Оксана Самойлова об отношениях с Джиганом: "Ничего не делим: ни детей, ни имущество"

Блогер Оксана Самойлова призналась, что сейчас у нее отличные отношения с Джиганом. Такое же признание сделал и ее пока еще муж. Звездные супруги появились на красной дорожке новогодней комедии "Невероятные приключения Шурика", снятой телеканалом ТНТ. Правда, порознь.

Джиган пришел с дочерью Леей, которая почему-то то и дело оглядывалась по сторонам, как будто ждала кого-то. Наверняка маму Оксану Самойлову.

— Есть ли у вас шанс помириться с Оксаной? — спросили журналисты у рэпера.

— У всех есть шанс, — ответил Джиган.

Оксану, впорхнувшую в кулуары проекта канала ТНТ, журналисты узнали не сразу. Ведь из роковой брюнетки она перевоплотилась в игривую блондинку. И в этом образе и отвечала на вопросы журналистов.

Оксана Самойлова: "Я всегда была любимицей, и все хотели со мной дружить"

— Оксана, вы сменили имидж…

— Девчонки при расставании делают каре. Я не такая рисковая. Я просто меняю стиль каждый день, но при этом ничего кардинального.

— Вы и в юном возрасте были такой же крутой?

— Я всегда была любимицей, и все хотели со мной дружить. Если проводились какие-то опросы типа: "Кого бы ты взял в лес, чтобы остаться там на неделю?" — многие выбирали меня.

— А вы сохранили отношения с одноклассниками и однокурсниками?

— Нет.

— Как вы планируете встречать Новый год?

— Это самый сложный вопрос у нас сейчас. Денис говорит на пресс-воллах, что мы будем отмечать дома с детьми. А я говорю, что я буду праздновать с детьми, наверное. Но мы это еще не обсудили.

— А где?

— На ферме хотим. С родителями и всей семьей.