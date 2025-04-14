Сабина Пантус: «Мои и без того «пластиковые» руки-ноги, каменеют и болят»

Сабина Пантус откровенно рассказывала подписчикам о своем заболевании. У нее диагностировали третью стадию рака. Телеведущая дала понять, что вердикт «рак миндалин», ее нисколько не сломил. Она верит в полное выздоровление и делает все для того, чтобы быстро восстановиться после курса химиотерапий и серьезных операций, из-за которых у Сабины пропала чувствительность правой верхней части ее тела, включая голову, ухо, язык, плечо, руку, ключицу и грудь.
Также Пантус дала понять, что в последнее время она постоянно мерзнет. «Последние месяцы, я, практически все время, жутко мерзну. В последний месяц вечно мерзкое онемение кистей-стоп, добавилась непереносимость холода, не могу наступать и брать в руки холодное. На фоне замерзания, мои и без того «пластиковые» руки-ноги, каменеют и болят. Несмотря на то, что на улице уже не зима, проблемы сохраняются. Мерзну, при малейшем дуновении ветра», - подметила Сабина Пантус.
Сабина Пантус питалась через трубку. Фото: соцсети
При этом телеведущая знает, как сделать так, чтобы хоть как-то обогреться. Для этого у нее носки и термобелье. Сабина старается находить положительные моменты во всем.
«Руки — спасаюсь перчатками даже дома. Разработка мелкой моторики повышает гибкость суставов и чувствительность в пальцах. Ноги — термоноски или шерстяные носки. И грелка для ног! Очень классные тонкие самонагревающиеся стельки, которые я приклеиваю к носкам и они греют ноги от 4-8 часов. В тепле чувствительность становится выше, ощущение, что конечности из пластика немного отпускает, а суставы не ломит и вообще можно жить», - добавила она.
Сабина Пантус на днях ждет полное обследование, она надеется, что диагностика в клинике подтвердит, что болезнь ушла и ее ждет долгожданная ремиссия.