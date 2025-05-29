Куда пропала коза Самойловой на самом деле: "Вернули на ферму"

"У нас сейчас супергрязный ремонт"

"Мими на ферме. У нас сейчас супергрязный ремонт. И мы ее отправили пока на передержку, но примерно через недели-две заберем", — сообщила Оксана.

— Но вы ее хоть навещаете? — с волнением в голосе спросили журналисты.

— Мы регулярно получаем видео, так что все нормально.

Также блогер ответила на другие вопросы представителей СМИ.

"Денис его вытащил, перебинтовал, дождался скорую помощь"

— Недавно вы оказались в больнице с приступом кашля. А бывало, что вы попадали туда из-за травм?

— Я вообще за всю жизнь ничего себе не ломала, не подворачивала, не получала даже микротравмы. А вот Денис у нас перешитый, поломанный, простреленный.

— А ваш муж, случайно, никого не спасал?

— Была одна история лет десять назад. Мы ехали с диджеем MEG. Помните такого? Диджей, выступавший с Тимати. Так вот, мы ехали на такси и попали в аварию.

И Денис его вытащил, перебинтовал, дождался скорую, правильно посадил. И все закончилось хорошо.