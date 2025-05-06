Почему Ольга Бузова до сих пор не замужем - ответ Степана Меньщикова

Степан Меньщиков. Фото: Global Look Press

А также рассказал, как на самом деле относится к паре Бородина-Сердюков и к 70 пунктам требований Надежды Сысоевой к идеальному мужчине.

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Почему Ольга Бузова до сих пор не вышла замуж? Размышляя на эту тему, ведущий, экс-участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков вспомнил известный анекдот.
А рассказал он его журналистам на красной дорожке премьеры сказки «Сокровища гномов». Также Меньщиков объяснил, почему умные и красивые женщины часто остаются одинокими и раскрыл свое отношение к паре Сердюков-Бородина.

«Мало ли что Ольга Бузова говорит»

- Степан, объясните, пожалуйста, как мужчина. Почему много умных и красивых женщин в наше время не замужем?

- Может, потому что сами не хотят…

Даже антропологи размышляют, а что же не так с нашим обществом. Когда общество живет сыто и богато, тогда и образование хорошее, и медицина. Тогда появляется демографический кризис в стране.

Никто не хочет ни жениться, ни рожать детей, а только есть, пить и больше ни о чем не думать.

- А вот Ольга Бузова говорит, что хочет замуж, но пока что-то не получается. Почему?

- Знаете, есть такой анекдот. Пациент говорит врачу: «Доктор, мне как-то тяжело с женщинами...». А тот ему отвечает: «Ничего удивительного, Андрей Петрович. Вам 94 года».

«Ну а Семен Петрович говорит, что у него все получается», - продолжает пациент. «Так и вы говорите», - отвечает врач.

Мало ли что Ольга Бузова говорит! Надо же уметь читать между строк. Вы как журналист должны это делать лучше других.

Степан Меньщиков на премьере фильма «Сокровища гномов». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

«У Наденьки, конечно, нет детей, но она уже в тревожном возрасте»

- А Надежда Сысоева вообще выдвинула 70 пунктов потенциальному избраннику…

- 70 пунктов? У Наденьки Сысоевой? Ну слушайте, она не в том положении, чтобы выкатывать столько пунктов. У Наденьки, конечно, нет детей, но она уже в тревожном возрасте.

При всем уважении к ее драматическому таланту и бесконечному вкладу в российский шоу-бизнес, - это из серии «Просить можно что угодно».

Пусть она немножко по-другому посмотрит на жизнь.

Степан Меньщиков. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press

«Пусть Ксюшка будет счастлива и довольна»

- Как вы думаете, есть ли шансы на воссоединение пары Ирины Пинчук и Арая Чобаняна? 15 апреля они все же подали официальное заявление на расторжение брака...

- Милые бранятся, только тешатся. Ничего нового не произошло. Ну гульнул муж, с кем не бывает? У вас такого не было? Какие ваши годы...

- Многие критикуют пару Ксения Бородина и Николай Сердюков. Как вы думаете, почему?

- Мужчины завидуют, потому что не они на его месте. И женщины тоже.

Они же видят счастье. Пусть Ксюшка будет счастлива и довольна. Она это заслужила!

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