Сабина Пантус: «Мои и без того «пластиковые» руки-ноги, каменеют и болят»

Сабина Пантус откровенно рассказывала подписчикам о своем заболевании. У нее диагностировали третью стадию рака. Телеведущая дала понять, что вердикт «рак миндалин», ее нисколько не сломил. Она верит в полное выздоровление и делает все для того, чтобы быстро восстановиться после курса химиотерапий и серьезных операций, из-за которых у Сабины пропала чувствительность правой верхней части ее тела, включая голову, ухо, язык, плечо, руку, ключицу и грудь.

Также Пантус дала понять, что в последнее время она постоянно мерзнет. «Последние месяцы, я, практически все время, жутко мерзну. В последний месяц вечно мерзкое онемение кистей-стоп, добавилась непереносимость холода, не могу наступать и брать в руки холодное. На фоне замерзания, мои и без того «пластиковые» руки-ноги, каменеют и болят. Несмотря на то, что на улице уже не зима, проблемы сохраняются. Мерзну, при малейшем дуновении ветра», - подметила Сабина Пантус.