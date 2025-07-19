Участник шоу 'Наша новая музыка Никита Лович': "Мы с женой хотим троих детей"

Десятым финалистом шоу талантов "Наша новая музыка" на Первом канале стал 42-летний Никита Лович из села Городня Тверской области.
Никита не набрал большинство зрительских голосов в третьем выпуске шоу, но его единственного волевым решением выбрал продюсер проекта Юрий Бардаш – чтобы в финале соревновалось ровно десять артистов.
"Мы поем в церковном хоре нашего сельского храма"
- У вас музыкальное образование?
- Родился я в станице Каневская Краснодарского края. Окончил музыкальную школу по классу гитара, и первую свою песню сочинил в 9 классе.
Каждое лето в школе я делал солдауты на веранде кубанского детсада, где исполнял перед друзьями по району дворовые хиты. А учился я в МГУ, на факультете почвоведения.
Никита Лович. Фото: Александр Омельянчук
- Где работаете?
- Полтора года назад мы с женой переехали в село, построили дом, посадили сад. Мы поем в церковном хоре нашего сельского храма. Я веду два блога: один о загородной жизни, другой – кукольно-образовательный.
"Я посвятил эту песню своей жене Евгении"
- О чем ваша песня "Около тебя"?
- Я посвятил эту песню своей жене Евгении, она о вечной любви. Впервые эту песню я исполнил три года назад на нашей свадьбе. Хотя сочинил за два месяца до этого и сильно терпел, чтобы не спеть раньше.
Никита Лович. Фото: Александр Омельянчук
- Как вы пишете музыку?
- Никогда не пишу по графику. Знаю, что настанет день, час или приснится сон. Придет особое ощущение, и тогда надо садиться и записывать. И песня появится быстро и будто бы сама собой. Вот что требует ежедневного упорного труда – так это работа над собой.
Надо изживать свои плохие качества, становиться лучше. Каким буду я, такими будут мои песни. Сцена возвышает нас перед аудиторией, на нас смотрят снизу вверх, нас слушают. Но кто мы, чтобы стоять выше учителя, врача, ученого?
В прошлом году я выступал на Дворцовой площади со своими авторскими песнями перед тысячами зрителей. Это было в рамках международного экономического форума.
Это было очень ответственно. Вообще, сцена - это аванс и большая ответственность.
- Какая у вас мечта?
- Мы с женой хотим троих детей.
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