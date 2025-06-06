Почему отменяют Ирину Дубцову: довела до слез Дану Борисову, ругается с Натаном, поссорилась с Меньшовой

В Сети массово отменяют Ирину Дубцову. В Интернете зрители шоу "Сокровища императора" на канале ТНТ хейтят ее, а бывшие поклонники удаляют песни звезды из своих плейлистов.
Как Ирина Дубцова довела до слез Дану Борисову
Реакцию зрителей можно сравнить с эффектом снежного кома. Сначала они возмущались абьюзивным поведением Ирины по отношению к Натану, но последней каплей, по мнению аудитории, стала ссора Дубцовой с Даной Борисовой. Певица назвала Дану наркоманкой, после чего та расплакалась.
Но, видимо, Борисова задела соперницу за живое. Так, Дана отметила, что ей некомфортно слушать истории Ирины про ее успехи.
— А твои истории про рехаб комфортно слушать? — поинтересовалась Дубцова. — Ты их нон-стоп рассказываешь, я знаю все про тебя.
— По крайней мере, это благородная тема, — оправдывалась Дана.
— Благородная тема? Более благодарная, что я музыкант и посвятила этому всю жизнь? — не унималась певица.
Дана Борисова и Алена Блин. Фото: кадр из шоу "Сокровища императора"
— Я нахожусь семь лет в трезвости и очень многим помогаю. Все, я не хочу это слышать, — сказала Дана, и ее глаза медленно наполнились слезами.
Потом в интервью изданию
"Рассказывала, что пила в баре с нетрезвой Бритни Спирс. Говорила, что во время прогулки по Лос-Анджелесу она упала, а руку ей подал Аль Пачино. Делилась, что она крутой рыбак и выловила всю рыбу во время отдыха на Мальдивах", — поделилась с изданием Дана.
Дана Борисова, конечно, умеет давить на жалость, но при этом и сама способна задеть других. Зрители проекта помнят ее перепалку с Аленой Блин в ходе недавнего выпуска, когда в одном из испытаний они пытались уехать на такси.
Участницы шоу приехали на место ночью, вокруг было много машин. Дана сказала, что ей холодно, страшно и ее могут изнасиловать. А потом добавила шутку из разряда: "Алена, тебе по этому поводу бояться нечего".
Потом выход все же был найден. В итоге и Дана, и Алена приехали обратно, когда уже все другие игроки прошли испытание и обсуждали друг друга за столом.
Лина Джебисашвили об Ирине Дубцовой: "Она меня оклеветала"
Нелестно про Ирину высказалась и другая участница проекта — Лина Джебисашвили. Она обвинила Дубцову в том, что та ее оклеветала.
"Дубцова! Она меня оклеветала. У меня есть утренние ритуалы со свечами и благовониями. Дубцова сказала, что я закапываю мясо", — поделилась ясновидящая.
Впрочем, сама Лина тоже хороша. А кто обозвал Розу Сябитову хабалкой? А кто ругался с Олегом Майами и Лешей Свиком?
Ирина Дубцова и Натан
А зрители не могут простить Ирине отношения к Натану. В первых выпусках певцу приходилось терпеть стенания коллеги по цеху по поводу состояния ее здоровья. Дубцова причитала, что у нее поднялась температура, и артист таскал за ней тяжелый рюкзак.
Потом Дубцова изводила партнера по шоу своими недовольствами по поводу заданий: то не хотела разыгрывать басню на китайском языке, то далеко ехать, то неудобно готовить китайское блюдо в одном из испытаний.
Ирина Дубцова и Натан. Фото: кадр из шоу "Cокровища императора"
В последнем выпуске перепалка разгорелась из-за того, что Натан захотел в туалет перед отправлением поезда. Ирина обвинила его в эгоизме. В итоге игроки везде успели, но осадок, как говорится, остался.
Где еще проявила себя Ирина Дубцова
Кстати, "Сокровища императора" не единственная программа, в которой Ирина вела себя не очень хорошо. Так, ведущая Юлия Меньшова однажды призналась, что Дубцова была самым ужасным участником за всю историю передачи "Наедине со всеми", выходившей на Первом канале.
Ведущая Юлия Меньшова активно критиковала гостью, задавая неудобные вопросы, что вызвало дискомфорт у Дубцовой.
Первоначально зрители сочувствовали Ирине Дубцовой, пока не появилась свидетельница из зрительного зала. Она рассказала, что у Юлии был повод для недовольства. Ирина опоздала на 40 минут, а затем отказывалась выходить на съемку из-за неудачного, по ее мнению, снимка на превью.
Ирина Дубцова и Юлия Меньшова. Фото: кадр из программы "Наедине со всеми"
По словам свидетельницы, Дубцова задерживала съемку, требуя другие фотографии. Это вызвало раздражение у всех. Зрительница отметила, что Дубцова вела себя высокомерно, изображая звезду и игнорируя окружающих. У нее сложилось негативное впечатление о певице.
В Сети также можно найти высказывания зрителей о программе "Кто хочет стать миллионером?" в котором Ирина участвовала вместе с Дмитрием Колдуном. Люди пишут, что Дубцова не давала и слова сказать партнеру по шоу, долго спорила с ним во время подсказки "звонок другу".
Стоит ли отменять Ирину Дубцову? Это вопрос риторический. Изменит ли она свой характер после такой отмены? Вряд ли. Люди, как известно, не меняются.
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