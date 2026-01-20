Почему Ольга Бузова рассталась с Давой и кого называла идеальным бывшим

20 января свое 40-летие отмечает одна из самых известных и обсуждаемых ведущих – Ольга Бузова. Кажется, что сейчас у Ольги есть все: востребованность на телевидении, высокие заработки, квартира в Москве. Но нет самого главного – личного счастья.
В недавнем интервью "Комсомольской правде" Ольга Бузова призналась, что не ждет, чтобы ее избранник зарабатывал больше нее или даже наравне с ней. Однако Ольга хочет, чтобы он просто был настоящим мужчиной.
Раз, судя по разговору с "Комсомолкой", идеальный возлюбленный пока в ее жизни не появлялся, давайте вспомним тех, кто проходил по краешку судьбы поющей телеведущей.
Роман Третьяков
В 2004 году на проекте "Дом-2" 18-летняя Ольга Бузова познакомилась с Романом Третьяковым. И их отношения практически сразу превратились в одну из центральных сюжетных линий реалити-шоу. Влюбленные не стеснялись своих чувств и открыто делились мечтами и планами на совместное будущее.
Пиком их романа стал совместный проект — выпуск книги "Роман с Бузовой" и ведение одноименной телепрограммы. Однако вскоре Третьяков ушел из проекта и закрутил новую интрижку.
Для Бузовой разрыв стал неожиданным — она узнала о нем по телефону и тяжело переживала эту ситуацию. Несмотря на личный кризис, именно в это время телезвезда достигла пика популярности в шоу, завоевав искреннюю симпатию аудитории.
Ольга Бузова и Роман Третьяков. Фото: кадр из шоу "Дом-2"
Сегодня Роман Третьяков работает в жанре стендап-комедии. Во время одного из выступлений Роман с иронией отметил, что, хотя ему уже за сорок, в общественном сознании он часто остается лишь "бывшим парнем Бузовой". А всех экс-возлюбленных Ольги он шутливо назвал "братской могилой".
Дмитрий Тарасов
Наиболее продолжительные и значимые романтические отношения Ольги Бузовой связывали ее с футболистом Дмитрием Тарасовым. Их роман начался в 2011 году, причем на тот момент Тарасов официально состоял в браке с первой женой.
Спустя год, в июне 2012-го, пара узаконила свои отношения, став одной из самых медийных и обсуждаемых в российском публичном пространстве.
Однако к 2016 году их брак распался. В прессе циркулировали слухи о неверности футболиста. Хотя сам он настаивал, что причиной расставания стали серьезные разногласия в паре.
Процесс развода проходил напряженно, сопровождался публичными взаимными обвинениями и спором о разделе собственности. Дмитрий, в частности, выдвинул требование о возврате ценных подарков и освобождении квартиры.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Владимир Андреев/ Global Look Press
Бузова перенесла разрыв болезненно и в интервью неоднократно называла произошедшее предательством. Позже выяснилось, что Тарасов не одобрял активное развитие телевизионной карьеры супруги и не поддерживал ее профессиональные устремления.
После расставания Ольга полностью сменила образ и начала заниматься музыкой, добившись широкой известности с первой же песней "Мало половин".
Дмитрий, в свою очередь, вскоре вступил в третий брак — с моделью Анастасией Костенко. В настоящее время он реализует себя в спортивных проектах и воспитывает четверых детей от нынешней супруги.
Денис Лебедев
В 2018 году Ольга приняла участие в реалити-шоу "Замуж за Бузову", в рамках которого за ее сердце боролись сразу десять претендентов.
Победу в проекте одержал Денис Лебедев, предприниматель из Суздаля, представившийся совладельцем сыроваренного производства. В течение шоу он проявлял галантность, говорил о глубоких чувствах и уверенно дошел до финала.
После окончания съемок их общение продолжилось: пара появлялась на публике и проводила много времени вместе. Однако вскоре выяснилось, что Лебедев искажал информацию о своем финансовом положении.
Ольга Бузова и Денис Лебедев. Фото: канал ТНТ
А его демонстративная щедрость обеспечивалась не его собственными средствами. Тщательно созданный образ оказался искусственным.
