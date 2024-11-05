Алена Апина раскрыла секрет экстремального похудения: «Это событие не дает мне расслабиться»

На днях певица Алена Апина стала лауреатом премии Topical Style Awards 2024. Она победила в номинации «Легенда».

На вечере Алена выглядела безупречно. Для выхода в свет она выбрала платье-комбинацию, поверх которого надела сеточку из страз. Наряд подчеркивал безупречную фигуру певицы.

Журналисты спросили артистку, действительно ли она себя ощущает легендой. Певица отметила, что считает себя успешной, неплохо выглядящей женщиной, которая каждый день радуется жизни. Конечно, представители СМИ жаждали узнать и секрет красоты Алены Апиной.

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«Я похудела на 15 килограммов»

«Я готовлюсь к концерту в Кремле. Он состоится 26 ноября. Всегда я выгляжу по-разному. Но вот это событие не дает мне расслабиться и держит меня в тонусе, заставляет меня много тренироваться, много репетировать, петь, смотреть в зеркало и получать удовольствие, - отметила Алена Апина. - Каждый день у меня разные тренировки: и хореография, и прогулки, и фитнес, и все на свете. Все, что есть, - все мое».

- Что вы исключили из питания, чтобы так выглядеть?

- В питании я исключила питание. Я ем очень мало, но я уже привыкла и сейчас вешу 54 килограмма. Это тот самый вес, когда я весила в «Комбинации».

Правда, там было 52, а сейчас 54. Мне еще парочку килограммов скинуть, и будет самое то.

Я похудела на 15 килограммов. Это питание и спорт плюс концерт в Кремле.