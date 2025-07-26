Победитель шоу 'Наша Новая музыка' Артем Зацепин: "Мечтаю написать песню, которая бы стала частью народного фольклора"

Победителем музыкального шоу талантов "Наша новая музыка" на Первом канале стал "ТОМ КОСМОС" из Воронежа.
Солиста группы "ТОМ КОСМОС" зовут Артем Зацепин, ему 28 лет. Год назад он сочинил трогательную песню "Поле", отправил ее на конкурс, объявленный Юрием Бардашем.
И вот – теперь он победитель, которому обещан сольный концерт на Первом канале.
Артем Зацепин набрал 200 голосов
Конкуренты у Артема были очень серьезные, но его искренность покорила большинство зрителей в финале, отдавших "ТОМУ КОСМОСУ" все свои 200 голосов.
Музыкант вырос в городке Калач Воронежской области. Там он провел свои юные годы, посещал музыкальную школу, сочинил дебютную композицию.
Но Артем занимался не только искусством. Так, он успел четыре года поработать на стройке, параллельно работая над дебютным альбомом. Его труды не прошли даром. Теперь его узнала многомиллионная аудитория Первого канала. А значит, впереди новые вершины!
Артем Зацепин. Фото: Юрий Феклистов
"Когда чувствовал творческий застой, мне было достаточно вернуться в родной город"
- Что дает вам вдохновение, если что-то не ладится?
- Каждый раз, когда чувствовал творческий застой, мне достаточно было вернуться в родной город, он всегда в моем сердечке. Люди провинциальных городов открыты и радушны, я и сам такой.
У нас в Калаче нельзя пройти по улице, чтобы тебя не остановили: "Привет! Как дела? Как здоровье? Куда идешь?".
Десять лет назад я переехал из Калача в Воронеж, но до сих пор не знаю имени своего соседа по лестничной площадке. Такова жизнь в больших городах, все зациклены на себе. Если бы я не родился в маленьком городе, мои песни совершенно точно звучали бы иначе.
Артем Зацепин. Фото: Юрий Феклистов
- А у вас есть какое-то сокровенное желание?
- Я мечтаю написать такую песню, которая стала бы частью народного фольклора, осталась бы живой и близкой через десятилетия.
Как у Высоцкого, Цоя, Талькова. Чтобы через много лет мою песню включали бы люди и слушали с удовольствием…
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