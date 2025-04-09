Николай Басков: «Лазарев вернулся, а этого фониатра я выкинул»

Певец Николай Басков настоял на том, чтобы Сергей Лазарев снова возглавил сотню на шоу «Ну-ка все вместе!». А если бы этого не случилось, то Николай, который ведет программу, ушел бы с гордо поднятой головой. Об этом и не только сам певец рассказал журналистам в кулуарах фестиваля «Удачные песни», организатором которого выступило радио «Дача».

«А я даже в самом начале поставил условие, что если Лазарев не вернется, я уйду. И у меня было заготовлено, что если я объявляю какого-то другого наставника, то разворачиваюсь и ухожу. Он вернулся, а этого фониатра (Льва Рудина. – Прим. ред.) я выкинул», — сказал Николай Басков.

«Я как рыба в воде, мне ничего придумывать не надо»

— Как вам удается так искрометно шутить, когда вы ведете шоу «Ну-ка, все вместе!»?

— Я был ведущим реалити-шоу «Дом-1», когда не было ни суфлеров, ни уха, ничего вообще. И там надо было общаться. Я получил такую школу за 25 лет — как артист, певец и ведущий.

Я как рыба в воде, мне ничего придумывать не надо. Это все естественно.

— Некоторые артисты признаются, что иногда так много работают и устают, что даже колют обезболивающие и вызывают собственного врача. А у вас такого нет?

— Это артисты, которые не знают, что значит продержаться четверть века. Поэтому им уже плохо, а нам всегда плохо. Но мы уже держимся по привычке.

— А в чем секрет успешного хита?

— Да какие тут секреты. Вот уже в следующем году надо к юбилею готовиться. Это просто шок какой-то — уже 50.

Но вот на юбилей-то и всех соберу. Там надо тратить деньги, сначала собирать на шоу, потом на банкет. Как говорится, ты работаешь только на свои расходы.