SHAMAN о Екатерине Мизулиной, дочери и подарках: «Я не люблю радоваться по щелчку»

Перефразируя цитату из фильма «Служебный роман»: «Ну что, общественность обсуждает только одну новость». Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина объявили себя парой. Это случилось на концерте артиста с романтичным названием «Ты моя».

Екатерина вышла на сцену Live Arena в белом платье, словно невеста, а SHAMAN вручил ей букет белых роз.

«Официально заявляю при всех: «Мы пара!»

«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я, как мужчина, должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами. Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся и мы вместе! Катерина, что ты на это скажешь?» — обратился SHAMAN к залу и одновременно к своей возлюбленной.

Мизулина сказала: «Да…»

«Она сказала: «Да!» — воскликнул артист и под крики «Горько!» из зала поцеловал свою возлюбленную. А потом посвятил ей свой романтический хит «Ты моя», который когда-то ассоциировался с бывшей женой Еленой Мартыновой, и новую песню с говорящим названием «Она того стоит».

Однако в этом нет ничего удивительного. Владимир Маяковский тоже «перепосвящал» стихи, написанные для Лили Брик, другим женщинам.

Впрочем, без посвящения не осталась и экс-супруга артиста — Елена Мартынова, для которой была написана композиция «Бывшие», где есть такие строчки: «Нет повода для ревности, любовь давно от нас ушла, пропала где-то без вести».

Надо сказать, на концерте хватало и других сюрпризов. Например, Ярослав Дронов появился на сцене верхом на белом коне, облаченный в красную накидку. А еще на вечере танцевали девушки в провокационных кожаных нарядах, «под куполом» парили гимнасты, сам артист играл на белом фортепиано, по прямому включению выступал Григорий Лепс.

Также в ходе концерта Ярослав представил своего друга детства — певца Никиту Осина — и поблагодарил родителей за то, что они подарили его России.