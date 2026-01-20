Почему Ольга Бузова рассталась с Давой и кого называла идеальным бывшим

20 января свое 40-летие отмечает одна из самых известных и обсуждаемых ведущих – Ольга Бузова. Кажется, что сейчас у Ольги есть все: востребованность на телевидении, высокие заработки, квартира в Москве. Но нет самого главного – личного счастья.

В недавнем интервью "Комсомольской правде" Ольга Бузова призналась, что не ждет, чтобы ее избранник зарабатывал больше нее или даже наравне с ней. Однако Ольга хочет, чтобы он просто был настоящим мужчиной.

Раз, судя по разговору с "Комсомолкой", идеальный возлюбленный пока в ее жизни не появлялся, давайте вспомним тех, кто проходил по краешку судьбы поющей телеведущей.

Роман Третьяков

В 2004 году на проекте "Дом-2" 18-летняя Ольга Бузова познакомилась с Романом Третьяковым. И их отношения практически сразу превратились в одну из центральных сюжетных линий реалити-шоу. Влюбленные не стеснялись своих чувств и открыто делились мечтами и планами на совместное будущее.

Пиком их романа стал совместный проект — выпуск книги "Роман с Бузовой" и ведение одноименной телепрограммы. Однако вскоре Третьяков ушел из проекта и закрутил новую интрижку.

Для Бузовой разрыв стал неожиданным — она узнала о нем по телефону и тяжело переживала эту ситуацию. Несмотря на личный кризис, именно в это время телезвезда достигла пика популярности в шоу, завоевав искреннюю симпатию аудитории.