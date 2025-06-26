Оксана Самойлова: "С фермы я детей за шкирку вытаскиваю"

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: соцсети

Также в кулуарах премии "Мама года" блогер рассказала журналистам, кем мечтают стать ее дочери и сын, как выглядит ее идеальный вечер без детей. Кроме того, Оксана вспомнила совет мамы, который помогает ей по жизни.

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Известный блогер и светская дива Оксана Самойлова готовится стать матерью в пятый раз. Об этом она рассказала журналистам на премии "Мама года".

Оксана Самойлова не против новых родов

"Да, я готова. Мы работаем над этим", — заявила она представителям прессы.

У рэпера Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей. В 2012 году родилась Ариэла, в 2014-м на свет появилась Лея, в 2017-м — Майя, в 2020-м — сын Давид.

Несмотря на роскошь, в которой растут дети звездной пары, Оксана старается приучать их к труду. Они также трудятся над восстановлением заброшенного пансионата, который звездное семейство выкупило под ферму.

"Уборка грядок — это их ежедневный ритуал. Также собирать яйца у кур, убирать курятник. С фермы я детей буквально за шкирку вытаскиваю домой", — призналась блогер представителям прессы в кулуарах премии "Мама года".

"Мой идеальный вечер — когда я работаю руками"

— Оксана, как вы думаете, ваши дети вручили бы вам сегодняшнюю премию?

— Думаю, да. Я добрая, внимательная, нужная мама. Дети дали бы мне эту премию.

— Если бы у вас, как у супермамы, появилась бы суперспособность, то что бы это было?

— Бесконечное время.

Оксана Самойлова на премии "Мама года". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— А как выглядит ваш идеальный вечер без детей?

  1. — Я не знаю. На самом деле мой идеальный вечер — когда я работаю руками. В основном вся моя работа связана с головой. А когда я делаю что-то руками, то реально отдыхаю.

— А как вы наказываете дочерей и Давида?

— Это цифровое наказание. Забираю у них гаджеты, телефоны.

"Больше всего денег уходит на школу"

— А дети говорят вам, кем бы хотели стать в будущем?

— Майя хотела быть скалолазом. Сегодня она мечтает быть ветеринаром, завтра она может захотеть быть кем угодно. Ее пока швыряет из стороны в сторону.

Ари хочет быть педиатром. А Лея пока ничего не хочет.

Давид пока играет в игрушки, динозавры, машинки.

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Global Look Press

— На что больше всего у вас уходит денег, когда речь идет о детях?

На школу.

— А какой совет на всю жизнь дала вам ваша мама?

— Мама с детства меня учила рассчитывать на свои силы и быть независимой. Вот я, вот мои силы. Тому же самому я учу и своих детей.

— Люди спрашивают, когда же вернется коза Мими…

— Скоро. Она сейчас на ферме.

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