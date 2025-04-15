Марк Эйдельштейн заявил, что не намерен уезжать из России: «Тут мой дом»

Актер Марк Эйдельштейн много снимается за границей, в частности, в Голливуде. А не так давно артист подписал контракт с крупным агентством. Так что, у российских поклонников юной знаменитости появились опасения, что Марк может уехать из России, перебраться в США и перестать сниматься в России.

Между тем, Марк Эйдельштейн поспешил успокоить всех переживающих. Он заявил, что останется жить в России.

«Конечно, тут мой дом. Я здесь всех люблю, конечно», — сказал Марк Эйдельштейн в беседе с kp.ru.

Актер надеется, что его будут приглашать сниматься и в России, и в Америке. Так, например, сейчас Марк Эйдельштейн готовится к съемкам второго сезона сериала «Мистер и миссис Смит», учит текст, ходит в спортзал, чтобы быть в хорошей форме. Кто станет его партнершей по сериалу, Марк Эйдельштейн пока не знает.