Пугачева зарабатывает миллионы рублей в России

Певица Алла Пугачева уже больше трех лет живет за пределами России. Но при этом, на родине песни Примадонны любят и слушают постоянно. Так что, Алле Пугачевой можно ни о чем не беспокоиться, поскольку российские поклонники ее вполне в состоянии хорошо обеспечивать.

Алла Пугачева получает гонорары от различных платформ и соцсетей за скачивание и прослушивание ее песен. Особенно хорошо заходят старые хиты Аллы Борисовны.

«На «Старинных часах» и других шлягерах Пугачева зарабатывает на музыкальных платформах (в том числе и на российских) примерно 5-7 млн рублей в квартал. Это около 28 млн рублей в год», — цитирует kp.ru телепродюсера Алину Красную.

В прошлом году Алла Пугачева выпустила новый альбом, в который вошли шестнадцать песен их ее сольных концертов в Кремле. Благодаря скачиванию этих треков, Алла Пугачева буквально озолотилась.

Всего за два дня она заработала порядка 20 миллионов рублей.

«И это только на одной платформе, а их у нас немало. Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из платформ», — делилась знакомая Аллы Пугачевой.

А вот новые хиты, которые Алла Пугачева выпустила к своему 76-летию, у публики не зашли. Но зато есть старые, благодаря которым Алла Борисовна может позволить себе жить за границей на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать.

Сейчас Алла Пугачева находится на Кипре, куда пару дней назад прилетела и ее дочка Кристина Орбакайте. Она намерена дать концерт в Лимассоле и заодно провести время со старенькой мамой и ее семьей.