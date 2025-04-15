Алсу: «Все, что связано с поеданием разных червячков, не мое»

Алсу. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Певица рассказала Teleprogramma.org, готова ли она принять участие в экстремальном проекте и встречаться с мужчиной на 20 лет старше.

Содержание

Певица Алсу не стремится участвовать в реалити-шоу. И хрустеть лапками тараканов она точно не собирается. Об этом артистка рассказала корреспонденту Teleprogramma.org в кулуарах Pre-party музыкальной премии Ru.TV. Кстати, в ходе вечера артистка исполнила свою новую песню «Я учусь не бояться» и хит «Улетели белые метели».

А вопрос автора этих строк на красной дорожке был посвящен участию Натана во втором сезоне шоу «Сокровища императора». Мол, следит ли Алсу за приключениями своего друга в этом проекте? И, может быть, и она сама хотела бы последовать его примеру...

«Реалити пока не совсем моя тема»

«Я еще не успела посмотреть. Знаете, меня тоже приглашали в этот проект, но я отказалась в силу некоторых причин. Вообще, реалити пока не совсем моя тема, — пояснила Алсу Teleprogramma.org.

— Все, что связано с какими-то моментами выживания, поедания разных червячков, не мое. Концерты, съемки, любимый зритель — это вот, пожалуйста».

— А какую ситуацию вы могли бы назвать самой экстремальной в вашей жизни?

— Я затрудняюсь сказать. Возможно, погодные условия. Бывало такое, что самолет взлетал и тут же возвращался автоматически.

— У вас развилась аэрофобия после таких случаев?

— Нет.

Алсу и Натан. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

«Должна произойти какая-то химия»

— Ходите ли вы сейчас на свидания?

— Очень выборочно. Как говорится, не распыляемся.

— Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы вам понравиться?

— Это что-то на уровне ощущения, не обязательно главное — внешние факторы. Но должна произойти какая-то химия.

Алсу. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— Он может быть младше вас?

— Почему бы и нет? Не на 20 же лет…

— А если старше на 20 лет?

— Старше тоже… Все-таки я считаю, что плюс-минус должно быть одно поколение.

Во-первых, чтобы было о чем поговорить, во-вторых, общие интересы, друзья, круг общения — это все очень важно.

Читайте также:

Читайте также