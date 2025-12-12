Оксана Самойлова об отношениях с Джиганом: "Ничего не делим: ни детей, ни имущество"

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Global Look Press

Блогер рассказала, готова ли принимать ухаживания других мужчин, где встретит Новый год и как прошли съемки комедии "Невероятные приключения Шурика" с ее участием.

Блогер Оксана Самойлова призналась, что сейчас у нее отличные отношения с Джиганом. Такое же признание сделал и ее пока еще муж. Звездные супруги появились на красной дорожке новогодней комедии "Невероятные приключения Шурика", снятой телеканалом ТНТ. Правда, порознь.

Джиган пришел с дочерью Леей, которая почему-то то и дело оглядывалась по сторонам, как будто ждала кого-то. Наверняка маму Оксану Самойлову.

Есть ли у вас шанс помириться с Оксаной? спросили журналисты у рэпера.

У всех есть шанс, ответил Джиган.

Оксану, впорхнувшую в кулуары проекта канала ТНТ, журналисты узнали не сразу. Ведь из роковой брюнетки она перевоплотилась в игривую блондинку. И в этом образе и отвечала на вопросы журналистов.

Оксана Самойлова: "Я всегда была любимицей, и все хотели со мной дружить"

Оксана, вы сменили имидж…

Девчонки при расставании делают каре. Я не такая рисковая. Я просто меняю стиль каждый день, но при этом ничего кардинального.

Вы и в юном возрасте были такой же крутой?

Я всегда была любимицей, и все хотели со мной дружить. Если проводились какие-то опросы типа: "Кого бы ты взял в лес, чтобы остаться там на неделю?" многие выбирали меня.

А вы сохранили отношения с одноклассниками и однокурсниками?

Нет.

Как вы планируете встречать Новый год?

Это самый сложный вопрос у нас сейчас. Денис говорит на пресс-воллах, что мы будем отмечать дома с детьми. А я говорю, что я буду праздновать с детьми, наверное. Но мы это еще не обсудили.

А где?

На ферме хотим. С родителями и всей семьей.

Оксана Самойлова. Фото: Ольга Храбрых / Global Look Press

Оксана Самойлова: "К ухаживаниям я пока не готова"

В каких вы сейчас отношениях с Джиганом?

У нас сейчас, правда, отличные отношения. Мы не скандалим. Ну и сейчас ничего не делим: ни детей, ни имущество. Мы еще фактически не развелись. Кто знает, когда у нас суд 14 или 17 января?

Недавно вы посетили Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби. Наверняка там были влиятельные мужчины, миллиардеры…

Кого там только не было…

Они посматривали на вас?

Конечно.

Вы даете мужчинам шанс ухаживать за вами?

Ухаживать нет. Смотреть на себя даю. А к ухаживаниям я пока не готова.

А когда будете готовы?

Как пойдет. Это все будет зависеть от моего внутреннего состояния.

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Global Look Press

Оксана Самойлова: "Для начала учусь попадать в ноты"

Давайте вернемся к основной теме. Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в комедии "Невероятные приключения Шурика"…

Моим партнером был Дава в образе Элвиса Пресли. Вообще, нам было очень комфортно работать вместе. Мы просто веселились.

Но актерская профессия подразумевает то, что ты бесконечно ждешь. Ты приходишь на смену и сидишь в гримвагене 5, 6, 8 часов из условных 12 часов смены. А для такого суперактивного человека, как я, это просто пытка.

Виктория Боня заявила, что запускает свое реалити-шоу. Вы не думали о том, что она просто копирует вас? Ведь вы же тоже недавно выпустили реалити "Быть Джиганом и Оксаной".

Пускай все запускают. Это же на самом деле очень интересно. Что может быть интереснее, чем наблюдать за чужой жизнью?

Все социальные сети на этом построены. Формат life-реалити, как у семьи Кардашьян, у нас тоже очень классно зайдет.

В своем реалити вы рассказали, что занимаетесь у педагога по вокалу. Он, кстати, учился у Ларисы Долиной. Как ваши успехи на этом поприще?

Для начала учусь попадать в ноты. Когда ты пытаешься овладеть чем-то новым в возрасте около 40 лет, конечно, это сложно.

А Джиган не предлагал свою помощь?

Он сам петь не умеет. (Смеется.)

А вы смотрите реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной?" Делитесь в комментариях!

