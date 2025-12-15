Джиган о парне старшей дочери: "Я дал ему понять, что это чревато как минимум тюремным сроком"

На платформе VK Video вышла новая порция откровений Джигана и Оксаны Самойловой. Так, во второй серии реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной" немало внимания уделялось детям звездного семейства.
Сколько стоит съемочный день детей Оксаны Самойловой и Джигана
В новом выпуске Ариела, Лея, Майя и Давид даже назвали сумму, которую они хотят получить за съемки проекта от Оксаны. По их представлениям, полный съемочный день стоит 10 000 рублей, а половина или небольшая часть дня — 2–3 тыс. рублей.
В частности, по финансовому вопросу высказался даже младший сын Оксаны и Джигана, Давид.
"Я коплю деньги, чтобы что-то себе купить", — заявил мальчик.
Оксана Самойлова о старшей дочери: "Мы переживали страшнейшие периоды"
Но большую часть реалити была посвящена празднованию дня рождения Ариелы, который она отмечала в одном из московских роскошных отелях.
Оксана Самойлова призналась, что сейчас она в прекрасных отношениях с дочерью. Хотя еще пару лет назад в их семье складывалась не самая радужная картина.
"Мы с Ари сейчас в офигенных отношениях, потому что с 12 до 13 с половиной лет мы проживали страшнейшие периоды. Очень страшные. Даже попытку суицида… Чего мы только не проживали! Это был какой-то кошмар.
И вот сейчас, слава богу, я приняла дочь полностью со всеми ее загонами, темными сторонами и тараканами. Мы прямо сошлись с ней в едином потоке, как в детстве, — призналась Оксана Самойлова.
— Я не знаю, что такое быть мамой подростка. А это, оказалось, так сложно. Так сложно сепарироваться, отпускать ребенка и понимать, что он тебе не принадлежит. Что ты не можешь им управлять, командовать, что у него свое мировоззрение.
И когда я отпустила ее с мыслью: "Делай что хочешь, она сама начала ко мне тянуться". И все устаканилось".
Оксана Самойлова с дочерью Ариелой. Фото: соцсети
Как выглядит парень старшей дочери Оксаны Самойловой
По словам Ариелы, они с мамой стали больше разговаривать, тусить. И из ее жизни исчезли поводы для стресса. В реалити-шоу показали, как мама и дочь даже вместе занимаются стрип-пластикой.
Как говорит Оксана Самойлова, сейчас дочь раскрывается и начинает доверять ей. Так, Ариела рассказала матери о своем молодом человеке. А теперь, получается, и всей стране…
По словам девушки, они с ее парнем встречаются давно, но вот общаться начали три недели назад. (Съемки проекта шли летом).
И что об этих отношениях думает Джиган
По словам Джигана, парню Ариелы 17 лет. Но он называет его общение с дочерью сомнительным…
"Я в 19 лет уже работал начальником охраны в ночном клубе, — признался Джиган.
— Я с ним поговорил, объяснил ему все, дал понять, что это все чревато как минимум тюремным сроком".
В реалити-шоу показали и парня Ариелы. Правда, он все больше старался прятать от камеры свое лицо.
Вот так выглядит парень Ариелы (на заднем плане). Фото: скриншот видео
Что родители подарили Оксане Самойловой на 18-летие
Под финал реалити Ариела вместе со своим молодым человеком и младшей сестрой Майей поехали праздновать ее день рождения в отель. Правда, ребят сопровождала охрана звездного семейства.
Оксана Самойлова же вместе с родителями, Джиганом, Леей и Давидом отправилась отмечать день рождения старшей дочери на ферму. Там Оксана предалась воспоминаниям, как однажды ей подарили стопку книг — разных энциклопедий. И, судя по всему, презент пришелся не ко двору.
А вот родители преподнесли Оксане Самойловой в подарок на 18-летие золотые часы с бриллиантиком. А то и двумя.
Вторая серия проекта заканчивается загадочной фразой Оксаны, которая обещает новый крутой поворот в реалити.
"Идеальная пара. Идеальные дети. Но я просто ни разу не сказала, что это так и есть. Но так как есть сейчас, быть не должно", — отметила блогер.
Хотя в реальной жизни знаменитой семьи этот поворот уже случился.
