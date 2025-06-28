Новая любовь звезды "Мастера игры" Евгения Ершова: как выглядит и чем занимается

Шоу "Мастер игры" — в самом разгаре. В эту субботу стартует новая серия этого захватывающего психологического реалити.

В прошлом выпуске проект покинула Наталья Рудова. Несколько игроков приняли ее за темную и проголосовали против.

Почему Евгений Ершов переживал за Наталью Рудову

Первой такую мысль подала коллегам блогер, внучка первого президента Узбекистана Мариям Тилляева. Поначалу она хорошо ладила с Рудовой, но потом почему-то решила, что артистка — на темной стороне. И это мнение подхватили еще несколько игроков.

Хорошие отношения на программе у Натальи Рудовой сложились с блогером, бойцом MMA Евгением Ершовым. Иногда могло возникнуть впечатление, что будто между ними пробежала искра.

Когда Рудова покинула шоу, Евгений показал, как эмоционально отреагировал на ее выход из проекта. Но, похоже, это была лишь уловка.

В этих выпусках Евгений делает все, чтобы его не заподозрили в игре за темных. В том числе и яростно защищает светлых. Всем своим видом показывает: я ваш.