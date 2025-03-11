SHAMAN о Екатерине Мизулиной, дочери и подарках: «Я не люблю радоваться по щелчку»

Перефразируя цитату из фильма «Служебный роман»: «Ну что, общественность обсуждает только одну новость». Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина объявили себя парой. Это случилось на концерте артиста с романтичным названием «Ты моя».
Екатерина вышла на сцену Live Arena в белом платье, словно невеста, а SHAMAN вручил ей букет белых роз.
«Официально заявляю при всех: «Мы пара!»
«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я, как мужчина, должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами.
Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся и мы вместе! Катерина, что ты на это скажешь?» — обратился SHAMAN к залу и одновременно к своей возлюбленной.
Мизулина сказала: «Да…»
«Она сказала: «Да!» — воскликнул артист и под крики «Горько!» из зала поцеловал свою возлюбленную. А потом посвятил ей свой романтический хит «Ты моя», который когда-то ассоциировался с бывшей женой Еленой Мартыновой, и новую песню с говорящим названием «Она того стоит».
Однако в этом нет ничего удивительного. Владимир Маяковский тоже «перепосвящал» стихи, написанные для Лили Брик, другим женщинам.
Впрочем, без посвящения не осталась и экс-супруга артиста — Елена Мартынова, для которой была написана композиция «Бывшие», где есть такие строчки: «Нет повода для ревности, любовь давно от нас ушла, пропала где-то без вести».
Надо сказать, на концерте хватало и других сюрпризов. Например, Ярослав Дронов появился на сцене верхом на белом коне, облаченный в красную накидку. А еще на вечере танцевали девушки в провокационных кожаных нарядах, «под куполом» парили гимнасты, сам артист играл на белом фортепиано, по прямому включению выступал Григорий Лепс.
Также в ходе концерта Ярослав представил своего друга детства — певца Никиту Осина — и поблагодарил родителей за то, что они подарили его России.
SHAMAN на фортепиано исполняет песню про маму. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
А за час до концерта SHAMAN порадовал и журналисток, вручив им белые розы. И ответил на несколько вопросов представителей и представительниц СМИ.
«Дочь пробует себя в разных ипостасях»
— Как вы балуете своих женщин?
— Мне кажется, что самое главное, что они хотят получить, — это внимание. Артист — человек рабочий. А это значит, постоянные гастроли, переезды!
— А если бы вам подарили пену для бритья или носки? Расстроились бы?
— Мне сложно дарить подарки, потому что мне, как правило, ничего не нужно, и у меня все есть. Поэтому если мне что-то и надо, то я предпочитаю говорить об этом вслух.
Как правило, я не люблю радоваться по щелчку. Например, сегодня у нас 8 Марта или 23 Февраля — радуемся. А может, я 25 февраля или 7 марта чувствую внутренний порыв отправить букет маме. Вот просто, без повода…
Цветы, внимание, телефонные звонки без повода — это самое прекрасное.
SHAMAN на концерте. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Кому вы подарили цветы на 8 Марта?
— Подарил кому надо.
— Мы все видели, как вы на видео разделывали курочку. А вообще, какие блюда любите сами готовить?
— Курицу делала Катя. Сейчас я сам готовлю концерты. (Смеется.)
SHAMAN на своем сольном концерте. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— В новогодней передаче «Песни от всей души» Андрея Малахова вы вышли на сцену с дочерью и дуэтом исполнили песню «Новогодние игрушки». Варвара хочет быть певицей?
— Я думаю, сейчас она пробует себя в разных ипостасях. Дочка учится в музыкальной школе, играет на фортепиано, много рисует. Она этим увлекается. И поет, и занимается спортом.
Поэтому нужно сейчас подождать. Пройдет какое-то время, пока Варя сама не определится.
Когда на передаче мне предложили исполнить песню «Новогодние игрушки», а там как раз нужна была женская вокальная партия, я подумал: «А может, ее исполнит дочка?» Все-таки программа новогодняя — трогательная, милая, семейная атмосфера.
Я просто предложил Варе спеть дуэтом. Пришлось ее уговаривать, потому что впервые 31 декабря на нее смотрело огромное количество глаз. Дочка изначально немножко волновалась, но ничего, мы справились с этой задачей.
— А дочери самой-то понравилось это выступление?
— Я думаю, очень понравилось. Она осталась довольна, хотя Варя достаточно скромная. Но я как отец, конечно же, это чувствую.
А мы же будем ждать и других сюрпризов от артиста!
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