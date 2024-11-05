Алена Апина раскрыла секрет экстремального похудения: «Это событие не дает мне расслабиться»

На днях певица Алена Апина стала лауреатом премии Topical Style Awards 2024. Она победила в номинации «Легенда».
На вечере Алена выглядела безупречно. Для выхода в свет она выбрала платье-комбинацию, поверх которого надела сеточку из страз. Наряд подчеркивал безупречную фигуру певицы.
Журналисты спросили артистку, действительно ли она себя ощущает легендой. Певица отметила, что считает себя успешной, неплохо выглядящей женщиной, которая каждый день радуется жизни. Конечно, представители СМИ жаждали узнать и секрет красоты Алены Апиной.
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«Я похудела на 15 килограммов»
«Я готовлюсь к концерту в Кремле. Он состоится 26 ноября.
Всегда я выгляжу по-разному. Но вот это событие не дает мне расслабиться и держит меня в тонусе, заставляет меня много тренироваться, много репетировать, петь, смотреть в зеркало и получать удовольствие, - отметила Алена Апина.
- Каждый день у меня разные тренировки: и хореография, и прогулки, и фитнес, и все на свете. Все, что есть, - все мое».
- Что вы исключили из питания, чтобы так выглядеть?
- В питании я исключила питание. Я ем очень мало, но я уже привыкла и сейчас вешу 54 килограмма. Это тот самый вес, когда я весила в «Комбинации».
Правда, там было 52, а сейчас 54. Мне еще парочку килограммов скинуть, и будет самое то.
Я похудела на 15 килограммов. Это питание и спорт плюс концерт в Кремле.
Алена Апина. Фото: предоставлено организаторами премии
- У вас прекрасная дочь. Какие советы вы ей даете? Чему учите в первую очередь?
- Тому, что Ксения сама взрослый человек. Это не моя жизнь, не жизнь из журнала и книжки, а ее собственная. Так что пусть она строит жизнь так, как считает нужным, как ей нравится.
«Я не фаталист»
- Недавно на онлайн-платформе Wink вышел сериал «Комбинация», рассказывающий об известной группе 90-х, в которой вы также принимали участие. Понравился ли он вам? Насколько правдоподобным получился этот сериал, на ваш взгляд?
- Чтобы правдоподобно снимать фильмы, нужно снимать их в другом жанре – документальном. А это художественный фильм. Конечно, там есть место художественному вымыслу.
Мне сериал очень нравится. И я очень опечалена тем, что он закончился. И теперь мы не ждем каждый четверг, чтобы собраться у телевизора и посмотреть, что же там будет дальше. Но это такое произведение, маленькая жизнь, которая уже существует в таком виде отдельно от меня.
И я очень рада, что меня сыграла Настя Уколова. Мне кажется, это бинго – попадание в десяточку.
Она большая молодец. И я лишний раз не ленюсь говорить ей «спасибо» за эту роль.
Алена Апина. Фото: Global Look Press
- Вы верите в судьбу?
- Я не фаталист. Но считаю, что у жизни свои правила, и она ставит в определенные условия. Надо просто не оборачиваться и не ждать каких-то плюшек или какашек.
В общем, надо радоваться жизни. И тогда все будет!
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