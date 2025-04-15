Алсу: «Все, что связано с поеданием разных червячков, не мое»

Певица Алсу не стремится участвовать в реалити-шоу. И хрустеть лапками тараканов она точно не собирается. Об этом артистка рассказала корреспонденту Teleprogramma.org в кулуарах Pre-party музыкальной премии Ru.TV. Кстати, в ходе вечера артистка исполнила свою новую песню «Я учусь не бояться» и хит «Улетели белые метели».
А вопрос автора этих строк на красной дорожке был посвящен участию Натана во втором сезоне шоу «Сокровища императора». Мол, следит ли Алсу за приключениями своего друга в этом проекте? И, может быть, и она сама хотела бы последовать его примеру...
«Реалити пока не совсем моя тема»
«Я еще не успела посмотреть. Знаете, меня тоже приглашали в этот проект, но я отказалась в силу некоторых причин. Вообще, реалити пока не совсем моя тема, — пояснила Алсу Teleprogramma.org.
— Все, что связано с какими-то моментами выживания, поедания разных червячков, не мое. Концерты, съемки, любимый зритель — это вот, пожалуйста».
— А какую ситуацию вы могли бы назвать самой экстремальной в вашей жизни?
— Я затрудняюсь сказать. Возможно, погодные условия. Бывало такое, что самолет взлетал и тут же возвращался автоматически.
— У вас развилась аэрофобия после таких случаев?
— Нет.
Алсу и Натан. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
«Должна произойти какая-то химия»
— Ходите ли вы сейчас на свидания?
— Очень выборочно. Как говорится, не распыляемся.
— Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы вам понравиться?
— Это что-то на уровне ощущения, не обязательно главное — внешние факторы. Но должна произойти какая-то химия.
Алсу. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Он может быть младше вас?
— Почему бы и нет? Не на 20 же лет…
— А если старше на 20 лет?
— Старше тоже… Все-таки я считаю, что плюс-минус должно быть одно поколение.
Во-первых, чтобы было о чем поговорить, во-вторых, общие интересы, друзья, круг общения — это все очень важно.
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