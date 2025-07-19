Участник шоу 'Наша новая музыка Никита Лович': "Мы с женой хотим троих детей"

Десятым финалистом шоу талантов "Наша новая музыка" на Первом канале стал 42-летний Никита Лович из села Городня Тверской области.

Никита не набрал большинство зрительских голосов в третьем выпуске шоу, но его единственного волевым решением выбрал продюсер проекта Юрий Бардаш – чтобы в финале соревновалось ровно десять артистов.

"Мы поем в церковном хоре нашего сельского храма"

- У вас музыкальное образование?

- Родился я в станице Каневская Краснодарского края. Окончил музыкальную школу по классу гитара, и первую свою песню сочинил в 9 классе.

Каждое лето в школе я делал солдауты на веранде кубанского детсада, где исполнял перед друзьями по району дворовые хиты. А учился я в МГУ, на факультете почвоведения.