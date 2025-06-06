Почему отменяют Ирину Дубцову: довела до слез Дану Борисову, ругается с Натаном, поссорилась с Меньшовой

— Я нахожусь семь лет в трезвости и очень многим помогаю. Все, я не хочу это слышать, — сказала Дана, и ее глаза медленно наполнились слезами.

Потом в интервью изданию Voice Дана Борисова высказалась по поводу Ирины, что давно не слышала хитов в исполнении конкурентки. Хотя артистка и хвасталась, что ее композиции на первых строчках чартов. И еще вспоминала знаковые встречи в своей жизни.

"Рассказывала, что пила в баре с нетрезвой Бритни Спирс. Говорила, что во время прогулки по Лос-Анджелесу она упала, а руку ей подал Аль Пачино. Делилась, что она крутой рыбак и выловила всю рыбу во время отдыха на Мальдивах", — поделилась с изданием Дана.

Дана Борисова, конечно, умеет давить на жалость, но при этом и сама способна задеть других. Зрители проекта помнят ее перепалку с Аленой Блин в ходе недавнего выпуска, когда в одном из испытаний они пытались уехать на такси.

Участницы шоу приехали на место ночью, вокруг было много машин. Дана сказала, что ей холодно, страшно и ее могут изнасиловать. А потом добавила шутку из разряда: "Алена, тебе по этому поводу бояться нечего".

Потом выход все же был найден. В итоге и Дана, и Алена приехали обратно, когда уже все другие игроки прошли испытание и обсуждали друг друга за столом.

Лина Джебисашвили об Ирине Дубцовой: "Она меня оклеветала"

Нелестно про Ирину высказалась и другая участница проекта — Лина Джебисашвили. Она обвинила Дубцову в том, что та ее оклеветала.

"Дубцова! Она меня оклеветала. У меня есть утренние ритуалы со свечами и благовониями. Дубцова сказала, что я закапываю мясо", — поделилась ясновидящая.

Впрочем, сама Лина тоже хороша. А кто обозвал Розу Сябитову хабалкой? А кто ругался с Олегом Майами и Лешей Свиком?

Ирина Дубцова и Натан

А зрители не могут простить Ирине отношения к Натану. В первых выпусках певцу приходилось терпеть стенания коллеги по цеху по поводу состояния ее здоровья. Дубцова причитала, что у нее поднялась температура, и артист таскал за ней тяжелый рюкзак.

Потом Дубцова изводила партнера по шоу своими недовольствами по поводу заданий: то не хотела разыгрывать басню на китайском языке, то далеко ехать, то неудобно готовить китайское блюдо в одном из испытаний.