Натан об Ирине Дубцовой: "Каждая девочка должна позволять себе королевский каприз"

На канале ТНТ продолжается показ шоу "Сокровища императора". Благодаря этому проекту у многих зрителей изменилось отношение к певцу Натану. Если в реалити "Звёзды в джунглях" аудитория позволяла себе разного рода выпады в его адрес, то теперь рэпера жалеют.
В Сети в шутку комментируют, что Натан параллельно участвует в двух шоу — "Сокровища императора" и "Выжить с Дубцовой". Партнерша певца по программе Ирина Дубцова то и дело позволяет себе разного рода капризы, а Натан по-джентльменски терпит их.
И на вопрос "Почему?" рэпер ответил Teleprogramma. org на красной дорожке премии музыкального канала RU.TV. Ирина и Натан были номинированы на премию в категории "Лучшая коллаборация" за песню "Давай обнимемся в последний раз”.
"Все качества Ирины я знал"
— Натан, открыли ли вы для себя какие-то новые качества в Ирине Дубцовой?
— Ха-ха! Что-то новое в Ирине Дубцовой? Да нет... Все качества Ирины я знал.
Многие жалуются, что она капризная. Но мне кажется, каждая девочка должна себе позволять королевский каприз. Поэтому она это себе позволяет, может себе позволить. А я со своей стороны буду прислуживать.
— Как сейчас складываются отношения с Ириной?
— У нас большая творческая любовь. Мы будем думать над следующей песней, а сегодня мы номинированы в категории "Коллаборация года". И надеемся выиграть.
Натан и Ирина Дубцова на шоу "Cокровища императора". Фото: телеканал ТНТ
— А где вам было эмоционально сложнее участвовать — в шоу "Звезды в джунглях" или "Сокровища императора"? Ведь и там и там была Алена Блин.
— Ха-ха! И там, и там было сложно с Аленой Блин.
— Саша Савельева сказала, что на самом деле на шоу "Сокровища императора" все дружат. Как бы вы могли прокомментировать ее слова?
— Я сейчас скажу вам, но все это будет слишком мирно и слишком много любви. Нет, мы воюем. (Смеется.)
Но на самом деле мы все дружим, до сих пор общаемся и с Аленой в том числе. Это было шоу, большая игра. И мы старались сделать ее интересной.
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