Оксана Самойлова: "С фермы я детей за шкирку вытаскиваю"

Известный блогер и светская дива Оксана Самойлова готовится стать матерью в пятый раз. Об этом она рассказала журналистам на премии "Мама года".

Оксана Самойлова не против новых родов

"Да, я готова. Мы работаем над этим", — заявила она представителям прессы.

У рэпера Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей. В 2012 году родилась Ариэла, в 2014-м на свет появилась Лея, в 2017-м — Майя, в 2020-м — сын Давид.

Несмотря на роскошь, в которой растут дети звездной пары, Оксана старается приучать их к труду. Они также трудятся над восстановлением заброшенного пансионата, который звездное семейство выкупило под ферму.

"Уборка грядок — это их ежедневный ритуал. Также собирать яйца у кур, убирать курятник. С фермы я детей буквально за шкирку вытаскиваю домой", — призналась блогер представителям прессы в кулуарах премии "Мама года".

"Мой идеальный вечер — когда я работаю руками"

— Оксана, как вы думаете, ваши дети вручили бы вам сегодняшнюю премию?

— Думаю, да. Я добрая, внимательная, нужная мама. Дети дали бы мне эту премию.

— Если бы у вас, как у супермамы, появилась бы суперспособность, то что бы это было?

— Бесконечное время.