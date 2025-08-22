Как Дмитрий Дибров воспитывал детей и кем хочет видеть их в будущем

Психолог Софья Горбунова в интервью "Комсомольской правде" дала Дмитрию Диброву совет, как не стать "воскресным папой".
В беседе с "Комсомолкой" эксперт подчеркнула, что развод родителей является сильным стрессом для детей. Особенно когда меняется привычная семейная структура, и у одного из родителей появляется новая семья. Чтобы дети не забывали отца и уважали его авторитет, Софья Горбунова рекомендует соблюдать ряд правил.
Во-первых, нужно постоянно присутствовать в жизни детей, не пропускать их дни рождения, какие-то важные соревнования и другие значимые события. Также важно показывать свою любовь и выражать поддержку, интересоваться их делами и чувствами.
Какое будущее Дмитрий Дибров предрекал сыну
Кроме того, по словам Софьи Горбуновой, следует обсуждать все возникшие перемены в семье, избегать критики их матери, не вовлекать в конфликты. И, конечно, придумывать совместные увлечения.
Ну с этим у Дмитрия Диброва точно не возникнет проблем. В одном из своих интервью он рассказывал, что любит проводить время с детьми. Например, мастерить с ними корабли или смотреть фильмы. При этом Дибров считал важным формировать у сыновей художественный вкус. Так, на низкопробные сериалы в семье было наложено табу.
Кстати, в одном из своих интервью Дибров говорил про старшего сына, что видит его будущее в журналистике.
"Может он стать бухгалтером? Или производителем мочевины? А зачем тогда тебе, Саша, Рахманинов и Дебюсси, которых играют на этом рояле?" - рассуждал телеведущий.
Дмитрий Дибров также рассказывал, что детство сыновей проходило в окружении журналиста Льва Новоженова и других писателей и поэтов, регулярно собиравшихся в их доме. Это, по его мнению, во многом и должно было сформировать его будущие устремления.
Дмитрий и Полина Диброва с детьми. Фото: "Комсомольская правда"
По словам телеведущего, он и сам вырос в похожей атмосфере. Так, его дом часто посещали талантливые люди, такие как поэт Николай Доризо, композитор Георгий Балаев и актер Аристарх Ливанов.
Также много лет назад, рассуждая о принципах воспитания, супруги Дибровы говорили о важности победы над эгоизмом ребенка.
С целью обеспечить социализацию Александра, его отдали в детский сад, расположенный неподалеку. Как говорила Полина Диброва, там преподают английский язык, а дети очень дружелюбны.
В то время звездные родители старались избежать ситуации, показанной в фильме "Игрушка", где ребенок из обеспеченной семьи, имея все материальные блага, страдает от одиночества и просит отца подарить ему на день рождения человека. Как вы помните, роль живого подарка замечательно сыграл Пьер Ришар.
"Есть на Рублевке такой термин — "заборный» ребенок". В моем детстве были "подзаборные" дети, а сейчас, наоборот, — "заборные". Хорошо бы найти середину. Хочется, чтобы Саша вырос по-настоящему прогрессивным человеком, - рассуждала тогда Полина Диброва.
- Мне кажется, что-то меняется в нашей жизни в лучшую сторону, и мы доживем до времени, когда наши дети скажут: "Папа, прошу тебя, свой лимузин паркуй за квартал от школы, не позорь меня".
Кстати, несколько лет назад Дмитрий уже рассуждал о ситуации, когда мужчине приходится играть роль "воскресного папы". Тогда речь шла о старших детях Диброва от предыдущих браков – Денисе и Ладе.
"Воскресный папа — это все, конечно, замечательно, мы же все относительно благородные люди, но… Ребенку не объяснишь, почему папа приходит только раз в неделю, в то время как он нужен каждый день, - объяснял Дмитрий Дибров
- И, как бы воскресный папа ни старался, все равно это уже, к сожалению, не его ребенок".
