Алсу: «Все, что связано с поеданием разных червячков, не мое»

Певица Алсу не стремится участвовать в реалити-шоу. И хрустеть лапками тараканов она точно не собирается. Об этом артистка рассказала корреспонденту Teleprogramma.org в кулуарах Pre-party музыкальной премии Ru.TV. Кстати, в ходе вечера артистка исполнила свою новую песню «Я учусь не бояться» и хит «Улетели белые метели».

А вопрос автора этих строк на красной дорожке был посвящен участию Натана во втором сезоне шоу «Сокровища императора». Мол, следит ли Алсу за приключениями своего друга в этом проекте? И, может быть, и она сама хотела бы последовать его примеру...

«Реалити пока не совсем моя тема»

«Я еще не успела посмотреть. Знаете, меня тоже приглашали в этот проект, но я отказалась в силу некоторых причин. Вообще, реалити пока не совсем моя тема, — пояснила Алсу Teleprogramma.org. — Все, что связано с какими-то моментами выживания, поедания разных червячков, не мое. Концерты, съемки, любимый зритель — это вот, пожалуйста».

— А какую ситуацию вы могли бы назвать самой экстремальной в вашей жизни?

— Я затрудняюсь сказать. Возможно, погодные условия. Бывало такое, что самолет взлетал и тут же возвращался автоматически.

— У вас развилась аэрофобия после таких случаев?

— Нет.