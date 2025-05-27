Натан об Ирине Дубцовой: "Каждая девочка должна позволять себе королевский каприз"

На канале ТНТ продолжается показ шоу "Сокровища императора". Благодаря этому проекту у многих зрителей изменилось отношение к певцу Натану. Если в реалити "Звёзды в джунглях" аудитория позволяла себе разного рода выпады в его адрес, то теперь рэпера жалеют.

В Сети в шутку комментируют, что Натан параллельно участвует в двух шоу — "Сокровища императора" и "Выжить с Дубцовой". Партнерша певца по программе Ирина Дубцова то и дело позволяет себе разного рода капризы, а Натан по-джентльменски терпит их.

И на вопрос "Почему?" рэпер ответил Teleprogramma. org на красной дорожке премии музыкального канала RU.TV. Ирина и Натан были номинированы на премию в категории "Лучшая коллаборация" за песню "Давай обнимемся в последний раз”.

"Все качества Ирины я знал"

— Натан, открыли ли вы для себя какие-то новые качества в Ирине Дубцовой?

— Ха-ха! Что-то новое в Ирине Дубцовой? Да нет... Все качества Ирины я знал.

Многие жалуются, что она капризная. Но мне кажется, каждая девочка должна себе позволять королевский каприз. Поэтому она это себе позволяет, может себе позволить. А я со своей стороны буду прислуживать.

— Как сейчас складываются отношения с Ириной?

— У нас большая творческая любовь. Мы будем думать над следующей песней, а сегодня мы номинированы в категории "Коллаборация года". И надеемся выиграть.