Анна Заворотнюк привезла новорожденного сына Марселя в Россию

Анна Заворотнюк с семьей живет в Дубае. Она часто наведывалась в Россию, когда была жива ее мама Анастасия Заворотнюк. Актриса из ситкома «Моя прекрасная няня» тяжело болела на протяжении пяти лет. Она боролась с самым агрессивным видом рака мозга — глиобластомой. После смерти мамы Анна Заворотнюк стала больше времени проводить в Дубае, где живет вместе с мужем бизнесменом Тимуром Исмаиловым. А не так давно она сообщила поклонникам о беременности, а вскоре и о том, что родила сына Марселя. Всю беременность Анна провела в теплых краях, лишь изредка навещая бабушку Валентину Борисовну в России.

Судя по фото в stories микроблога дочка Анастасии Заворотнюк привезла сынишку Марселя на родину, чтобы показать правнука престарелой матери ныне покойной Анастасии Заворотнюк. Поездка состоялась в апреле, так как малыш, по словам Анны, случайно впервые увидел снег. Ведь снегопад весной большая редкость.