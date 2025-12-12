Оксана Самойлова об отношениях с Джиганом: "Ничего не делим: ни детей, ни имущество"

Блогер Оксана Самойлова призналась, что сейчас у нее отличные отношения с Джиганом. Такое же признание сделал и ее пока еще муж. Звездные супруги появились на красной дорожке новогодней комедии "Невероятные приключения Шурика", снятой телеканалом ТНТ. Правда, порознь.
Джиган пришел с дочерью Леей, которая почему-то то и дело оглядывалась по сторонам, как будто ждала кого-то. Наверняка маму Оксану Самойлову.
— Есть ли у вас шанс помириться с Оксаной? — спросили журналисты у рэпера.
— У всех есть шанс, — ответил Джиган.
Оксану, впорхнувшую в кулуары проекта канала ТНТ, журналисты узнали не сразу. Ведь из роковой брюнетки она перевоплотилась в игривую блондинку. И в этом образе и отвечала на вопросы журналистов.
Оксана Самойлова: "Я всегда была любимицей, и все хотели со мной дружить"
— Оксана, вы сменили имидж…
— Девчонки при расставании делают каре. Я не такая рисковая. Я просто меняю стиль каждый день, но при этом ничего кардинального.
— Вы и в юном возрасте были такой же крутой?
— Я всегда была любимицей, и все хотели со мной дружить. Если проводились какие-то опросы типа: "Кого бы ты взял в лес, чтобы остаться там на неделю?" — многие выбирали меня.
— А вы сохранили отношения с одноклассниками и однокурсниками?
— Нет.
— Как вы планируете встречать Новый год?
— Это самый сложный вопрос у нас сейчас. Денис говорит на пресс-воллах, что мы будем отмечать дома с детьми. А я говорю, что я буду праздновать с детьми, наверное. Но мы это еще не обсудили.
— А где?
— На ферме хотим. С родителями и всей семьей.
Оксана Самойлова. Фото: Ольга Храбрых / Global Look Press
Оксана Самойлова: "К ухаживаниям я пока не готова"
— В каких вы сейчас отношениях с Джиганом?
— У нас сейчас, правда, отличные отношения. Мы не скандалим. Ну и сейчас ничего не делим: ни детей, ни имущество. Мы еще фактически не развелись. Кто знает, когда у нас суд — 14 или 17 января?
— Недавно вы посетили Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби. Наверняка там были влиятельные мужчины, миллиардеры…
— Кого там только не было…
— Они посматривали на вас?
— Конечно.
— Вы даете мужчинам шанс ухаживать за вами?
— Ухаживать — нет. Смотреть на себя даю. А к ухаживаниям я пока не готова.
— А когда будете готовы?
— Как пойдет. Это все будет зависеть от моего внутреннего состояния.
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Global Look Press
Оксана Самойлова: "Для начала учусь попадать в ноты"
— Давайте вернемся к основной теме. Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в комедии "Невероятные приключения Шурика"…
— Моим партнером был Дава в образе Элвиса Пресли. Вообще, нам было очень комфортно работать вместе. Мы просто веселились.
Но актерская профессия подразумевает то, что ты бесконечно ждешь. Ты приходишь на смену и сидишь в гримвагене 5, 6, 8 часов из условных 12 часов смены. А для такого суперактивного человека, как я, — это просто пытка.
— Виктория Боня заявила, что запускает свое реалити-шоу. Вы не думали о том, что она просто копирует вас? Ведь вы же тоже недавно выпустили реалити "Быть Джиганом и Оксаной".
— Пускай все запускают. Это же на самом деле очень интересно. Что может быть интереснее, чем наблюдать за чужой жизнью?
Все социальные сети на этом построены. Формат life-реалити, как у семьи Кардашьян, у нас тоже очень классно зайдет.
— В своем реалити вы рассказали, что занимаетесь у педагога по вокалу. Он, кстати, учился у Ларисы Долиной. Как ваши успехи на этом поприще?
— Для начала учусь попадать в ноты. Когда ты пытаешься овладеть чем-то новым в возрасте около 40 лет, конечно, это сложно.
— А Джиган не предлагал свою помощь?
— Он сам петь не умеет. (Смеется.)
