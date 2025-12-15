Джиган о парне старшей дочери: "Я дал ему понять, что это чревато как минимум тюремным сроком"

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Global Look Press

Сколько просят дети Оксаны Самойловой за один съемочный день со своим участием. С какими проблемами столкнулась Оксана в отношениях со старшей дочерью. Как выглядит парень Ариелы, и что о нем думает Джиган.

На платформе VK Video вышла новая порция откровений Джигана и Оксаны Самойловой. Так, во второй серии реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной" немало внимания уделялось детям звездного семейства.

Сколько стоит съемочный день детей Оксаны Самойловой и Джигана

В новом выпуске Ариела, Лея, Майя и Давид даже назвали сумму, которую они хотят получить за съемки проекта от Оксаны. По их представлениям, полный съемочный день стоит 10 000 рублей, а половина или небольшая часть дня — 2–3 тыс. рублей.

В частности, по финансовому вопросу высказался даже младший сын Оксаны и Джигана, Давид.

"Я коплю деньги, чтобы что-то себе купить", — заявил мальчик.

Оксана Самойлова о старшей дочери: "Мы переживали страшнейшие периоды"

Но большую часть реалити была посвящена празднованию дня рождения Ариелы, который она отмечала в одном из московских роскошных отелях.

Оксана Самойлова призналась, что сейчас она в прекрасных отношениях с дочерью. Хотя еще пару лет назад в их семье складывалась не самая радужная картина.

"Мы с Ари сейчас в офигенных отношениях, потому что с 12 до 13 с половиной лет мы проживали страшнейшие периоды. Очень страшные. Даже попытку суицида… Чего мы только не проживали! Это был какой-то кошмар.

И вот сейчас, слава богу, я приняла дочь полностью со всеми ее загонами, темными сторонами и тараканами. Мы прямо сошлись с ней в едином потоке, как в детстве, — призналась Оксана Самойлова.

— Я не знаю, что такое быть мамой подростка. А это, оказалось, так сложно. Так сложно сепарироваться, отпускать ребенка и понимать, что он тебе не принадлежит. Что ты не можешь им управлять, командовать, что у него свое мировоззрение.

И когда я отпустила ее с мыслью: "Делай что хочешь, она сама начала ко мне тянуться". И все устаканилось".

Оксана Самойлова с дочерью Ариелой. Фото: соцсети

Как выглядит парень старшей дочери Оксаны Самойловой

По словам Ариелы, они с мамой стали больше разговаривать, тусить. И из ее жизни исчезли поводы для стресса. В реалити-шоу показали, как мама и дочь даже вместе занимаются стрип-пластикой.

Как говорит Оксана Самойлова, сейчас дочь раскрывается и начинает доверять ей. Так, Ариела рассказала матери о своем молодом человеке. А теперь, получается, и всей стране…

По словам девушки, они с ее парнем встречаются давно, но вот общаться начали три недели назад. (Съемки проекта шли летом).

И что об этих отношениях думает Джиган

По словам Джигана, парню Ариелы 17 лет. Но он называет его общение с дочерью сомнительным…

"Я в 19 лет уже работал начальником охраны в ночном клубе, — признался Джиган.

— Я с ним поговорил, объяснил ему все, дал понять, что это все чревато как минимум тюремным сроком".

В реалити-шоу показали и парня Ариелы. Правда, он все больше старался прятать от камеры свое лицо.

Вот так выглядит парень Ариелы (на заднем плане). Фото: скриншот видео

Что родители подарили Оксане Самойловой на 18-летие

Под финал реалити Ариела вместе со своим молодым человеком и младшей сестрой Майей поехали праздновать ее день рождения в отель. Правда, ребят сопровождала охрана звездного семейства.

Оксана Самойлова же вместе с родителями, Джиганом, Леей и Давидом отправилась отмечать день рождения старшей дочери на ферму. Там Оксана предалась воспоминаниям, как однажды ей подарили стопку книг — разных энциклопедий. И, судя по всему, презент пришелся не ко двору.

А вот родители преподнесли Оксане Самойловой в подарок на 18-летие золотые часы с бриллиантиком. А то и двумя.

Вторая серия проекта заканчивается загадочной фразой Оксаны, которая обещает новый крутой поворот в реалити.

"Идеальная пара. Идеальные дети. Но я просто ни разу не сказала, что это так и есть. Но так как есть сейчас, быть не должно", — отметила блогер.

Хотя в реальной жизни знаменитой семьи этот поворот уже случился.

А вы смотрите реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной"? Делитесь в комментариях!

