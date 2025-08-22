Как Дмитрий Дибров воспитывал детей и кем хочет видеть их в будущем

Психолог Софья Горбунова в интервью "Комсомольской правде" дала Дмитрию Диброву совет, как не стать "воскресным папой".

Какой совет психолог дала Дмитрию Диброву

В беседе с "Комсомолкой" эксперт подчеркнула, что развод родителей является сильным стрессом для детей. Особенно когда меняется привычная семейная структура, и у одного из родителей появляется новая семья. Чтобы дети не забывали отца и уважали его авторитет, Софья Горбунова рекомендует соблюдать ряд правил.

Во-первых, нужно постоянно присутствовать в жизни детей, не пропускать их дни рождения, какие-то важные соревнования и другие значимые события. Также важно показывать свою любовь и выражать поддержку, интересоваться их делами и чувствами.

Какое будущее Дмитрий Дибров предрекал сыну

Кроме того, по словам Софьи Горбуновой, следует обсуждать все возникшие перемены в семье, избегать критики их матери, не вовлекать в конфликты. И, конечно, придумывать совместные увлечения.

Ну с этим у Дмитрия Диброва точно не возникнет проблем. В одном из своих интервью он рассказывал, что любит проводить время с детьми. Например, мастерить с ними корабли или смотреть фильмы. При этом Дибров считал важным формировать у сыновей художественный вкус. Так, на низкопробные сериалы в семье было наложено табу.

Кстати, в одном из своих интервью Дибров говорил про старшего сына, что видит его будущее в журналистике.

"Может он стать бухгалтером? Или производителем мочевины? А зачем тогда тебе, Саша, Рахманинов и Дебюсси, которых играют на этом рояле?" - рассуждал телеведущий.

Дмитрий Дибров также рассказывал, что детство сыновей проходило в окружении журналиста Льва Новоженова и других писателей и поэтов, регулярно собиравшихся в их доме. Это, по его мнению, во многом и должно было сформировать его будущие устремления.