Любовь Аксенова: «Сразу писк и треск факса в голове»

Одной из самых ярких гостей премии «Voice: Главные лица», которая вручается за достижения в разных сферах, стала звезда фильмов «Бывшие» и «Майор Гром. Чумной доктор» Любовь Аксенова. Аксенова одержала победу в номинации «Сериал. Актриса».

Со сцены артистка поблагодарила организаторов премии и призналась в любви мужу Павлу. Он также пришел на церемонию вместе со второй половиной.

Как Любовь Аксенова взялась за спорт

Надо сказать, что Любовь выглядела весьма эффектно. Для выхода в свет она выбрала платье винного оттенка с декольте, состоящее из бра и юбки, соединенных между собой прозрачной вставкой. Наряд подчеркнул хрупкость и грациозность актрисы, не балующей журналистов появлением на светских раутах. Образ Любови дополнили необычные витые серьги, акцентирующие внимание на плавности ее форм.

В кулуарах премии Любовь Аксенова пообщалась с журналистами. Так, она призналась, что всегда уделяла внимания спорту, но в этом году взялась за него основательно. Сейчас специально для съемок проекта она занимается джиу-джитсу, ходит в зал и на танцы. По словам Аксеновой, она получает огромное удовольствие от этих занятий и очень гордится собой.

А еще Любовь стала записывать себя во время репетиционного процесса. Это нужно для того, чтобы понимать свои сильные и слабые стороны в профессии.