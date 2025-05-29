Куда пропала коза Самойловой на самом деле: "Вернули на ферму"

Подписчики светской дивы и блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) бьют тревогу. Вот уже почти месяц в соцсетях звездного семейства не появляется коза Мими, которая жила в их доме еще с конца прошлого года.
Раньше Оксана часто делилась с аудиторией кадрами будней животного. Вот коза примеряет дизайнерские наряды, вот подает лапу как дрессированная собачка, вот спит с Джиганом на белоснежных простынях. А теперь Мими и след простыл. Не могли же ее съесть волки!
Пользователи Сети оставляют в Интернете комментарии из разряда: "Поигрались и бросили, надоела детям". Мол, коза не кот и требует особого ухода, а Оксане и Джигану не до этого. Кто-то предполагает, что Мими заболела или того хуже — отправилась на радугу. Но блогеры не хотят делиться плохими новостями.
В общем, подписчики требуют правду. Тайну местонахождения козы многодетная мать раскрыла на красной дорожке музыкальной премии телеканала RU.TV
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: пресс-служба премии музыкального канала RU.TV
"У нас сейчас супергрязный ремонт"
"Мими на ферме. У нас сейчас супергрязный ремонт. И мы ее отправили пока на передержку, но примерно через недели-две заберем", — сообщила Оксана.
— Но вы ее хоть навещаете? — с волнением в голосе спросили журналисты.
— Мы регулярно получаем видео, так что все нормально.
Также блогер ответила на другие вопросы представителей СМИ.
"Денис его вытащил, перебинтовал, дождался скорую помощь"
— Недавно вы оказались в больнице с приступом кашля. А бывало, что вы попадали туда из-за травм?
— Я вообще за всю жизнь ничего себе не ломала, не подворачивала, не получала даже микротравмы. А вот Денис у нас перешитый, поломанный, простреленный.
— А ваш муж, случайно, никого не спасал?
— Была одна история лет десять назад. Мы ехали с диджеем MEG. Помните такого? Диджей, выступавший с Тимати. Так вот, мы ехали на такси и попали в аварию.
И Денис его вытащил, перебинтовал, дождался скорую, правильно посадил. И все закончилось хорошо.
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: пресс-служба премии канала RU.TV
"Дети изъяснялись с ними на английском"
— Недавно ваши дети, катаясь на байдарке, обнаружили в Дубае сети с рыбой и столкнулись с местной полицией. (Использование рыболовных сетей в Арабских Эмиратах запрещено.)
— Я и сама обожаю впутываться во всякие истории. Они просто поехали кататься на байдарках и наткнулись на сети. И тут полицейские! Дети изъяснялись с ними на английском.
Но в итоге все закончилось хорошо. Их похвалили.
— А что в итоге было с рыбой?
— Забрали с собой и съели.
— Бывает ли такое, что вы устаете от детей и хотите побыть одна?
— Когда я осталась дома одна, я чуть с ума не сошла. Никто не орет, никто не бесит, никто не подходит. Скучно!
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