Любовь Аксенова: «Сразу писк и треск факса в голове»

Одной из самых ярких гостей премии «Voice: Главные лица», которая вручается за достижения в разных сферах, стала звезда фильмов «Бывшие» и «Майор Гром. Чумной доктор» Любовь Аксенова. Аксенова одержала победу в номинации «Сериал. Актриса».
Со сцены артистка поблагодарила организаторов премии и призналась в любви мужу Павлу. Он также пришел на церемонию вместе со второй половиной.
Как Любовь Аксенова взялась за спорт
Надо сказать, что Любовь выглядела весьма эффектно. Для выхода в свет она выбрала платье винного оттенка с декольте, состоящее из бра и юбки, соединенных между собой прозрачной вставкой. Наряд подчеркнул хрупкость и грациозность актрисы, не балующей журналистов появлением на светских раутах. Образ Любови дополнили необычные витые серьги, акцентирующие внимание на плавности ее форм.
В кулуарах премии Любовь Аксенова пообщалась с журналистами. Так, она призналась, что всегда уделяла внимания спорту, но в этом году взялась за него основательно. Сейчас специально для съемок проекта она занимается джиу-джитсу, ходит в зал и на танцы. По словам Аксеновой, она получает огромное удовольствие от этих занятий и очень гордится собой.
А еще Любовь стала записывать себя во время репетиционного процесса. Это нужно для того, чтобы понимать свои сильные и слабые стороны в профессии.
«Например, на экраны выходит фильм, а есть еще мой фильм, который я сняла где-то у себя дома или в студии. На самом деле это очень классная практика, когда ты записываешь и смотришь на себя со стороны», — отметила артистка.
Любовь Аксенова. Фото: Катя Гусева
«Так сложились обстоятельства»
Также Аксенова ответила на вопрос, что помогает ей оставаться такой привлекательной без помощи пластики и филлеров. (Актрисе уже 35, но выглядит она на 10 лет моложе). Услышав комплиментарный вопрос, артистка сначала замялась, а потом сказала первое, что пришло в голову.
«Наверное, так меня воспитали мама с папой. Так сложились обстоятельства», — подчеркнула Любовь.
Кроме того, Любовь Аксенова призналась, от какого вопроса СМИ устает больше всего. Впрочем, ответ был вполне ожидаемый: «Какие интересные истории происходили на съемочной площадке?»
«Сразу писк и треск факса в голове... Нужно записывать все эти истории, чтобы потом рассказать», — прокомментировала Любовь.
Любовь Аксенова. Фото: Иван Абрамов
В чем секрет многолетней любви
Напоследок представители прессы спросили Аксенову, без чего она не смогла бы прожить. Артистка отметила, что без смузи.
Но мы предполагаем, что и без своего мужа Павла, с которым звезда счастлива в отношениях уже больше 12 лет.
Как ранее рассказывала Любовь, чтобы сохранить любовь, важно принимать человека таким, какой он есть, помнить о его личном пространстве, быть внимательным и чутким к партнеру. Однако этому нужно учиться каждый день.
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