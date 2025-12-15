Джиган о парне старшей дочери: "Я дал ему понять, что это чревато как минимум тюремным сроком"

На платформе VK Video вышла новая порция откровений Джигана и Оксаны Самойловой. Так, во второй серии реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной" немало внимания уделялось детям звездного семейства.

Сколько стоит съемочный день детей Оксаны Самойловой и Джигана

В новом выпуске Ариела, Лея, Майя и Давид даже назвали сумму, которую они хотят получить за съемки проекта от Оксаны. По их представлениям, полный съемочный день стоит 10 000 рублей, а половина или небольшая часть дня — 2–3 тыс. рублей.

В частности, по финансовому вопросу высказался даже младший сын Оксаны и Джигана, Давид.

"Я коплю деньги, чтобы что-то себе купить", — заявил мальчик.

Оксана Самойлова о старшей дочери: "Мы переживали страшнейшие периоды"

Но большую часть реалити была посвящена празднованию дня рождения Ариелы, который она отмечала в одном из московских роскошных отелях.

Оксана Самойлова призналась, что сейчас она в прекрасных отношениях с дочерью. Хотя еще пару лет назад в их семье складывалась не самая радужная картина.