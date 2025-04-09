Николай Басков: «Лазарев вернулся, а этого фониатра я выкинул»

Певец Николай Басков настоял на том, чтобы Сергей Лазарев снова возглавил сотню на шоу «Ну-ка все вместе!». А если бы этого не случилось, то Николай, который ведет программу, ушел бы с гордо поднятой головой. Об этом и не только сам певец рассказал журналистам в кулуарах фестиваля «Удачные песни», организатором которого выступило радио «Дача».
«А я даже в самом начале поставил условие, что если Лазарев не вернется, я уйду. И у меня было заготовлено, что если я объявляю какого-то другого наставника, то разворачиваюсь и ухожу.
Он вернулся, а этого фониатра (Льва Рудина. – Прим. ред.) я выкинул», — сказал Николай Басков.
«Я как рыба в воде, мне ничего придумывать не надо»
— Как вам удается так искрометно шутить, когда вы ведете шоу «Ну-ка, все вместе!»?
— Я был ведущим реалити-шоу «Дом-1», когда не было ни суфлеров, ни уха, ничего вообще. И там надо было общаться. Я получил такую школу за 25 лет — как артист, певец и ведущий.
Я как рыба в воде, мне ничего придумывать не надо. Это все естественно.
— Некоторые артисты признаются, что иногда так много работают и устают, что даже колют обезболивающие и вызывают собственного врача. А у вас такого нет?
— Это артисты, которые не знают, что значит продержаться четверть века. Поэтому им уже плохо, а нам всегда плохо. Но мы уже держимся по привычке.
— А в чем секрет успешного хита?
— Да какие тут секреты. Вот уже в следующем году надо к юбилею готовиться. Это просто шок какой-то — уже 50.
Но вот на юбилей-то и всех соберу. Там надо тратить деньги, сначала собирать на шоу, потом на банкет. Как говорится, ты работаешь только на свои расходы.
Николай Басков и Таисия Повалий на фестивале «Удачные песни». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А дом, в котором вы сейчас делаете ремонт, у вас застрахован?
— Конечно, у меня уже все застраховано.
«Один в один как с итальянским брендом»
— Можете, пожалуйста, рассказать о ремонте подробнее?
— У меня умный российский дом. А всю мебель, которая в нем есть, делала прекрасный российский дизайнер. Просто потрясающе. Один в один как с итальянским брендом, даже сделали еще лучше.
Когда пришел итальянский кабинет, мне не понравилось, что у них были такие дырки и не было комодов, шкафов. Так мне наши российские производители все сделали один в один, в чистоту, даже не придраться.
— А сколько денег на ремонт вы потратили?
— Да если буду считать, я с ума сойду.
— А на карманные расходы остается?
— На карманные остается. Все в дом, все в дом. Ем я мало. Любят меня бесплатно.
Николай Басков. Фото: Global Look Press
— Вы же еще любите путешествия. Получается ли поехать в отпуск?
— Люблю, но пока не получается. Просто график очень насыщенный. Начинается огромный отборочный тур по стране с шоу «Ну-ка, все вместе!». Пока я активный, надо работать.
Я могу ездить только в Африку, Дубай, Турцию и на Мальдивы. Что касается остальных стран, то я везде под санкциями.
— Сейчас модно составлять генеалогическое древо. А вы этим не занимались?
— Я просто решил, что оно должно начаться с меня.
— А до какого колена вы знаете своих предков?
— Я знаю только про бабушек и дедушек, а дальше — нет.
— А фамильный герб у вас, случайно, нигде не завалялся?
— У меня он на доме.
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