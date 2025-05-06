Почему Ольга Бузова до сих пор не замужем - ответ Степана Меньщикова

Почему Ольга Бузова до сих пор не вышла замуж? Размышляя на эту тему, ведущий, экс-участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков вспомнил известный анекдот.

А рассказал он его журналистам на красной дорожке премьеры сказки «Сокровища гномов». Также Меньщиков объяснил, почему умные и красивые женщины часто остаются одинокими и раскрыл свое отношение к паре Сердюков-Бородина.



«Мало ли что Ольга Бузова говорит»

- Степан, объясните, пожалуйста, как мужчина. Почему много умных и красивых женщин в наше время не замужем?

- Может, потому что сами не хотят…

Даже антропологи размышляют, а что же не так с нашим обществом. Когда общество живет сыто и богато, тогда и образование хорошее, и медицина. Тогда появляется демографический кризис в стране.

Никто не хочет ни жениться, ни рожать детей, а только есть, пить и больше ни о чем не думать.

- А вот Ольга Бузова говорит, что хочет замуж, но пока что-то не получается. Почему?

- Знаете, есть такой анекдот. Пациент говорит врачу: «Доктор, мне как-то тяжело с женщинами...». А тот ему отвечает: «Ничего удивительного, Андрей Петрович. Вам 94 года».

«Ну а Семен Петрович говорит, что у него все получается», - продолжает пациент. «Так и вы говорите», - отвечает врач.

Мало ли что Ольга Бузова говорит! Надо же уметь читать между строк. Вы как журналист должны это делать лучше других.