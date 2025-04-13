Успенская похвасталась пением дочки Татьяны за границей: «Турки обалдели»

В субботу, 12 апреля, на Live Арене состоялась торжественная церемония вручения премии «Шансон года 2025». Корреспондент сайта Teleprogramma.org побывал на ковровой дорожке мероприятия, узнав, какие события произошли в жизни артистов. Так, под прицелом фотокамер оказалась Любовь Успенская.
Видимо, не так давно звезда шансона вместе с дочкой Татьяной Плаксиной отдыхала в Турции. Певица была восхищена тем, как ее дочь на турецком языке исполнила несколько песен под бурные аплодисменты местных. Мужчины буквально потеряли дар речи, намекнула Любовь Залмановна.
Любовь Успенская гордится пением дочки Татьяны Плаксиной. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Вот моя дочка Таня, она помнит (имена всех турецких актеров), и она поет их песни, мы даже вышли из ресторана (нам там турки аплодировали). Таня начала петь на турецком языке. У нее произношение правильное, турки обалдели. Она язык не учила, просто посмотрела сериалы и выучила текст по фильмам», - дала понять Любовь Успенская.
Напомним, что Татьяна Плаксина не раз ссорилась с мамой, убегая из дома. Однако в последнее время им все-таки удалось наладить отношения. Наследница Любови Успенской обвиняла маму в тотальном контроле, жалуясь, что она не может распоряжаться своей жизнью.