певица вполне в себе «в голосе». Алла Борисовна, конечно же, не дает полноценных концертов, но 5-6 песен может исполнить легко.

Мероприятия, на которых выступает Алла Пугачева, закрытые. Видео с них распространять гостям запрещено. Это строгое условие Примадонны. В ее же соцсети попадает исключительно семейный контент. Вот и создается у публики впечатление, что Алла Пугачева на Кипре исключительно занимается детьми, гуляет и посещает выступления других артистов.

Грядущим летом Алла Пугачева будет непременно выступать на закрытых корпоративах в Латвии. Как обычно, Алла Борисовна проведет это время года в Юрмале, где не так жарко, как на Кипре.

Алла Пугачева уже четвертый год не живет в России. Сначала Примадонна перебиралась с семьей в Израиль. Затем уехала на Кипр, где у нее есть недвижимость. Лето Пугачева проводит на Рижском взморье.