Позже Бузова признавалась, насколько тяжело ей далось это предательство и разочарование. Со своей стороны, Лебедев отмечал, что не сумел грамотно распорядиться полученной известностью, что в итоге привело к краху его бизнеса и разрыву с Ольгой. В настоящее время он ведет жизнь вне телекамер, состоит в браке и растит дочь.
Дава
Отношения телеведущей Ольги Бузовой и блогера-музыканта Давида Манукяна (Дава) стартовали в 2019 году. Их союз, активно освещавшийся в медиа, казался идеальным: совместные творческие проекты, громкие признания и роскошные путешествия.
Кульминацией стала символическая свадебная церемония на Мальдивах в январе 2021 года, не зарегистрированная официально.
Однако сразу после этого последовал неожиданный разрыв. Бузова заявила, что причиной их расставания стали не только постоянные конфликты, но и агрессивное поведение партнера, включая оскорбления и рукоприкладство. Манукян отверг эти обвинения, сославшись на несовместимость характеров и разный образ жизни. Также Дава намекнул на проблемы Бузовой с алкоголем.
Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Global Look Press
После расставания их пути разошлись. Давид вскоре начал встречаться с певицей Мари Краймбрери, с которой тайно вступил в брак в феврале 2025 года, а в мае у пары родилась дочь.
Недавно Ольга публично продемонстрировала отсутствие обиды, тепло поздравив бывшего возлюбленного и его супругу с рождением ребенка на концерте Димы Билана.
Роман Литаров
С 2024 года в соцсетях Ольги Бузовой стал регулярно появляться таинственный мужчина, чье лицо оставалось за кадром. В прессе его же сразу же окрестили новым избранником телезвезды.
В начале 2025 года подписчикам удалось установить личность незнакомца. Им оказался сочинец Роман Литаров.
Информации о нем немного: он получил юридическое образование и в прошлом работал в службе судебных приставов. В настоящее время Литаров занимает должность в администрации Краснодарского края.
Он никогда не искал публичности и не был знаком со светской тусовкой.
Однако, судя по вышеупомянутому интервью Ольги "Комсомольской правде", роман с Романом был либо домыслами журналистов, либо уже закончился.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Отношения на несколько месяцев: Тимофей Майоров, Арчи, Андрей Сорокин, Олег Майами, слухи о романе с Алексеем Митрофановым
Помимо вышеупомянутых серьезных романов и брака, у Ольги случались и отношения на несколько месяцев.
Так, на своем 25-летнем юбилее Ольга Бузова официально познакомила гостей со своим новым избранником — предпринимателем из косметологической отрасли Андреем Сорокиным.
Впоследствии он крайне редко сопровождал ее на публичных событиях. Сорокин старался избегать внимания прессы и, по словам общих знакомых, был недоволен активной медийной жизнью Бузовой.
Он надеялся, что пара будет вести более частную, камерную жизнь, и возлюбленная станет больше времени уделять дому. Ольга и Андрей так и не нашли компромисс в этом вопросе и спустя полгода расстались.
Также у Ольги Бузовой случались непродолжительные романы с бизнесменом Тимофеем Майоровым, телеведущим Арчи и певцом Олегом Майами. Со всеми этими мужчинами Ольга сохранила теплые отношения.
А Тимофея Ольга вообще называла идеальным бывшим. Он образован, начитан, внимателен и постоянно говорил Бузовой, что она звезда и должна сиять.
А в прошлом году в прессе вновь начали циркулировать слухи о романе Ольги с Олегом Майами. Однако их опроверг сам Олег, отметив, что с ведущей его связывает лишь дружба.
В середине 2000-х даже ходили слухи об отношениях Ольги с тогдашним депутатом Госдумы Алексеем Митрофановым. Они вместе появлялись на мероприятиях, а в Интернете сохранились снимки, где Ольга сидит у политика на коленях. Но дальше сплетен дело не дошло.
Сейчас сердце Ольги Бузовой свободно. Но она верит, что однажды в ее жизни действительно появится тот самый настоящий мужчина.
А как вы думаете, почему Ольга при всех своих достоинствах до сих пор не может встретить свою любовь? Делитесь в комментариях!
Читайте также: