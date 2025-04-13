Успенская похвасталась пением дочки Татьяны за границей: «Турки обалдели»

В субботу, 12 апреля, на Live Арене состоялась торжественная церемония вручения премии «Шансон года 2025». Корреспондент сайта Teleprogramma.org побывал на ковровой дорожке мероприятия, узнав, какие события произошли в жизни артистов. Так, под прицелом фотокамер оказалась Любовь Успенская.

Видимо, не так давно звезда шансона вместе с дочкой Татьяной Плаксиной отдыхала в Турции. Певица была восхищена тем, как ее дочь на турецком языке исполнила несколько песен под бурные аплодисменты местных. Мужчины буквально потеряли дар речи, намекнула Любовь Залмановна.