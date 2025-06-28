Новая любовь звезды "Мастера игры" Евгения Ершова: как выглядит и чем занимается

Шоу "Мастер игры" — в самом разгаре. В эту субботу стартует новая серия этого захватывающего психологического реалити.
В прошлом выпуске проект покинула Наталья Рудова. Несколько игроков приняли ее за темную и проголосовали против.
Почему Евгений Ершов переживал за Наталью Рудову
Первой такую мысль подала коллегам блогер, внучка первого президента Узбекистана Мариям Тилляева. Поначалу она хорошо ладила с Рудовой, но потом почему-то решила, что артистка — на темной стороне. И это мнение подхватили еще несколько игроков.
Хорошие отношения на программе у Натальи Рудовой сложились с блогером, бойцом MMA Евгением Ершовым. Иногда могло возникнуть впечатление, что будто между ними пробежала искра.
Когда Рудова покинула шоу, Евгений показал, как эмоционально отреагировал на ее выход из проекта. Но, похоже, это была лишь уловка.
В этих выпусках Евгений делает все, чтобы его не заподозрили в игре за темных. В том числе и яростно защищает светлых. Всем своим видом показывает: я ваш.
Евгений Ершов на шоу "Мастер игры". Фото: телеканал ТНТ
Кто такая Анна Пролыгина
На самом деле Евгений Ершов несвободен. Только недавно он делился с подписчиками кадрами своего отдыха в Турции. На берег турецкий он поехал не один, а с красоткой — блогером Анной Pro. Ее настоящее имя — Анна Пролыгина.
Судя по соцсетям, пара встречается уже на протяжении полугода. И Анна познакомила Евгения со своими родителями. В одном из своих постов девушка признавалась, что Ершов напоминает ей отца.
"Впервые я встретила мужчину, с которым вообще ничего не страшно. Обычно спустя какое-то время маски слетают и в отношениях появляется напряжение. Но не в нашем случае, — написала о Евгении Анна.
— И к тому же он очень похож на моего отца. Девочки, мы реально выбираем таких неосознанно или просто совпадение?"
Анна Пролыгина. Фото: соцсети
В другом тексте блогер писала о качествах идеального мужчины. Итак, ей важно, чтобы избранник был умный, высокий, чтобы с ним было о чем поговорить и помолчать, чтобы сделал себя сам и стремился к лучшей жизни. Также для Анны не последнюю роль играют чувство юмора, доброта, щедрость и искренность.
И, в конце концов, чтобы был мужиком, пишет блогер. Все эти качества она нашла в Евгении Ершове.
Также по соцсетям Анны можно узнать, что сама она родом из Краснодара.
Кроме того, можно сделать вывод, что девушка очень заботится о своей внешности. И с настороженностью относится к тем женщинам, которые не ставят свой внешний вид во главу угла.
Так что, дамы всех возрастов, которым нравится Евгений Ершов: пока у вас нет никаких шансов. Похоже, у влюбленных все серьезно. Да и тягаться с такой красоткой практически невозможно.
Справка
Евгений Ершов — блогер, боец MMA, певец, радиоведущий. Родился 7 декабря 1998 года в Волгоградской области.
Участник реалити-шоу "Вызов", "Новые звезды в Африке", "Сокровища императора", "Мастер игры".
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