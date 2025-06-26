Оксана Самойлова: "С фермы я детей за шкирку вытаскиваю"

Известный блогер и светская дива Оксана Самойлова готовится стать матерью в пятый раз. Об этом она рассказала журналистам на премии "Мама года".
Оксана Самойлова не против новых родов
"Да, я готова. Мы работаем над этим", — заявила она представителям прессы.
У рэпера Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей. В 2012 году родилась Ариэла, в 2014-м на свет появилась Лея, в 2017-м — Майя, в 2020-м — сын Давид.
Несмотря на роскошь, в которой растут дети звездной пары, Оксана старается приучать их к труду. Они также трудятся над восстановлением заброшенного пансионата, который звездное семейство выкупило под ферму.
"Уборка грядок — это их ежедневный ритуал. Также собирать яйца у кур, убирать курятник. С фермы я детей буквально за шкирку вытаскиваю домой", — призналась блогер представителям прессы в кулуарах премии "Мама года".
"Мой идеальный вечер — когда я работаю руками"
— Оксана, как вы думаете, ваши дети вручили бы вам сегодняшнюю премию?
— Думаю, да. Я добрая, внимательная, нужная мама. Дети дали бы мне эту премию.
— Если бы у вас, как у супермамы, появилась бы суперспособность, то что бы это было?
— Бесконечное время.
Оксана Самойлова на премии "Мама года". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А как выглядит ваш идеальный вечер без детей?
- — Я не знаю. На самом деле мой идеальный вечер — когда я работаю руками. В основном вся моя работа связана с головой. А когда я делаю что-то руками, то реально отдыхаю.
— А как вы наказываете дочерей и Давида?
— Это цифровое наказание. Забираю у них гаджеты, телефоны.
"Больше всего денег уходит на школу"
— А дети говорят вам, кем бы хотели стать в будущем?
— Майя хотела быть скалолазом. Сегодня она мечтает быть ветеринаром, завтра она может захотеть быть кем угодно. Ее пока швыряет из стороны в сторону.
Ари хочет быть педиатром. А Лея пока ничего не хочет.
Давид пока играет в игрушки, динозавры, машинки.
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Global Look Press
— На что больше всего у вас уходит денег, когда речь идет о детях?
— На школу.
— А какой совет на всю жизнь дала вам ваша мама?
— Мама с детства меня учила рассчитывать на свои силы и быть независимой. Вот я, вот мои силы. Тому же самому я учу и своих детей.
— Люди спрашивают, когда же вернется коза Мими…
— Скоро. Она сейчас на ферме.
Читайте также: