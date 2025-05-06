Почему Ольга Бузова до сих пор не замужем - ответ Степана Меньщикова

Почему Ольга Бузова до сих пор не вышла замуж? Размышляя на эту тему, ведущий, экс-участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков вспомнил известный анекдот.
А рассказал он его журналистам на красной дорожке премьеры сказки «Сокровища гномов». Также Меньщиков объяснил, почему умные и красивые женщины часто остаются одинокими и раскрыл свое отношение к паре Сердюков-Бородина.
«Мало ли что Ольга Бузова говорит»
- Степан, объясните, пожалуйста, как мужчина. Почему много умных и красивых женщин в наше время не замужем?
- Может, потому что сами не хотят…
Даже антропологи размышляют, а что же не так с нашим обществом. Когда общество живет сыто и богато, тогда и образование хорошее, и медицина. Тогда появляется демографический кризис в стране.
Никто не хочет ни жениться, ни рожать детей, а только есть, пить и больше ни о чем не думать.
- А вот Ольга Бузова говорит, что хочет замуж, но пока что-то не получается. Почему?
- Знаете, есть такой анекдот. Пациент говорит врачу: «Доктор, мне как-то тяжело с женщинами...». А тот ему отвечает: «Ничего удивительного, Андрей Петрович. Вам 94 года».
«Ну а Семен Петрович говорит, что у него все получается», - продолжает пациент. «Так и вы говорите», - отвечает врач.
Мало ли что Ольга Бузова говорит! Надо же уметь читать между строк. Вы как журналист должны это делать лучше других.
Степан Меньщиков на премьере фильма «Сокровища гномов». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
«У Наденьки, конечно, нет детей, но она уже в тревожном возрасте»
- А Надежда Сысоева вообще выдвинула 70 пунктов потенциальному избраннику…
- 70 пунктов? У Наденьки Сысоевой? Ну слушайте, она не в том положении, чтобы выкатывать столько пунктов. У Наденьки, конечно, нет детей, но она уже в тревожном возрасте.
При всем уважении к ее драматическому таланту и бесконечному вкладу в российский шоу-бизнес, - это из серии «Просить можно что угодно».
Пусть она немножко по-другому посмотрит на жизнь.
Степан Меньщиков. Фото: Анатолий Ломохов/ Global Look Press
«Пусть Ксюшка будет счастлива и довольна»
- Как вы думаете, есть ли шансы на воссоединение пары Ирины Пинчук и Арая Чобаняна? 15 апреля они все же подали официальное заявление на расторжение брака...
- Милые бранятся, только тешатся. Ничего нового не произошло. Ну гульнул муж, с кем не бывает? У вас такого не было? Какие ваши годы...
- Многие критикуют пару Ксения Бородина и Николай Сердюков. Как вы думаете, почему?
- Мужчины завидуют, потому что не они на его месте. И женщины тоже.
Они же видят счастье. Пусть Ксюшка будет счастлива и довольна. Она это заслужила!
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