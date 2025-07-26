Победитель шоу 'Наша Новая музыка' Артем Зацепин: "Мечтаю написать песню, которая бы стала частью народного фольклора"

Победителем музыкального шоу талантов "Наша новая музыка" на Первом канале стал "ТОМ КОСМОС" из Воронежа.

Солиста группы "ТОМ КОСМОС" зовут Артем Зацепин, ему 28 лет. Год назад он сочинил трогательную песню "Поле", отправил ее на конкурс, объявленный Юрием Бардашем.

И вот – теперь он победитель, которому обещан сольный концерт на Первом канале.

Артем Зацепин набрал 200 голосов

Конкуренты у Артема были очень серьезные, но его искренность покорила большинство зрителей в финале, отдавших "ТОМУ КОСМОСУ" все свои 200 голосов.

Музыкант вырос в городке Калач Воронежской области. Там он провел свои юные годы, посещал музыкальную школу, сочинил дебютную композицию.

Но Артем занимался не только искусством. Так, он успел четыре года поработать на стройке, параллельно работая над дебютным альбомом. Его труды не прошли даром. Теперь его узнала многомиллионная аудитория Первого канала. А значит, впереди новые вершины!